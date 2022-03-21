Окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей. Це тероризм, - Верещук
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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила інформацію, що окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Верещук обурилася, що Росія почала викрадати та вивозити наших людей з Маріуполя у РФ.
"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", - заявила вона.
Раніше російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
Хоч один приклад приведіть коли й де евакуювали зоопарк ?!
То ж вам не канарейку первести .
А наприклад крокодилів як й через скільки вони зконають на лютому морозі ?
Або гепопотами . Носорогів . Або африканський слон .
Спробуйте альфа самця горили одягнути в зимову хутру ?!
Ось й як Ви думаєте , що зробили би раніше ?!
1. Бомбити пологовий ФАБ-500 ?!
2. Стріляти з арти по багатоверхівкам ?!
3. Зруйнувати драматичний театр ФАБ-1000 ?!
15 тисяч загиблих мирних громадян що це , якщо не терорізм !
Ваші пропозиції яким шляхом перекинути туди війська, щоб вони дійшли боєздатними.
они любят на публику лживые репортажи снимать