"Вони люблять війну": Створено сайт з переліком зірок та політиків, які підтримують Путіна

В Україні створили вебсайт з переліком зірок, які підтримують президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На веб сайті theylovewar.com є перелік з артистів, інфлюенсерів і політиків, які не виступили проти війни в Україні або ж відверто підтримали дії володимира путіна", - йдеться в повідомленні.

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