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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 6:00 21 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Розпочалася двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі. Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби", - зазначили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 20 березня

Крім того, фіксуються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

"Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

Зберігаємо спокій ! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Дякуємо вам, дорогі наші Захисники.

Тримайтеся ! Молимося за вас !
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21.03.2022 07:04
+15
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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21.03.2022 07:05
+6
На фронті практично без змін. Зараз воюють виключно дипломати, і то з великим успіхом- кожен день все глибше падіння економіки рашки.
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21.03.2022 07:05
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Дякуємо вам, дорогі наші Захисники.

Тримайтеся ! Молимося за вас !
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21.03.2022 07:04 Відповісти
На фронті практично без змін. Зараз воюють виключно дипломати, і то з великим успіхом- кожен день все глибше падіння економіки рашки.
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21.03.2022 07:05 Відповісти
Каждый может сделать свой вклад в победу! Пишите им о том, что голод в России скоро будет, пусть закупают продукты.
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21.03.2022 07:17 Відповісти
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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21.03.2022 07:05 Відповісти
Лише тільки 13% білорусів підтримують ідею прямої участі Булорусі у російсько-українській війні.
Сподіваюсь, що серед білоруських військових такі ж самі настрої, бо знов з'явилися ознаки підготовки ЗС РБ до вторгнення в Україну.
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21.03.2022 07:09 Відповісти
Одесса 5-43 утра тревога сегодня долго и сильно гупало куда и что и откуда не ясно пока сидим под тревогой ...отбоя ещё не было....вот вам и бои "местного значения"
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21.03.2022 07:10 Відповісти
"Гупало" - то, можливо, пуски зенітних ракет ************** Оборони.
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21.03.2022 07:18 Відповісти
я бы поржал.. НО простите цинично да на войне все превращается в цинизм формализм обыденность солдафонский юмор если можно так сказать..... но в нас должно оставаться человеческое сострадание переживание страх лють ненависть к врагу и к ситуации вокруг и к войне... мы не должны превращаться в дикое чудовище....
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21.03.2022 08:04 Відповісти
Звук какой-то был, похожий на грады... Надеюсь, что это наши по кораблям гупали...
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21.03.2022 08:33 Відповісти
на каком то информационном ресурсе прочитал без подтверждения... вроде как адын кацапо корыто получило пенделя от наших..
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21.03.2022 08:37 Відповісти
21 марта, 07:51


Вражеские корабли снова появились

в районе Одессы и демонстративно ведут

огонь: это психологическое давление
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21.03.2022 08:21 Відповісти
https://dumskaya.net/news/vrazheskie-korabli-snova-poyavilis-v-rayone-odes-161704/
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21.03.2022 08:22 Відповісти
История не помнит, чтобы за три недели было уничтожено такое количество танков врага. Осталось уничтожить 24 российских танка до круглой даты 500. Призываю всех сравнять счет до цифры 500.
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21.03.2022 09:08 Відповісти
Ну...не перебарщивайте...история ведь помнит 2ю Мировую Войну...там уничтожалось гораздо больше танков за гораздо меньший срок...
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21.03.2022 10:40 Відповісти
Вообще-то помнит.5ТА Ротмистрова и 5А под Прохоровкой за пару-тройку дней потеряли почти столько танков..Генерал-танкист должен был отправиться под трибунал,но Жуков спас его..
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21.03.2022 10:42 Відповісти
Ну Прохоровка это пропаганда русня , самое крупное танковое сражение это шестидневная война. Там со стороны арабов , сожгли гораздо больше танков ,совковых ,я уже не помню , номожно посмотреть а гугле
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21.03.2022 12:53 Відповісти
Самое крупное танковое сражение - это сражение в районе дубно-луцк-броды 1941 года - атака советских мехкорпусов. Совковая пропаганда про нее не любила вспоминать, тк для советов это было чистое поражение.
СССР потерял там безвозвратно 2648 танков за 5 дней боев. И это не учитывая того, что в те же самые дни шли танковые сражения и по другим направлениям.
Так что извините, но про "самое крупное танковое сражение это шестидневная война" - это уже миф израильской пропаганды. Ибо в шестидневной войне участвовало танков суммарно с обеих сторон меньше, чем СССР потерял в атаке мехкорпусов.
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21.03.2022 13:05 Відповісти
"Потери арабов были катастрофическими. Из 935 танков имевшихся в Синае к началу военных действий Египет потерял больше чем 820: 291 T-54, 82 T-55, 251 T-34-85, 72 ИС-3M, 51 СУ-100, 29 ПТ-76, и около 50 "Шерман" и M4/FL10., более 2500 БТР и грузовиков, более 1000 стволов артиллерии."
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21.03.2022 13:08 Відповісти
Но каждый раз это совковые танки , это карма
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21.03.2022 13:41 Відповісти
 
 