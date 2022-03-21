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Генштаб ЗС (4490) Миколаївська область (1821) Херсонщина (4244)

На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти деморалізовані та є непоодинокі випадки залишення оборонних позицій та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки", - відзначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Якщо росіяни дуже втомилися на Південнобузському напрямку, то вони можуть в Чорнобаївці відпочити...
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21.03.2022 03:24
+25
Деблокуйте Маріуполь ось головне питання.
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21.03.2022 02:56
+19
V знак на рукавах СС які рострілювали євреїв і займалися геноцидом у концтаборах. Z cпецкоманда також СС по рострилах. Також маркували авто де вони квартувалися. Русня це і є фашисти.Деди довоевались внучата СС
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21.03.2022 03:23
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Деблокуйте Маріуполь ось головне питання.
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21.03.2022 02:56 Відповісти
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠
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21.03.2022 05:22 Відповісти
От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно.
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21.03.2022 05:41 Відповісти
"Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, "

Через VPN зайти не можливо-БЛОКУЮТЬ.

Смерть рашистам. СЛАВА УКРАЇНІ.
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21.03.2022 08:55 Відповісти
как будут средства, так и деблокируют
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21.03.2022 06:28 Відповісти
врачи-психиатры установили что правое полушарие мозга путина выложено знаком Z,а левое знаком V
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21.03.2022 03:18 Відповісти
V знак на рукавах СС які рострілювали євреїв і займалися геноцидом у концтаборах. Z cпецкоманда також СС по рострилах. Також маркували авто де вони квартувалися. Русня це і є фашисти.Деди довоевались внучата СС
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21.03.2022 03:23 Відповісти
Забагато збігів в ***** з нацистами. Вихваляння гімлера, знаки, путлєрюгенд...

Воно таки зажадало "повторить", ніхто не заперечує, спалять у канаві!
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21.03.2022 03:27 Відповісти
Там вже забагато того що чистий фашизм і нацизм
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21.03.2022 03:33 Відповісти
буква В - це вермахт. Ростріли проводились Айнзатцгрупами А.В,С. Вона мала в своєму складі до 1000 особового складу і розподілених на зондеркоманди по 100-200 о.с. вермахт забезпечував транспортом. Зондер команди комплектувались із службовців поліції порядку, загальних СС, кримінальної поліції тільки за бажанням. Списки затверджувались Гейдріхом. Після війни уже їх самих вішали. Розстріли проводились за межами 200 км зони воєнної адміністрації. Охорона концтаборів сформувала дивізію Мертва голова, у 1945 році вони хотіли чкурнути з Чехії до Німмеччини, американці їх розброїли і не пропустили, їх всіх зару ж розстріляли на території Чехії навіть не питали хфамілій. На рукаві в розстрільників було дві букви З і Д. Зіхерхайтдінст.
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21.03.2022 03:49 Відповісти
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21.03.2022 04:34 Відповісти
SicherheitsDienst (SD или по рус. СД) - слу́жба безопа́сности рейхсфюрера СС.
гиммлер так объяснял задачи СД - «Органы СД занимаются исследованием и подготовкой экспертиз и материалов общего характера - планы оппозиционных партий и течений, сферы их влияния, системы связей и контактов, воздействие отдельных нелегальных организаций и т. д.". поскольку эта служба подчинялась лично гиммлеру это значительно расширяло сферу деятельности и возможности СД. В её распоряжении оказалась разветвленная информационная сеть внутри страны и за рубежом, досье и личные дела на противников нацистского режима.
на форме сотрудника СД на левом рукаве ниже локтя и ближе к кисти был черный шеврон в виде ромба с вышитыми буквами SD.
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21.03.2022 05:43 Відповісти
Айнзацтгрупи не були штатними підрозділами СС, вперше їх утворилв Гейдріх у 1939 році і оперували вони у Польщі під керівництвом особисто Гейдріха. Вся документація була відсутньою, залишились тільки окремі звіти. Свою активну діяльність припинили після "окончательного решения єврейського питання", Гейдріх вирішив чисто прагматично. Росло невдоволення, почалися ексцеси виконавців, секретність порушена, надто багато сил, Утворено було ЗІПО (поліція безпеки на окупованих територіях) окремо було КРІПО (кримінальна поліція). Цікава історія як їх вишукували після війни - по "дембельських" альбомах встановлювали особи і шукали по всій Німеччині, дехто таки втік. Американці та англійці більше стратили "активних" борців чим рузге, що дивно.

Вважаю, що З це перевернута латинська буква Н (норд -Північ) Східна орда має О (ост) ну а для південної орди вибрали В (по латинські перемога), щоб зюйд не повторювався з нордом.
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21.03.2022 13:36 Відповісти
V - это нашивка "старого бойца" СС.
вместе с тем на форме вермахта также была буква V, но в основании шеврона рядового вермахта был черный ТРЕУГОЛЬНИК с вершиной, обращенной вниз, на который по краям вышивалась буква V. т.е. фактически шеврон рядового вермахта был треугольным.
шеврон V - основанием же шеврона "старого бойца" CC была подкладка именно в форме черной буквы V, прошитой поверху двумя серебряными нитями.

Z - повернутая на 90 градусов зеркальное отображение эмблемы 2-й танковой дивизии СС "Das Reich".

да, рашанацисты в полный рост не стесняясь используют наследие своих "воевавших дедов"-гитлеровскихнацистов. не зря в их "главном храме вооруженных сил" хранится фуражка дяди адика.

ЗЫ: кстати, вермахт по немецки пишется с W-Wehrmacht.
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21.03.2022 05:22 Відповісти
V на левом рукаве это ефрейтор, на правом - ветеран нацистского движения.
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21.03.2022 07:03 Відповісти
Якщо росіяни дуже втомилися на Південнобузському напрямку, то вони можуть в Чорнобаївці відпочити...
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21.03.2022 03:24 Відповісти
Коли до Вас дійде що це не росіяни, а кацапські голодранці, вони нас нацистами називають а ви ( чи ти) їх росіянами. Фу, гидко.
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21.03.2022 09:06 Відповісти
то есть вы считает что воюют только рашисты а остальные "россияне" ине при чем и хорошие? нет так дело не пойдет - они все кацапы и несут ответственность за геноцид украинцев в 21 веке
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21.03.2022 12:11 Відповісти
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21.03.2022 03:28 Відповісти
Робити перепости цього п#здуна - це дно.
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21.03.2022 03:45 Відповісти
какое было фото такое и залил, не мое
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21.03.2022 03:47 Відповісти
Розстрілювати кацапів, коли тікають, бо вернеться, паскуда, з новою зброєю
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21.03.2022 03:34 Відповісти
так не хочуть йти зарази, бояться що в концтабір посадять, в них традиції Мехліса (в нас немає військовополонених, в нас є зрадники батьківщини) живучі.
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21.03.2022 03:54 Відповісти
21 марта в 4:37
Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
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21.03.2022 05:37 Відповісти
Смотруни довгодумаючі...
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21.03.2022 06:12 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда
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21.03.2022 07:23 Відповісти
внизапна

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21.03.2022 06:14 Відповісти
 
 