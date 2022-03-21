На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти деморалізовані та є непоодинокі випадки залишення оборонних позицій та техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки", - відзначається у повідомленні.
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Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠
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Смерть рашистам. СЛАВА УКРАЇНІ.
Воно таки зажадало "повторить", ніхто не заперечує, спалять у канаві!
гиммлер так объяснял задачи СД - «Органы СД занимаются исследованием и подготовкой экспертиз и материалов общего характера - планы оппозиционных партий и течений, сферы их влияния, системы связей и контактов, воздействие отдельных нелегальных организаций и т. д.". поскольку эта служба подчинялась лично гиммлеру это значительно расширяло сферу деятельности и возможности СД. В её распоряжении оказалась разветвленная информационная сеть внутри страны и за рубежом, досье и личные дела на противников нацистского режима.
на форме сотрудника СД на левом рукаве ниже локтя и ближе к кисти был черный шеврон в виде ромба с вышитыми буквами SD.
Вважаю, що З це перевернута латинська буква Н (норд -Північ) Східна орда має О (ост) ну а для південної орди вибрали В (по латинські перемога), щоб зюйд не повторювався з нордом.
вместе с тем на форме вермахта также была буква V, но в основании шеврона рядового вермахта был черный ТРЕУГОЛЬНИК с вершиной, обращенной вниз, на который по краям вышивалась буква V. т.е. фактически шеврон рядового вермахта был треугольным.
шеврон V - основанием же шеврона "старого бойца" CC была подкладка именно в форме черной буквы V, прошитой поверху двумя серебряными нитями.
Z - повернутая на 90 градусов зеркальное отображение эмблемы 2-й танковой дивизии СС "Das Reich".
да, рашанацисты в полный рост не стесняясь используют наследие своих "воевавших дедов"-гитлеровскихнацистов. не зря в их "главном храме вооруженных сил" хранится фуражка дяди адика.
ЗЫ: кстати, вермахт по немецки пишется с W-Wehrmacht.
Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.