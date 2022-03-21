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Путін змушений змінювати тактику і переходити до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Після невдачі із захопленням Києва російський президент Володимир Путін вимушений змінювати тактику у війні з Україною і переходить до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", шукаючи відповідні важелі, щоб примусити Банкову погодитися на позаблоковість.

Про це WSJ повідомили неназвані високопоставлені офіційні особи США, передає Цензор.НЕТ.

Один зі співрозмовників видання сказав, що, з огляду на отримані дані, ефективна оборона ЗСУ спонукала Путіна скорегувати свою тактику.

Тепер російський президент хоче змусити Київ прийняти претензії РФ на південні та східні території України. Таким чином, Росія хоче створити "сухопутний коридор" між заходом країни і окупованим у 2014-му Кримом, а також розширити контроль над Донбасом.

При цьому Путін продовжить свій військовий тиск, зокрема обстріли міст, розраховуючи, що це змусить Зеленського відмовитися від сподівань долучитися до альянсу з Заходом і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги Кремля.

Якщо вимоги Путіна не задовольнять, то, очікують американські високопосадовці, РФ спробує утримати усі зайняті її регулярними військами території і продовжить ескалацію.

"З огляду на наші військові оцінки, схоже, Путін повертається до тактики блокади", - сказав інший представник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вдається до відчайдушних заходів в Україні, оскільки не досягнув своїх цілей, - глава МЗС Великої Британії Трасс

За його словами, для громадян в оточених містах це означає тижні, а, можливо, місяці ракетних і артилерійських атак армії РФ.

У США сумніваються, що Путіну вдасться захопити Київ з таким опором українського суспільства, як зараз, тільки якщо він не назбирає достатньо військ.

Видання зауважує, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувальної спільноти, а лише точкою зору деяких посадовців, які мають доступ до секретної інформації. Вони не гарантують, що ця стратегія обов’язково спрацює.

Колишній високопоставлений чиновник Держдепу Деніел Фрід зазначив, що ціль Путіна захопити Україну не змінилася, "змінилась тільки його тактика".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Кацапы должны здохнуть в муках
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21.03.2022 07:18
+28
вже якось не реагую на аналітику всяких неназваних високопосадовців. Завдання маємо одне- вбивати москалів на наших теренах!
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21.03.2022 07:29
+21
Послушайте проспать за 26 суток все что собирал годами если не десятки лет бездарно тупо самоуверенно это таки надо постараться даже если делать то не выйдет просто врождённая дебильность рукожопость ( идиома) кацапов это прямо национальный вид спорта..у больного вавкой в головке ***** вообще какие либо прогнозы не работают..с поправкой на Украину вообще планов нет априори тут чисто гоп стоп хотели ограбить ювелирку но взломали бакалейную лавку ну и ладно..сойдёт и это
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21.03.2022 07:20
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Кацапы должны здохнуть в муках
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21.03.2022 07:18 Відповісти
Послушайте проспать за 26 суток все что собирал годами если не десятки лет бездарно тупо самоуверенно это таки надо постараться даже если делать то не выйдет просто врождённая дебильность рукожопость ( идиома) кацапов это прямо национальный вид спорта..у больного вавкой в головке ***** вообще какие либо прогнозы не работают..с поправкой на Украину вообще планов нет априори тут чисто гоп стоп хотели ограбить ювелирку но взломали бакалейную лавку ну и ладно..сойдёт и это
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21.03.2022 07:20 Відповісти
ему надо что то показать что выиграли иначе сожрут самки кацапов....кндр же своим сказало что на солнце высадились и чм 2010 выиграли...
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21.03.2022 07:25 Відповісти
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21.03.2022 07:40 Відповісти
Вот пускай мультик сделает и кормит свое быдло.
Судя по тому, что они даже трупы забирать не хотят, они с удовольствием тут хотят здохуть, эту мечту нужно им реализовать.
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21.03.2022 08:25 Відповісти
им на трупы наплевать ...они величие потеряют
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21.03.2022 08:27 Відповісти
никто его не сожрет за поражение - население рашки быдло перепуганное - а вот за голодуху могут и лаптями забросать
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21.03.2022 14:57 Відповісти
это да..голодная самка кацапская это нечто
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21.03.2022 15:01 Відповісти
На ***** юхла. Реально и жёстко. Свою армию генералы хвалили, а наши умело прибеднялись. Как итог ох.у.енный прё.б.
А теперь не знает как выпутатся.
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21.03.2022 07:32 Відповісти
Дістанційний обстріл міст ракетами - це терористична тактика ІДІЛ в Ізраілі. Росія повинна бути оголешана країною-терористом, та знешкоджена зусиллями усього світового товарицва! Це не є проблема лише України, як Захід намається зараз це донести.
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21.03.2022 13:06 Відповісти
Вже те, що пуцин змушений через протидію ЗСУ і українців змінювати тактику означає, що його стратегія провалилася. Військові знають, що це означає - коли тактику треба змінювати через дії противника. Перше - планування було неправильним, отже недоствірними були розвідані. Друге - агресор не володіє ініціативою і його дії цілковито залежать від дій противника, отже подальші дії цього противника йому і далі не відомі. Третє - Головне. Все це викликає певний хаос в управлінні військами і логістиці. Армія, яка не володіє ініціативою апріорі не може перемогти.
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21.03.2022 08:06 Відповісти
у меня человека который полгода походил на военную кафедру и то есть понимание что эта так сказать "операция Ы" шобы все догадались вообще и близко не разрабатывалась военными России или там уровень военных на уровне Квартала 95 (без обид) или там Мама Хохатала программа Раши есть такая составляла план прогулянки в Украину (на У Малороссию) парадная форма с медалями за взятие Мухросранска у многих погибших тому факт как и картонка вместо брони... они шли по приколу гоп стоп.. кто и как им втер в бошку что тут их ждут сало борщ со сметаной Горилка девки в кроватках и плакаты Путин мы хотим от тебя выродить ублюдка не знаю для меня загадка излишняя самоуверенность самообман и кроилось все с оглядкой на скотобазу Раши на ее типа наполнение даже народом этот сброд трудно назвать как и населением.... а тут зашли а оказалось ту еще и е\\\башат да так что колона вмиг превращается в вечный огонь к их удивлению что тут есть какие то оборонные линии стреляют по ним сбивают их к вечеру 24 февраля у 50% вмиг прошла эйфория к 26 февраля вечера 21290% и за перебриком поняли что это не уикенд-- а война и грузом 200 вполне даже стали и сразу и много...
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21.03.2022 08:14 Відповісти
😊 Я стараюся бути об'єктивним і пишу без посилання на психо-емоційну складову. Голі факти, якщо хочете.
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21.03.2022 08:19 Відповісти
Гори путлер, гори ясно і щоб полум'я не згасло.
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21.03.2022 07:21 Відповісти
Это довольно очевидно. Надеюсь Украина уже нарастила резервы и готова переломить ход событий, особенно на юге.
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21.03.2022 07:21 Відповісти
ты уже в военкомате? "нарастить резервы" это как раз к тебе
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21.03.2022 09:17 Відповісти
Слишком толсто, попробуй ещё.
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21.03.2022 12:36 Відповісти
СВАІ ХАТЄЛКІ АБОСРИНИЙ БУНКЄРНИЙ ЧМИРЬ МОЖЄТ ЗАСУНУТЬ В СВАЮ АБОСРАНУЮ Ж...У.
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21.03.2022 07:21 Відповісти
...АБОСРАНИЙ...
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21.03.2022 07:33 Відповісти
Вже треба думати, де взяти їжу. І чекати санітарів в бункері щоб усипили.
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21.03.2022 07:22 Відповісти
"Вже треба думати, де взяти їжу."

