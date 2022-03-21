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Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миротворці

Президент США Джо Байден, який їде в Європу на екстрений саміт НАТО, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід.

Вона зазначила, що США не збираються відправляти свої війська в Україну, але підтримають своїх союзників по НАТО у разі нападу на них.

"Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію Польщі (ввести миротворців в Україну — ред.). Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це. Інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть вести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони мають ухвалити", — наголосила Томас-Грінфлід.

Також читайте: Польща наступного тижня на самітах НАТО і ЄС оприлюднить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
пишу им в вк....безполезно...они гамно жрать будут и говорить что сша виновато
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21.03.2022 06:44
+13
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
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21.03.2022 06:37
+11
Вчера смотрел подборку, как в лаптестане хоронили своих *********, которые сдохли в Украине. Так вот, их мамаши уверены, что их детки ЗАЩИЩАЛИ расию. Так и говорят: "Мой погиб в бою за Харьков, защищая нашу страну". Вывод: какие-то объяснения для этих зомби - пустая трата времени и моральных сил. И время и силы нам нужнее для других дел.
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21.03.2022 08:17
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
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21.03.2022 06:37 Відповісти
Деморализуйте их! Это важно.
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21.03.2022 06:40 Відповісти
Деморалізувати тих, у кого немає моралі?
А ще й курячий розум?
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21.03.2022 06:53 Відповісти
Легко они выгоняються в панику! Но для этого нужно писать в их инфо пространстве. А не здесь о том, что все бесполезно!
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21.03.2022 06:56 Відповісти
Ну то, що легко вганяються в паніку - це якраз про другий фактор - курячий розум

Я на іх інформпростір вже писав і не раз і не два. Останніми днями просто руки опустились. Настільки бридко читати маячню, що краще асенізатором працювати.
Це для молодих - вам і карти в руки. А мені спілкуватися з дурдомом вже по здоров'ю протипоказано...
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21.03.2022 07:23 Відповісти
На військово-політичних ресурсах із цими тваринами дійсно немає про що говорити (хіба що пропонувати помолитись за пришвидшення зустрічі кадирова із Бандерою).

А от на економічно-кухонних каналах навіть весело гризти їх погрозами "ты чем недовольна? Сейчас в ФСБ скрин кину, живо портрет путина целовать".
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21.03.2022 07:41 Відповісти
Везде где они прочитают написанное там им и писать, доносить информацию всеми доступными способами. Да не приятно с ними переписыватся и читать ненормальных.💥💥💥
А как бойцам нашим под обстрелами? Да и просто людям которых бомбят?
И если есть возможность что то сделать для победы, то нужно использовать каждую возможность.💥😡
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21.03.2022 07:53 Відповісти
Кацапы уже и так децивилизованы. Жду кровавые битвы за жратву, мыло, туалетную бумагу.
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21.03.2022 06:57 Відповісти
Есть не много. Но важно не ждать, а приближать это событие!

"Долги ждать перемен? - Если ждать, то долго".
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21.03.2022 07:01 Відповісти
У меня супруга каждый день троллит кацапских родственников. В ответ маты и блокировка. Так что умалишенным ничего доказать нельзя. У них голова лишь для того чтобы кушать.
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21.03.2022 07:21 Відповісти
Реагируют = зацепило!
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21.03.2022 07:22 Відповісти
А толку? Горбатого могила исправит.
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21.03.2022 07:33 Відповісти
пишу им в вк....безполезно...они гамно жрать будут и говорить что сша виновато
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21.03.2022 06:44 Відповісти
Прочитает несколько раз с разных источников и молча будет подтриваться. А потом увидит, что и другие тоже тарятся
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21.03.2022 06:47 Відповісти
Це правда. Але якщо починаєш їх тролить, вони аж виють. Я їх під їх вяличествинньіми постами питаю як справи у ******, чи смачний бургер, сахаром і труселями запаслось вже? То вони просто затикаються. А ще, їм не потрібно нічого пояснювати. Я пишу, що їхні військові- вбивці, окупанти і мародери, що на їх народ чекають репарації, міжнародний требунал і ізоляція на роки то вони затикаються.
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21.03.2022 07:13 Відповісти
Если реагируют = зацепило! Значит направление нужно углублять и расширить 👍

Важно не ждать, а приближать победу!
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21.03.2022 07:20 Відповісти
на голову камень упадет скажут что госдеп или правый сектор..ток холодильник победит..все ...они не смогут забить чизбургер шанель тампоны
дети будет им срать на руки потому что подгузников нету
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21.03.2022 07:19 Відповісти
Слава! Вы демотиватор. Специально или вы такой по жизни?
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21.03.2022 07:22 Відповісти
это народ такой ..всегда и везде..они воют что петр первый враг России потому что он немцев прогнулся на вшивые бороды покусился
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21.03.2022 07:43 Відповісти
https://www.topnews.ru/topka_id_11839.html
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21.03.2022 07:40 Відповісти
Цитаты, притчи, афоризмы.
И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца

а нафуя?! пусть жрут пропаганду и мрут от счастья, чем сами и приблизят победу Украины
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21.03.2022 07:46 Відповісти
Вчера смотрел подборку, как в лаптестане хоронили своих *********, которые сдохли в Украине. Так вот, их мамаши уверены, что их детки ЗАЩИЩАЛИ расию. Так и говорят: "Мой погиб в бою за Харьков, защищая нашу страну". Вывод: какие-то объяснения для этих зомби - пустая трата времени и моральных сил. И время и силы нам нужнее для других дел.
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21.03.2022 08:17 Відповісти
Им говно лилось в голову больше 20 лет,там бесполезно чего то писать.
Им пох на голод,(потерпим,но фашиков всех перестреляем)
Там память забита говном,другой инфе места нет.
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21.03.2022 09:53 Відповісти
Цим у нас займається команда преза, а в українців немає часу на таку марну *****.
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21.03.2022 10:30 Відповісти
Участвуйте в защите, всё одно ********** своему быдлу рассказал, что здесь все участвуют... Только общими усилиями возможно быстро загнать Сатану в Пекло.
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21.03.2022 06:40 Відповісти
Дохлый номер. Это нужен контингент просто гигантской численности. Да и они только хуже сделают сейчас.
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21.03.2022 06:47 Відповісти
а миротворы станут в Макарове между Киевом и Коростышевым?
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21.03.2022 06:47 Відповісти
Ага, и в Мариуполе тоже...
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21.03.2022 06:50 Відповісти
Миротворці як у Кореї 1950? Бо інші формати до одного місця.
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21.03.2022 06:59 Відповісти
Бачу диванна вата засцяла. Треба вводити багато друзів. А вата нехай чеше на ватну родіну.
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21.03.2022 07:00 Відповісти
Бачу, що комусь дуже подобається принижувати співгромадян за відмінну думку. На себе подивись. Хто тебе таким правом наділив, не диванна вата.
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21.03.2022 07:19 Відповісти
Друзі не будуть заважати. Вони ж багато чого дали щоб відігнати ворога. І якщо самі прийдуть і підтримують, то козломорді будуть сцяти окропом.
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21.03.2022 07:25 Відповісти
Єдиний сенс вводу миротворців- це їх підтримка з повітря. А це без США сенсу не має. Та чудово демонструє ху із ху.
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21.03.2022 07:01 Відповісти
не пойдет США..никогда ..это будет всему конец..скажут не Украина победила Рашку а госдеп..это мордор скажет
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21.03.2022 07:44 Відповісти
Мені відверто насрати на те, про що можуть сказати мертві москалі. Бо вони УСІ мають здохнути за те, що накоїли!
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21.03.2022 07:50 Відповісти
я тоже за..но к сожаленибю ток на своей территории к ним не зайдем
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21.03.2022 07:53 Відповісти
Тоді вони колись прийдуть і до вас.
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21.03.2022 07:56 Відповісти
да я с Западной это ВПН меня в Германию кидает
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21.03.2022 08:01 Відповісти
Ясно. Слава Україні!
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21.03.2022 08:04 Відповісти
Героям Слава !!!
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21.03.2022 08:05 Відповісти
От якби надра України були настільки багаті нафтою, скажімо, як Ірак, тоді б білозубі америкоїди із задоволенням ступили б на нашу землю, принісши свободу і демократію
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21.03.2022 07:25 Відповісти
Так нафти є багато і газу, і хліба. І в Карпатах і на шельфі, але козломорді вважають, що то їхнє. В цьому суть їх навали.
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21.03.2022 07:27 Відповісти
Бо зернам свободі і демократії для зростання дуже потрібне "чорне золото". Без нього ніяк.
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21.03.2022 07:27 Відповісти
есть нефть на Западной Украине и газ Румыны от нас качают
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21.03.2022 07:45 Відповісти
Є, але не в такій кількості
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21.03.2022 08:00 Відповісти
много есть я тебе точно скажу бурить ток глубоко надо..В Бориславе нефть в колодцы выливается
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21.03.2022 08:03 Відповісти
Всі наступні війни будуть не за нафту аза їжу. А з цим у нас все добре
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21.03.2022 08:24 Відповісти
Народ, тримаєм кулачки: у гада жиріка набряк легень. Мо, нарешті, вже цього разу всЬО !
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21.03.2022 07:31 Відповісти
І сепсис на додаток.
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21.03.2022 07:34 Відповісти
уже много раз писал
нато могли бы хотя бы морскую блокаду устроить
а то изза рашкованцев вообще не работает ничего в черном море
когда не надо было в декабре туда для вида заходили авианосцы британии и сша
а к февралю все пропали
как так? видно же было что флот рф там скапливается
почему они ушли?
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21.03.2022 07:43 Відповісти
+++++
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21.03.2022 07:46 Відповісти
чем постоянно "ныть" оп что закройте небо
пусть попросят то что проще, миротворцы оон на аэс (хотя бы туда)
если будет через совбез оон голосование, то рашку исключить или запрещать кому то накладывать вето
а то получается они будут против того что бы обезопасить ядерные объекты
а это значит что цели их "спецоперации" явно не добрые, ну это все знают
просто даже своим аленям населению будет сложно объяснить, почему они против того чтобы миротворцы оон оцепили объекты аэс во время войны
(хотя... госдеп, нато, коварная америка... пусть отправляют миротворцев из третьих стран
не сша и не ес, турков там или еще кого)

