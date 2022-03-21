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Підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні заходи на тимчасово окупованих територіях, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні акціх на тимчасово окупованих територіях Півдня України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву", - відзначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Зброя потрібна.Невже в Херсоні кілька тисяч одиниць зброї немає і не могли наробити коктейлів молотова? Просто мітингами нічого не зробити.
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21.03.2022 02:07
+10
кроме нашей власти, никто не удивляется, что кацапы - это фашисты, которые копируют гитлеровцев во всем..
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21.03.2022 02:08
+9
Питання в іншому 300 тис людей і десяток техніки с пару сотень гівнюків мають контроль над містом.Ось це питання на яке треба шукати відповідь і рішення негайно.
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21.03.2022 03:14
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Генштаб наш просто капитан очевидность у констатировании и так понятных всем фактов
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21.03.2022 01:56 Відповісти
Зброя потрібна.Невже в Херсоні кілька тисяч одиниць зброї немає і не могли наробити коктейлів молотова? Просто мітингами нічого не зробити.
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21.03.2022 02:07 Відповісти
Згоден, треба палити їх техніку, розстрілювати
Є повно мисливської зброї, решту здобути як трофей, запальними сумішами спалити техніку
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21.03.2022 07:59 Відповісти
кроме нашей власти, никто не удивляется, что кацапы - это фашисты, которые копируют гитлеровцев во всем..
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21.03.2022 02:08 Відповісти
Почему в Херсоне хотя бы тероборону не создали и не раздали людям оружие? Хотя бы стрелковое...
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21.03.2022 02:38 Відповісти
Не встигли. Не було можливості. Не захотіли. Думали про щось інше. Просто провтикали. Якщо знайдемо відповідь, яка з цього користь тепер?
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21.03.2022 02:50 Відповісти
Питання в іншому 300 тис людей і десяток техніки с пару сотень гівнюків мають контроль над містом.Ось це питання на яке треба шукати відповідь і рішення негайно.
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21.03.2022 03:14 Відповісти
"Почему в Херсоне хотя бы тероборону не создали и не раздали людям оружие? Хотя бы стрелковое... "

Була тероборона з тільки легким озброєнням. 3го березня отримав сумне повідомлення-загинув мій товариш Іван Л..і зним ще декілька.

Смерть рашистам! СЛАВА УКРАЇНІ!
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21.03.2022 09:35 Відповісти
Ну так допомагайте людям.Визначте як можна дати людям зброю.С повітря або інший спосіб.Ви розумієте що рано чи піздно вони начнуть давити людей.Допомагайте людям знищувати ворога.В місті багато війскових які тримали зброю і інших які вміють користуватися зброєю.Думайте !С фашистами люди воювали всіма методами.В першу чергу допомога потрібна Маріуполю там Азов б'ється і інші підрозділи.В чому питання?
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21.03.2022 03:04 Відповісти
Іноді просто зло бере. Скільки країн попереджала наш уряд і нашого тепер такого "лідера нації" про те, що буде напад Росії, про те, що буде Війна. Це ж нам розповідали що нічого страшного, смажте шашлики, нічого не буде. Зеленський писав західним країнам "що ви нас лякаєте, від нас інвестори йдуть, замість того, щоб зміцнювати армію, роздати людям зброю, це просто кримінальний злочин нашої влади. Я думаю після закінчення війни з цим ще будуть розбиратися.
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21.03.2022 04:13 Відповісти
Та що там розбирацця, скажуть що то була хитра тактика ввести агрессора в оману, що не здогадався що ми готуємося і щоб виграти час )))
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21.03.2022 09:45 Відповісти
Повний косплей гітлерівської Німеччини! Щоб ви розуміли росгвардия це повний аналог зондеркоманд есесівців.
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21.03.2022 06:48 Відповісти
Мобілізовуйте всіх хто хоче і може захищати озбройте людей!!!
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21.03.2022 09:37 Відповісти
 
 