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Зеленський (17420) розвідка (3615)

Звання Герой України для них - це мінімум, - Зеленський про нагороди українським розвідникам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив українських розвідників державними нагородами, орденами та званням Герой України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Особисто вручив державні нагороди нашим розвідникам. Прошу поставитися з розумінням - я не можу назвати публічно їх імен. Але повірте, що внесок цих людей в нашу оборону настільки вагомий, що орден і звання Герой України для них - це мінімум, який ми можемо їм дати. Щоб просто віддячити...

Їм та усім нашим героям, завдяки яким ми тримаємося, і не погано, а Україна - живе. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив нагороди розвідникам. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Украинские военные это гордость Украины!
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21.03.2022 01:45 Відповісти
Тільки нахрєна ти кожен день лиця цих героїв показуєш єрмаку я хз. Хіба розвідники не повинні були засекречені?
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21.03.2022 01:46 Відповісти
А почему такая тишина по поводу 28 млн долларов в 6 чемоданах ,не обнаруженных митниками КП ВІЛОК ? А найденными мадьярами ?

ФЕЙК? Если не фейк , то как были уплачены налоги с этой суммы ?
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21.03.2022 05:24 Відповісти
Подивіться лауреатів премії Херой україни, і стане зрозуміло, що це буде образою для де-кого
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21.03.2022 10:26 Відповісти
Не сомневаюсь, что Бурба и его группа разработки по вагнеровцам конечно же вошла в этот список ...
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21.03.2022 21:22 Відповісти
 
 