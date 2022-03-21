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Загинуло 4 особи та 1 людина травмована внаслідок ворожого обстрілу в Києві

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини Війна в Україні

київ

У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

О 2:18 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація пожежі триває.

В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 рятувальники особового складу.

"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється", - повідомляють рятувальники.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Ті, що не прийшли, теж вбивці, вони майже усі підтримують свого фюрера.
Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
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21.03.2022 06:37
+10
Тепер це стосується взагалі кожного росіянина, не тільки кацапів і не тільки військових і не тільки в рашці.
Смерть ворогам!
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21.03.2022 06:36
+5
Вони і про Київ заявляли, що за 3 дні візьмуть- і що, і де?
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21.03.2022 06:33
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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21.03.2022 06:13 Відповісти
Тепер це стосується взагалі кожного росіянина, не тільки кацапів і не тільки військових і не тільки в рашці.
Смерть ворогам!
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21.03.2022 06:36 Відповісти
Ті, що не прийшли, теж вбивці, вони майже усі підтримують свого фюрера.
Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
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21.03.2022 06:37 Відповісти
В комментах орки пока веселятся, надо еще их тыщ 50 замочить, чтобы немного поменять их настроение
Власть Боевые действия на Украине
Минобороны РФ объявило о разгроме батальона «Донбасс»

20.03.2022 20:46
50
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21.03.2022 06:21 Відповісти
Пишите им, что голод скоро будет, пусть запасы делают!
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21.03.2022 06:33 Відповісти
с запасами там плохо дело - их месяца на два. Более дальновидные скупают капканы, дробь и рыболовные снасти.
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21.03.2022 07:18 Відповісти
Вони і про Київ заявляли, що за 3 дні візьмуть- і що, і де?
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21.03.2022 06:33 Відповісти
Не поширюй ворожу пропаганду.
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21.03.2022 07:07 Відповісти
там нет батальона «Донбасс», мелют шо хочут
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21.03.2022 07:24 Відповісти
Господи, коли ж ці маньяки будуть засуджені в Гаазі...
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21.03.2022 06:40 Відповісти
 
 