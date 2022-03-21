Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко
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Росія почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Новому часу заявив керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.
За його словами, з порту вивели кілька комерційних суден для того, щоб використати причали Бердянського порту.
Коментуючи факт того, що з морського порту в Бердянську зникло п'ять кораблів із зерном, Клименко зазначив: "Ці п'ять кораблів комерційних судів кількох країн. Вони були виведені три дні тому з порту Бердянськ. В даний час вони знаходяться в Азовському морі, стоять на якорі біля входу в Керченську протоку і нікуди не рухаються. Була інформація, що вони завантажені зерном, хоча дані автоматизованої інформаційної системи не показують, що вони мають вантаж на борту. Я думаю, що правду ми дізнаємося лише тоді, коли їм буде дозволено вийти з Керченської протоки та піти за призначенням.
Але можна з абсолютною впевненістю сказати, що Російська Федерація почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях – у південній частині. Оскільки кораблі займали місце біля причалів, їх звільнили у тому, щоб туди могли підходити кораблі постачання. Їх просто звідти вигнали, щоб використовувати причали Бердянського порту".
Будь ласка, зачекайте...
Пам'ятаєте як хтось сказав, що можна збільшити війська, але він не зможе будувати дороги !!!?
Во-вторых - уже оккупирован широкий сухопутный коридор от лднр к Крыму, у нас даже при желании нечем достать до моста.
В-третьих - мост 100% защищён передовым кацапским ПВО.
Так что, "отдел фантастики - на другом этаже".
Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
оккупировать, ограбить и оболгать - это история и традиции россии, которую справедливо кончит Украина..
З Бердянського морського порту зникли п'ять кораблів із українським зерном.