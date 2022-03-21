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Ми зіб'ємо льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зіб'ють російського льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було воєнних позицій. Там було близько 400 мирних людей. У більшості жінки, діти та люди старшого покоління. Вони під завалами. Ми зараз не знаємо скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо, як уже збили майже сотні таких самих масових убивць", - наголосив президент.

Нагадаємо, 19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де в укритті перебувало близько 400 городян.

Також читайте: Насильне вивезення людей із Маріуполя до РФ - це повторення дій нацистів у Другу світову, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Володя,якби ти прислухався до розумних людей,та розбудовував армію,то можливо таких масштабів не було,по великому рахунку вас судити всіх потрібно..
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21.03.2022 01:03
+15
наши военные и после войны должны устроить сафари на российских фашистов, которые сейчас бомбят и убивают украинцев..
ещё ***** вякает о какой то демилитаризации Украины, которая ни на кого не нападала..
а орки, бомбят четвертую неделю мирных граждан Украины, и - давно заслужили на демилитаризацию и денацификацию фашистской раисии..
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21.03.2022 01:22
+11
Зробили з телеефіру якусь срану пропаганду слуги урода. Ведучі прожжониє мєдвєдчуковські українофоби, гості або слуги урода або якісь кацапські недоумки . Що це за херня? Дристовіч пошел нах#й за кораблем, і єлдака з собою візьми.
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21.03.2022 01:22
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Не факт. Для цього потрібно, щоб літун знову вилетів на бомбування. Є підозра, що робити цього він не буде. Бо діарея буде лише посилюватися.
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21.03.2022 01:02 Відповісти
Ничего страшного если другого прилетевшего бомбить порвут и за обе ноги к двум БТРам привяжт и....
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21.03.2022 01:04 Відповісти
Підозрюю, що там діарея набула масштабів епідемії. Другу добу вони чомусь не літають. Практично.
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21.03.2022 01:06 Відповісти
всіх без винятку треба
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21.03.2022 01:09 Відповісти
Володя,якби ти прислухався до розумних людей,та розбудовував армію,то можливо таких масштабів не було,по великому рахунку вас судити всіх потрібно..
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21.03.2022 01:03 Відповісти
Володя із Коломойським особисто кусками асфальту зіб'ють цього льотчика і віддадуть потім мамці із паРаші...
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21.03.2022 01:28 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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21.03.2022 05:54 Відповісти
Відеозвернення президента опублікували ввечері 19 грудня.

На його думку, Росія навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів.

"А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги", - заявив президент.
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21.03.2022 06:28 Відповісти
Можно просто указать адреса проживания пилотов всей эскадрильи, которая "работала" в тот день. Школы их детей определить не трудно.
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21.03.2022 01:03 Відповісти
коза тупа, тобі ***** дуже смішно бачу?
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21.03.2022 01:28 Відповісти
Нужны плакаты типа "Wanted dead or alive". И цена за голову.
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21.03.2022 01:09 Відповісти
Фактично цю бомбу скинув Путін. Логіка не важка, якщо є хоч трохи розуму.
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21.03.2022 01:20 Відповісти
Не Путін, а простий народ Росії. Не намагайтесь відмазати скажених кацапів.
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21.03.2022 06:03 Відповісти
Навіть не збирався. Мова про те, що наше марить про мирні перемовини з путіним, а нам чеше про те, як буде збивати якогось конкретного пілота. Так, ніби, він сам від себе прилетів. І до речі: а якщо би бомба не попала, то і збивати,хіба, не треба? Перетнув кордон- окупант, навіть, якщо ні разу не вистрелив. Відповісти мусять і ті, хто віддає накази, і ті, хто їх виконує, а не хтось один. Мені здається, що у нас розбіжностей немає
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21.03.2022 09:48 Відповісти
Зробили з телеефіру якусь срану пропаганду слуги урода. Ведучі прожжониє мєдвєдчуковські українофоби, гості або слуги урода або якісь кацапські недоумки . Що це за херня? Дристовіч пошел нах#й за кораблем, і єлдака з собою візьми.
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21.03.2022 01:22 Відповісти
наши военные и после войны должны устроить сафари на российских фашистов, которые сейчас бомбят и убивают украинцев..
ещё ***** вякает о какой то демилитаризации Украины, которая ни на кого не нападала..
а орки, бомбят четвертую неделю мирных граждан Украины, и - давно заслужили на демилитаризацию и денацификацию фашистской раисии..
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21.03.2022 01:22 Відповісти
Чего не сейчас ?
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21.03.2022 09:52 Відповісти
если можно, то сейчас..
многие рашисты будут прятаться и скрываться, потому что знают, что они военные преступники, и их преступления без срока давности..
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21.03.2022 09:57 Відповісти
Заявление для поднятия боевого духа нашей армии?
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21.03.2022 01:43 Відповісти
Ти ще протягни йому руку і підпиши з ним мирний договір. Дивно буде, якщо після цього тебе не проклянуть ці 400 городян.
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21.03.2022 03:11 Відповісти
а может лучше пилота кацолета похитить и потом тушкой сбросить рядом со школой искусств по той же траектории, по которой он бросил бомбу? а фотографию еще живого, а потом уже и не совсем живого ****** отправить родителям, жене и детям свинорылокозломордого...
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21.03.2022 06:00 Відповісти
так это прям очередной сюжет будет для раша сми
"злые бандеровцы распяли пилота, героя, который защищал донбасс"...
а то что жена и дети там увидят...
"мы ничего не можем сделать, мы не интересуемся политикой"
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21.03.2022 08:25 Відповісти
Все більше відчаю у словах гаранта, єрмаки/портнови вже майже підготували його до зустрічі з путіним
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21.03.2022 10:21 Відповісти
 
 