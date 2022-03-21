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Ні про яку здачу Маріуполя мови йти не може, - Верещук відповіла Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, очільниця міністерства Ірина Верещук розповіла, що Міністерство оборони РФ звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони пропонують "евакуацію мирних жителів".

"Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - зазначила вона.

За словами міністра, Україна вимагає, щоб російські військові негайно відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор".

Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", - зазначила вона.

Також читайте: Ми зіб'ємо льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
ну що побачили мир в очах маньяка ?
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21.03.2022 01:26
+17
РФ - країна нелюдів, терористів, мерзотників, вбивць та гвалтівників.
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21.03.2022 01:26
+11
Саме так діють терористи!

І цей лист повинен бути ще одним документом в Гаазі!
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21.03.2022 01:29
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РФ - країна нелюдів, терористів, мерзотників, вбивць та гвалтівників.
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21.03.2022 01:26 Відповісти
Рабсєйская *********.
КРАЇНА НЕВГАМОВНИХ ПІДАРАСІВ.
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21.03.2022 02:40 Відповісти
ну що побачили мир в очах маньяка ?
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21.03.2022 01:26 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 01:26 Відповісти
Кацапи нагліють з кожним часом все більше і більше 😠

Вимагають су @ ки віддати ім Маріуполь - це вже занадто , мразі ви
чортові 😠
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21.03.2022 01:29 Відповісти
А це може казати тільки про одне - часу в них все меньше та меньше. Наші ЗСУ його значно скорочують кожного дня.
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21.03.2022 01:49 Відповісти
Саме так діють терористи!

І цей лист повинен бути ще одним документом в Гаазі!
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21.03.2022 01:29 Відповісти
орки не понимают украинцев, и бредят, что украинцы сломаются, как сломались и сдались бы они.. такое варварство, которое устроили орки с мирными красивыми городами Украины и мирным населением - вызывают ещё большую ярость и стойкость украинцев..
украинцы, ее ЗСУ уже похоронили "славу" русской армии, превратив ее в потешную, похоронят и рф..
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21.03.2022 01:32 Відповісти
И рашисты вроде предлагали нашей армии в Мариуполе сложить оружие и типа их выпустят - все прекрасно помнят,как эти черти "выпустили" наших солдат из котлов в 2014 - расстреляли со всех сторон, мрази.
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21.03.2022 01:41 Відповісти
Так подойдет?

"Х#й вам": Мерія Маріуполя відмовилася здати місто Росії
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21.03.2022 01:55 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!Це єдине, що звільнить Україну!
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21.03.2022 01:44 Відповісти
Если мы не можем ему помочь.
И там нет еды, боекомплектов, резервов
Чем, кем и как защищать насущный вопрос
То время которое дал мариуполь
Можно было сделать новую линию обороны
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21.03.2022 07:49 Відповісти
Руководитель Первого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко рассказал, что «дал указание своим врачам кастрировать пленных российских солдат».
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21.03.2022 08:54 Відповісти
А вона вповноважена таке казати?
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21.03.2022 10:22 Відповісти
 
 