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авіація (1653) безпілотник (2086) літак (1984) Повітряні сили (1243)

Другу добу фіксується зниження інтенсивності ворожих нальотів - 20 березня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних  Сил. 

У повідомленні відзначається: "Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети.

По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка оприлюднила список росіян з винищувального авіаційного полку, які атакують українські міста

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
НЕ розслабляємось, раха концентрує авіацію для якогось "последнего и решительного боя", кілька днів не наступає береже мясо, підганяє свіже. Щось на морі мутять з тими фейковими мінами тіпа "Ми нє можем падплить с марпехами бо там сбу мор.мин набросало". Це ж москалі, вони підлі, вдарять зі спини, по найвразливішому - населенню, житлових кварталах, комуналці
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21.03.2022 00:24
+10
Вангую: літуни у кацапів закінчаться швидше, ніж літаки. Зверніть увагу, що ці літуни, які воюють в Україні, воювали і в Сирії, і у Лівії, і у Грузії. Чому? Бо інших, рівних їм по майстерності просто нема. І більшу частину з них вже знищено. Ті, що прийдуть їм на заміну - це просто літуни. Без приставки "бойові". Сумніваюся, що вони здатні виконувати бойові завдання. ВКС кацапії - то така ж фікція, як і їхня піхота. Амінь.
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21.03.2022 00:33
+8
Дай Бог , дай Бог , щоб так було 😠
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21.03.2022 00:47
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может в таком случае есть возможность помочь Мариуполю?
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21.03.2022 00:21 Відповісти
Там вже працює гуманітарний коридор, це максимально можлива допомога на сьогодні.
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21.03.2022 00:26 Відповісти
Закінчуються ванькі, і пєпєлаци, певно, теж.
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21.03.2022 00:24 Відповісти
НЕ розслабляємось, раха концентрує авіацію для якогось "последнего и решительного боя", кілька днів не наступає береже мясо, підганяє свіже. Щось на морі мутять з тими фейковими мінами тіпа "Ми нє можем падплить с марпехами бо там сбу мор.мин набросало". Це ж москалі, вони підлі, вдарять зі спини, по найвразливішому - населенню, житлових кварталах, комуналці
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21.03.2022 00:24 Відповісти
100%
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21.03.2022 00:49 Відповісти
Сьогодні біля мого дому пролітала крилата ракета.
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21.03.2022 00:25 Відповісти

Збили чи кудись влучила ?
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21.03.2022 01:25 Відповісти
Ну по новинах ніби нікуди не влучила. А от годину назад в Київ вальнула, якась ракета.
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21.03.2022 01:31 Відповісти
Привіт. Ти краще себе почуваєш ?
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21.03.2022 02:37 Відповісти
Привіт! Та так собі.
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21.03.2022 02:40 Відповісти
Не краще ? Я теж не в формі, скажімо так.

Лікуйся, дбай про себе, бо здоров'я нам потрібне.
А ми зараз всі на нервах ще.
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21.03.2022 04:01 Відповісти
Вангую: літуни у кацапів закінчаться швидше, ніж літаки. Зверніть увагу, що ці літуни, які воюють в Україні, воювали і в Сирії, і у Лівії, і у Грузії. Чому? Бо інших, рівних їм по майстерності просто нема. І більшу частину з них вже знищено. Ті, що прийдуть їм на заміну - це просто літуни. Без приставки "бойові". Сумніваюся, що вони здатні виконувати бойові завдання. ВКС кацапії - то така ж фікція, як і їхня піхота. Амінь.
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21.03.2022 00:33 Відповісти
Тоже так думаю... Скорее всего летчиков больше нет опытных.
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21.03.2022 00:45 Відповісти
Дай Бог , дай Бог , щоб так було 😠
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21.03.2022 00:47 Відповісти
Звертаю Вашу увагу на те, що у нас літають лейтенанти, тобто вже після училища наші пілоти готові до бойових вильотів. Серед їхніх збитих і взятих у полон жодного лейтенанта не було, як і серед тих, хто не катапультувався. Отже їхні випускники або не мають достатньої кваліфікації для самостійних польотів, або рівень їхньої підготовки не дозволяє їхнім командирам довіряти їм дороговартісну техніку. Якось так.
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21.03.2022 01:38 Відповісти
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21.03.2022 00:48 Відповісти
Там в Беларуси рашистские самолеты/вертолеты очень хорошими штабелями выстроились, было бы хорошо дать по ним точкой У или может даже авиа-налетом.
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21.03.2022 00:57 Відповісти
Нет. То муляжи. Попытка спровоцировать на удар, а пом горлопанить "Не виноватая я..". Летный состав далеко не пушечное мясо, много отказников.
Скоро пополнят строй с "сучилища взлет-посадка" но это не надолго.
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21.03.2022 01:20 Відповісти
Ну так а ракети с булорусі по Києву вмантулили скільки можна терпіти цього вусатого?
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21.03.2022 02:53 Відповісти
 
 