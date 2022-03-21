Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 6:00 21 березня

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Розпочалася двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі. Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби", - зазначили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 20 березня

Крім того, фіксуються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

"Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

Зберігаємо спокій ! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб