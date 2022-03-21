Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден, який їде в Європу на екстрений саміт НАТО, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід.
Вона зазначила, що США не збираються відправляти свої війська в Україну, але підтримають своїх союзників по НАТО у разі нападу на них.
"Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію Польщі (ввести миротворців в Україну — ред.). Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це. Інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть вести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони мають ухвалити", — наголосила Томас-Грінфлід.
Будь ласка, зачекайте...
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠
От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
А ще й курячий розум?
Я на іх інформпростір вже писав і не раз і не два. Останніми днями просто руки опустились. Настільки бридко читати маячню, що краще асенізатором працювати.
Це для молодих - вам і карти в руки. А мені спілкуватися з дурдомом вже по здоров'ю протипоказано...
А от на економічно-кухонних каналах навіть весело гризти їх погрозами "ты чем недовольна? Сейчас в ФСБ скрин кину, живо портрет путина целовать".
А как бойцам нашим под обстрелами? Да и просто людям которых бомбят?
И если есть возможность что то сделать для победы, то нужно использовать каждую возможность.💥😡
"Долги ждать перемен? - Если ждать, то долго".
Важно не ждать, а приближать победу!
дети будет им срать на руки потому что подгузников нету
И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца
а нафуя?! пусть жрут пропаганду и мрут от счастья, чем сами и приблизят победу Украины
Им пох на голод,(потерпим,но фашиков всех перестреляем)
Там память забита говном,другой инфе места нет.
нато могли бы хотя бы морскую блокаду устроить
а то изза рашкованцев вообще не работает ничего в черном море
когда не надо было в декабре туда для вида заходили авианосцы британии и сша
а к февралю все пропали
как так? видно же было что флот рф там скапливается
почему они ушли?
пусть попросят то что проще, миротворцы оон на аэс (хотя бы туда)
если будет через совбез оон голосование, то рашку исключить или запрещать кому то накладывать вето
а то получается они будут против того что бы обезопасить ядерные объекты
а это значит что цели их "спецоперации" явно не добрые, ну это все знают
просто даже своим аленям населению будет сложно объяснить, почему они против того чтобы миротворцы оон оцепили объекты аэс во время войны
(хотя... госдеп, нато, коварная америка... пусть отправляют миротворцев из третьих стран
не сша и не ес, турков там или еще кого)
и морская блокада военных судов рф, чтобы судоходство в черном море восстановить
а то эти корыта там себе плавают и никто кроме них там не может теперь плавать
рашка плює на всіх і вся.
Ми мусимо (на жаль) розраховувати лише на себе і на те, що союзнички допоможуть озброєнням.
Те, що зараз відбувається в Україні, однозначно довело, що жодного колективного механізму безпеки насправді нема.
І та рада безпеки оон - просто ні до чого.
совбез где работает право вето а не голосование большенством
просто хоть пофантазировать...
ну просто пока не видно решительных мер
не считая торговой войны, но рашку так можно годами душить
а у украинцев нет столько времени
просто "ихтамнетами" в течении недели разбомбить все приграничные склады, аэродромы
топливные склады и прочее
и сказать это не мы
эхх.. фантазии
просто нефтяное эмбарго даже мало,
потому что китай точно будет продолжать покупать
дешевле но будет
а эффект от эмбарго можно ждать минимум 2 3 месяца
главное чтобы ермак и ко не успели что то подписать
им нет доверия, они и до были подозрительными мягко говоря
а сейчас тем более
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
у них везде то ли азов то ли нацисты то ли националисты
а где тогда простые украинцы, которых они пришли "освобождать" (от их домов и жизней)?
ярые коллобаранты дАмбасса? это пример "правильного укрАинца"?
все политически важные статьи быстро поправят
ну пока им наверное там платят
не знаю как дальше будет
На першому етапі можуть зайти поляки для охорони скажімо лікарень а коли їх обстріляють маскалі - зайде уже США
Це миротворці НАТО тебе так налякали, чи ти теж «союзничків» не ********* , козак блєвада?
Сиди рівненько і дуже не смикайся, бо пляшка трісне прямо в дупі. Ти ж не хочеш, щоб бригада швидкої на місці померла від реготу?
наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це - продолжайте ссаться, что лысый карлик по вам применит ЯО. У них там только республиканцы - с яйцами (кроме Трампа - тот особо и не скрывал симпатии к путлеру).