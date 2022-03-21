Ні про яку здачу Маріуполя мови йти не може, - Верещук відповіла Міноборони РФ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, очільниця міністерства Ірина Верещук розповіла, що Міністерство оборони РФ звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони пропонують "евакуацію мирних жителів".

"Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - зазначила вона.

За словами міністра, Україна вимагає, щоб російські військові негайно відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор".

Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", - зазначила вона.

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