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Бердянськ (370) порт (618) Клименко Андрій журналіст (60)

Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

Росія почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Новому часу заявив керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його словами, з порту вивели кілька комерційних суден для того, щоб використати причали Бердянського порту.

Коментуючи факт того, що з морського порту в Бердянську зникло п'ять кораблів із зерном, Клименко зазначив: "Ці п'ять кораблів комерційних судів кількох країн. Вони були виведені три дні тому з порту Бердянськ. В даний час вони знаходяться в Азовському морі, стоять на якорі біля входу в Керченську протоку і нікуди не рухаються. Була інформація, що вони завантажені зерном, хоча дані автоматизованої інформаційної системи не показують, що вони мають вантаж на борту. Я думаю, що правду ми дізнаємося лише тоді, коли їм буде дозволено вийти з Керченської протоки та піти за призначенням.

Але можна з абсолютною впевненістю сказати, що Російська Федерація почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях – у південній частині. Оскільки кораблі займали місце біля причалів, їх звільнили у тому, щоб туди могли підходити кораблі постачання. Їх просто звідти вигнали, щоб використовувати причали Бердянського порту".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Є, в трасі Миколаїв-Кропивницький. Там їх не один десяток.
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21.03.2022 01:32
+13
Коли щось виглядає як зрада, поводиться як зрада, смердить як зрада, то це і зрада. Маразм - цього не помічати. Маразм, або, швидше саботаж. Як, заразом, закатана в асфальт ракетна програма, справа Цемаха, Вагнери, клістрони, бронежилети, посадки по тюрмах волонтерів, ветеранів, бойових генералів, справа проти Пашинського за передачу експортних "Стугн" на фронт і багато чого іншого.
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21.03.2022 02:29
+12
Удивительно...такое десантоопасное направление и никто не оборонял, ничего не заминировано...
Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
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21.03.2022 01:33
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Хоть один "Нептун" есть? Он бьёт на 280 км - можно куда-нибудь подъехать и ********** хоть одну лодку, на которой они подплывают с припасами?
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21.03.2022 01:29 Відповісти
Є, в трасі Миколаїв-Кропивницький. Там їх не один десяток.
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21.03.2022 01:32 Відповісти
Більше ніж один закопані в великекрадівництво , дороги і по уси їздять їх задоволення орки, а зедрузі заробили мільйони і зараз в Європі
Пам'ятаєте як хтось сказав, що можна збільшити війська, але він не зможе будувати дороги !!!?
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21.03.2022 07:53 Відповісти
а еще лучше крымскй мост
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21.03.2022 10:12 Відповісти
Во-первых - объект гражданской инфраструктуры.
Во-вторых - уже оккупирован широкий сухопутный коридор от лднр к Крыму, у нас даже при желании нечем достать до моста.
В-третьих - мост 100% защищён передовым кацапским ПВО.
Так что, "отдел фантастики - на другом этаже".
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21.03.2022 13:39 Відповісти
гражданской ну и что? кацапы не смотрят на это, да и нептуна какого нибудь найти можно
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21.03.2022 15:32 Відповісти
За то, что кацапы не смотрят на это, на них накладывают немаленькие санкции и называют их предводителя военным преступником.
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22.03.2022 01:45 Відповісти
Удивительно...такое десантоопасное направление и никто не оборонял, ничего не заминировано...
Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
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21.03.2022 01:33 Відповісти
вопросы к мерам и депутатам местным что они делали после начала вторжения кацапов?
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21.03.2022 02:57 Відповісти
Раздачу оружия и минирования делают не депутаты и не мэры
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21.03.2022 03:44 Відповісти
А де спротив, партизани в інші прояви?
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21.03.2022 07:54 Відповісти
наглость этих варваров не знает границ..
оккупировать, ограбить и оболгать - это история и традиции россии, которую справедливо кончит Украина..
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21.03.2022 01:36 Відповісти
Вові треба було воду і коридор в Крим суходолом. Програма мінімум. Тому і виходи з Криму розмінували, і зброю для ТРО з Півдня забрали.
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21.03.2022 01:38 Відповісти
А солдатів його пачками ложать випадково. Не розганяйте зраду. По всіх помилках будуть запитання до влади, але після нашої перемоги. Ця вся конспірологія віддає маразмом.
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21.03.2022 01:45 Відповісти
то розходний матеріал окупантів валяється для досягенння мети, як дрова для пічі, не має значення скільки там дров
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21.03.2022 01:49 Відповісти
Коли щось виглядає як зрада, поводиться як зрада, смердить як зрада, то це і зрада. Маразм - цього не помічати. Маразм, або, швидше саботаж. Як, заразом, закатана в асфальт ракетна програма, справа Цемаха, Вагнери, клістрони, бронежилети, посадки по тюрмах волонтерів, ветеранів, бойових генералів, справа проти Пашинського за передачу експортних "Стугн" на фронт і багато чого іншого.
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21.03.2022 02:29 Відповісти
Я не кажу не звертати увагу. Я кажу проте що зараз увесь час говорити на зливають це нонсенс. Хотіли би злити вже давно на мирову пішли би.
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21.03.2022 09:19 Відповісти
Звідки інфа про розмінування?
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21.03.2022 02:49 Відповісти
окупанти закріпили плацдарм, добровільно вони звідти не підуть.
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21.03.2022 01:47 Відповісти
Наявність забу зовсім не означає, що там буде що переміщати. Справа не у хабі. От з Криму під Миколаїв у них є змога переміщати все, що хочуть. І як це сприяло взяттю Миколаєва? Ніяк!
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21.03.2022 01:52 Відповісти
По півдню багато питань.
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21.03.2022 02:50 Відповісти
Так само багато питань по Білорусі.Це вже занадто.Всі прикордонні аєродроми білорусі повинні бути знищені як і війскові бази.
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21.03.2022 02:52 Відповісти
 
 