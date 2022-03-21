Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко

Росія почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Новому часу заявив керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його словами, з порту вивели кілька комерційних суден для того, щоб використати причали Бердянського порту.

Коментуючи факт того, що з морського порту в Бердянську зникло п'ять кораблів із зерном, Клименко зазначив: "Ці п'ять кораблів комерційних судів кількох країн. Вони були виведені три дні тому з порту Бердянськ. В даний час вони знаходяться в Азовському морі, стоять на якорі біля входу в Керченську протоку і нікуди не рухаються. Була інформація, що вони завантажені зерном, хоча дані автоматизованої інформаційної системи не показують, що вони мають вантаж на борту. Я думаю, що правду ми дізнаємося лише тоді, коли їм буде дозволено вийти з Керченської протоки та піти за призначенням.

Але можна з абсолютною впевненістю сказати, що Російська Федерація почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях – у південній частині. Оскільки кораблі займали місце біля причалів, їх звільнили у тому, щоб туди могли підходити кораблі постачання. Їх просто звідти вигнали, щоб використовувати причали Бердянського порту".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