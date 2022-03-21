Ми зіб'ємо льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зіб'ють російського льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було воєнних позицій. Там було близько 400 мирних людей. У більшості жінки, діти та люди старшого покоління. Вони під завалами. Ми зараз не знаємо скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо, як уже збили майже сотні таких самих масових убивць", - наголосив президент.

Нагадаємо, 19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де в укритті перебувало близько 400 городян.

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