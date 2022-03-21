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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 20 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 20 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти України. Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення російської федерації - готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ проводить "мобілізацію" на окупованому Донбасі, у підрозділах поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, - Генштаб ЗСУ

На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил республіки білорусь у військову операцію проти України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям Українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату "Азовсталь". Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.

На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

Українські захисники та захисниці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи йому значних втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просування військ РФ зупинено майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Слава ВСУ і всім хлопцям захисникам!
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21.03.2022 00:33
+8
Горіть у пеклі, москалі!
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21.03.2022 00:35
+8
Щира подяка ЗСУ та всім ЗАХИСНИКАМ!!!
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21.03.2022 00:49
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Слава ВСУ і всім хлопцям захисникам!
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21.03.2022 00:33 Відповісти
ЗСУ. Дивна помилка для такого ніку.
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21.03.2022 00:36 Відповісти
Тьху, пробачте люди але ще розмовляю на ворожій мові, того ілохонувся
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21.03.2022 00:40 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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21.03.2022 00:35 Відповісти
Дякуємо вам, наші Захисники.
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21.03.2022 00:37 Відповісти
Что там с направлением где стоит бульбингемское воинство? В твитторе даже выложили фотку нового их командующего, какой-то радостный жирный хряк. Очевидно, готовятся сволочи
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21.03.2022 00:37 Відповісти
Солдат звонит маме в Рашку: -Мама я в плену -а это кто? -сын твой -нет у меня сына, мне по телевизору сказали что у меня дочь
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21.03.2022 00:41 Відповісти
Горіть у пеклі москалі
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21.03.2022 00:42 Відповісти
Кацапы немножко опоздали. Древние боги уже возродились. И богиня войны тоже.
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21.03.2022 00:42 Відповісти
Щира подяка ЗСУ та всім ЗАХИСНИКАМ!!!
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21.03.2022 00:49 Відповісти
Кремль хоче використати лівійські війська Хафтара для війни проти України - Генштаб ЗСУ

Водночас, країна-агресор намагається провести приховану мобілізацію та продовжує "вигрібати" людей на окупованому Донбасі
Генеральний штаб повідомив оперативну інформацію про стан справ на фронтах на 18:00 20 березня 2022 року.
Головне на даний момент:

кремлівські пропагандисти почали "обробку" населення для підготовки до тривалої війни;
військові комісаріати Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації, але населення ухиляється від служби;
Кремль досяг домовленості з лівійським фельдмаршалом Хафтаром про використання "лівійських добровольців" у війні проти України;
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів мобілізації;
Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.
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21.03.2022 01:12 Відповісти
Так він і з Корпусом вартових ісламської революції наче домовляється.
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21.03.2022 05:07 Відповісти
это хорошо. Пусть через ростов едут. Ростовчане будут довольны постояльцами, которых хер оттуда выкуришь. Потом они еще к братьям мусульманам в москве в гости поедут.
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21.03.2022 05:16 Відповісти
Та то зрозуміло. Просто чекаю, коли пу почне домовлятися з сомалійськими піратами.
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21.03.2022 05:26 Відповісти
не получится. Хавийе и раханвайны не такие тупые, как кацапы, и прекрасно представляют, что через пару месяцев на балалайне будет голод. Оно им надо, тем более репу они не едят.
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21.03.2022 05:53 Відповісти
Цензор яка збройна операція? Це війна!
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21.03.2022 06:41 Відповісти
 
 