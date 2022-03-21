Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі

Президент США Джо Байден, який їде в Європу на екстрений саміт НАТО, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід.

Вона зазначила, що США не збираються відправляти свої війська в Україну, але підтримають своїх союзників по НАТО у разі нападу на них.

"Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію Польщі (ввести миротворців в Україну — ред.). Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це. Інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть вести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони мають ухвалити", — наголосила Томас-Грінфлід.

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