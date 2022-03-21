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"Вони люблять війну": Створено сайт з переліком зірок та політиків, які підтримують Путіна
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В Україні створили вебсайт з переліком зірок, які підтримують президента країни-агресора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"На веб сайті theylovewar.com є перелік з артистів, інфлюенсерів і політиків, які не виступили проти війни в Україні або ж відверто підтримали дії володимира путіна", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Raised Right
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+33 Bogdan Resvii
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+30 Helg1961
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Будь ласка, зачекайте...
Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах,
а добрі в добрих.
-Ничего не знаю, кто там меня поймал, у вас есть 3 желания, делите как хотите.
Ну русский и говорит украинцу:
-Я ж ее по нормальному поймал, а не за хвост, так что мне 2 желания, а тебе одно.
Украинец думает:
-Всегда это москали нас, украинцев, надурят, и говорит - согласен.
Москаль думает, что-бы такого загадать, и говорит:
-Хочу, что-бы во всей России ни одного хахла не было.
Сказано - сделано. Еще желание есть! Москаль думает - это ж хохлы сейчас назад в Россию попрут, и говорит:
-Хочу, что бы вокруг всей России забор, нет, стена бетонная стояла, высотой 20 метров, и шириной 4 метра. И что-бы ни одной щелечки не было.
Сказано - сделано.
Пришла очередь украинца. Он стоит и думает, чего б такого загадать. И спрашивает в золотой рыбки:
-А шо, во всей России ото нет даже одного нормального украинца?
-Нет,- отвечает золотая рыбка.
-А шо,- опять украинец спрашивает-, в той стене даже маленькой щелочки нету?
-Нету,- отвечает золотая рыбка.
-Ну, то заливай все это дело бетоном.
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!ъ
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠
От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно.
она как защитница детей не видела сколько детей погибало под бомбами
целеноправленно бомбили дома и больницы, школы, зернохранилища
А якщо не підтримують путіна,але за війну ?Чи за путіна,але проти війни ?
Досить вже розбиратись в сортах лайна.
Ані Лорак - буковинка , може лишнього не болтала , але в рос.Криму - співала !
Світлана Лобода - києвлянка - решта -//-
Таісія Повалій - києвлянка , вирішила - що в московії вигідніше , але в рос.Крим не поїхала...
Решта артистів - нічого путнього - дріб"язок
Політики :
Нестор Шуфрич -
Євген Мураєв -
Ілля Кива -
Олена Бондаренко - туда ж...
Решта - ніякі не політики
А де - Медведчук , Юрій Бойко , Льовочкін , Михайло Добкін , Ківалов , Королевська , Новинський , львів"янин Шурма , Дмитро Табачник , Наталя Вітренко , Петро Симоненко , Володимир Литвин і т.д.
Продовження списку - за вами .... Успіхів !
Вон Белоника (Ника Белоцерковская) открыто высказалсь за Украину и очень жестко. Так на неё уже в России дело завели, до 10 лет светит.
P.S.: Глянула на фотку Семенович, как пообвисли у неё "искандеры"
А в основному, там "сексуально озабочені", не словянського походження, тунеядці та тунеядки.
Ну а Співак, ну чисто одесит, завтра скаже -ви мене не так зрозуміли. Але тоді, коли поци з Брайтон бічу, корешки самого Трампа, як семен Кислінський, дадуть відмашку.