и морская блокада военных судов рф, чтобы судоходство в черном море восстановить
а то эти корыта там себе плавают и никто кроме них там не может теперь плавать
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21.03.2022 07:56 Відповісти
Знаєте, я на ці всі оон-и зовсім не покладаюся.
рашка плює на всіх і вся.

Ми мусимо (на жаль) розраховувати лише на себе і на те, що союзнички допоможуть озброєнням.

Те, що зараз відбувається в Україні, однозначно довело, що жодного колективного механізму безпеки насправді нема.

І та рада безпеки оон - просто ні до чого.
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21.03.2022 08:45 Відповісти
знаю что оон ничего не значит
совбез где работает право вето а не голосование большенством
просто хоть пофантазировать...

ну просто пока не видно решительных мер
не считая торговой войны, но рашку так можно годами душить

а у украинцев нет столько времени

просто "ихтамнетами" в течении недели разбомбить все приграничные склады, аэродромы
топливные склады и прочее
и сказать это не мы

эхх.. фантазии
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21.03.2022 09:01 Відповісти
Бо вони вважали, що Україна за три дні буде знищена як держава- та ми їх сильно здивували...
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21.03.2022 07:53 Відповісти
все думали что мы проиграем за три дня ..реально они в шоке..весь мир
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21.03.2022 08:05 Відповісти
ну по-моему уже пора что то реально предпринимать
просто нефтяное эмбарго даже мало,
потому что китай точно будет продолжать покупать
дешевле но будет
а эффект от эмбарго можно ждать минимум 2 3 месяца

главное чтобы ермак и ко не успели что то подписать
им нет доверия, они и до были подозрительными мягко говоря
а сейчас тем более
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21.03.2022 09:04 Відповісти
Есть статья в википедии, войны россии. По ней чётко видео как россия украла историю Украины.. Начинается с походов из Киева, заканчивается войной против Киева, Украины. Пора бы её переписать.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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21.03.2022 07:50 Відповісти
да они уже не знают как в сюжетах врать
у них везде то ли азов то ли нацисты то ли националисты
а где тогда простые украинцы, которых они пришли "освобождать" (от их домов и жизней)?
ярые коллобаранты дАмбасса? это пример "правильного укрАинца"?
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21.03.2022 07:59 Відповісти
бессмыслено
все политически важные статьи быстро поправят
ну пока им наверное там платят
не знаю как дальше будет
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21.03.2022 08:02 Відповісти
Миротворці НАТО це не ООН. Це ті хто примушують до миру із зброєю у руках. В Югославії було вже так. Це фактично війська НАТО нам у допомогу.
На першому етапі можуть зайти поляки для охорони скажімо лікарень а коли їх обстріляють маскалі - зайде уже США
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21.03.2022 08:30 Відповісти
Не верещи капсом!

Це миротворці НАТО тебе так налякали, чи ти теж «союзничків» не ********* , козак блєвада?
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21.03.2022 09:04 Відповісти
Судячи з верещання капсом, одному клоуну вже встромили пляшку в дупу.
Сиди рівненько і дуже не смикайся, бо пляшка трісне прямо в дупі. Ти ж не хочеш, щоб бригада швидкої на місці померла від реготу?
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21.03.2022 09:08 Відповісти
під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту - к сожалению, это звучит намного более обнадёживающе, чем есть на самом деле. Миротворцы - всего лишь предложение Польши. Цитата ниже подсказывает результат "обговорення".

наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це - продолжайте ссаться, что лысый карлик по вам применит ЯО. У них там только республиканцы - с яйцами (кроме Трампа - тот особо и не скрывал симпатии к путлеру).
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21.03.2022 13:35 Відповісти
 
 