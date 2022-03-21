Підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні заходи на тимчасово окупованих територіях, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні акціх на тимчасово окупованих територіях Півдня України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву", - відзначається у повідомленні.

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