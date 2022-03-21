УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5224 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 699 6
Білорусь (5966) війна (56332) Генштаб ЗС (4490)

На Волині досі висока ймовірність провокацій російських спецслужб для втягування Білорусі у війну, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо можливих провокацій на Волинському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил республіки білорусь у військову операцію проти України",- зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 20 березня

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Нє, ну я навіть не знаю... Чорнобаївку треба перейменувати у Чорноїбаївку)))

Неймовірно, але факт: кацапи вже у шостий раз підставили свою техніку під удари нашої артиллерії біля села Чорнобаївка недалеко від Херсона.

Чорнобаївка
Нагадаємо, уперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені 27 лютого. Після удару українських "Байрактарів" росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів.

16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотівросійської армії. Так, все там же, в Чорнобаївці.

Вп'яте, 18 березня, українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом із Командувачем цієї армії, а також знищені й пошкоджені літаки та вертольоти.



Після третього випадку знищення кацапської нечисті у Чорнобаївці, Д.Пятигорець написав: "...Расєянє довели, що їх недооцінюють. Що «дебіл» - це нє прєдєл!
***, тепер я зрозумів: ви - не довбойоби, ви просто руSSкіє"\
____________________
показати весь коментар
21.03.2022 01:14 Відповісти
Слухи ходять, що "бацьку" нагнули таки! Ну що ж : "Сардэчна запрашаем "браты" беларусы ў пекла"! 😠😡👹
показати весь коментар
21.03.2022 03:01 Відповісти
Нехай потім не кажуть, що їх не попереджували-ласкаво просимо в пекло...Перемелюємо орків, кадирівців, сірійців і ще хто зна кого, перемелемо і білорусів...
показати весь коментар
21.03.2022 05:51 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 06:05 Відповісти
лукашило влізе у війну коли буде бачити, що ми поступаємося, тому треба добре насипати рашистам.
показати весь коментар
21.03.2022 06:13 Відповісти
 
 