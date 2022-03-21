На Волині досі висока ймовірність провокацій російських спецслужб для втягування Білорусі у війну, - Генштаб
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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо можливих провокацій на Волинському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил республіки білорусь у військову операцію проти України",- зазначається у повідомленні.
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Нє, ну я навіть не знаю... Чорнобаївку треба перейменувати у Чорноїбаївку)))
Неймовірно, але факт: кацапи вже у шостий раз підставили свою техніку під удари нашої артиллерії біля села Чорнобаївка недалеко від Херсона.
Чорнобаївка
Нагадаємо, уперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені 27 лютого. Після удару українських "Байрактарів" росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.
7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів.
16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотівросійської армії. Так, все там же, в Чорнобаївці.
Вп'яте, 18 березня, українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом із Командувачем цієї армії, а також знищені й пошкоджені літаки та вертольоти.
Після третього випадку знищення кацапської нечисті у Чорнобаївці, Д.Пятигорець написав: "...Расєянє довели, що їх недооцінюють. Що «дебіл» - це нє прєдєл!
***, тепер я зрозумів: ви - не довбойоби, ви просто руSSкіє"\
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