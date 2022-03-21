Ми зіб'ємо льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зіб'ють російського льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було воєнних позицій. Там було близько 400 мирних людей. У більшості жінки, діти та люди старшого покоління. Вони під завалами. Ми зараз не знаємо скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо, як уже збили майже сотні таких самих масових убивць", - наголосив президент.
Нагадаємо, 19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де в укритті перебувало близько 400 городян.
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На його думку, Росія навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів.
"А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги", - заявив президент.
ещё ***** вякает о какой то демилитаризации Украины, которая ни на кого не нападала..
а орки, бомбят четвертую неделю мирных граждан Украины, и - давно заслужили на демилитаризацию и денацификацию фашистской раисии..
многие рашисты будут прятаться и скрываться, потому что знают, что они военные преступники, и их преступления без срока давности..
"злые бандеровцы распяли пилота, героя, который защищал донбасс"...
а то что жена и дети там увидят...
"мы ничего не можем сделать, мы не интересуемся политикой"