З цим якраз не така ж велака проблема-ГРАБУЮТЬ покидьки магазини,селян.

Щоб ви падла обісрались від цієї їжі. СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
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21.03.2022 08:43 Відповісти
Не изменить уже на жаль ничего, его условие не приемлемы иначе рабство...
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21.03.2022 07:22 Відповісти
Я в страшном сне не могу представить как это жить под их оккупацией.
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21.03.2022 07:26 Відповісти
Да(((( рабство, он свой народ убивает, наш и подавно....
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21.03.2022 07:30 Відповісти
Мама путина - Шеломова, она по паспорту не русская.
Национальность называть по нашим законам нельзя - припишут антисемитизм. Так что ему что украинцы, что буряты - всё едино.
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21.03.2022 08:36 Відповісти
путин- бурят или даг или чеченец он сам сказал но он точно не русский так как посылает из в печку на Украину
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21.03.2022 15:00 Відповісти
"Z"алупу йому
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21.03.2022 07:24 Відповісти
Це повністю програшна стратегія- ми просто повністю знищимо їх тили, а далі і їх самих, тільки но піде зеленка.
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21.03.2022 07:25 Відповісти
Главное, чтоб Запад наволочку не жевал, иначе завтра это будет "юго-восток" Европы
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21.03.2022 07:27 Відповісти
Время работает против бункерной моли. Для продолжения войны нужны ресурсы. Жаль что гибнут люди(((
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21.03.2022 07:27 Відповісти
вже якось не реагую на аналітику всяких неназваних високопосадовців. Завдання маємо одне- вбивати москалів на наших теренах!
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21.03.2022 07:29 Відповісти
100 відсотків..тих аналітиків ,як орків по полю зниищених
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21.03.2022 07:41 Відповісти
да и не цензоре балаболов хватает - которые со своих теплых диванов призывают прямо сейчас отбивать Мариуполь или наступать во все стороны
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21.03.2022 15:03 Відповісти
Що вони пишуть??
Яка позаблоківість??
Слухайте Фуйла.
Воно бажає знищити Україну
Басня дєдушки Криладзе:
-"уж віноват ти в том
что хочєтся мнє кушать"
А Фуйло ненажерне..
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21.03.2022 07:38 Відповісти
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21.03.2022 07:38 Відповісти
ні в якому разі не за кривавого миколку-царя, але як казали ще хто встигли трохи пожити при ньому: а все ж таки трохи краще, ніж при комуняках, хоча б колгоспів, розкуркулення і голоду такого не було - це пишу більше, щоб комуняколюбів потролити, якщо тут ще такі залишились))
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21.03.2022 08:30 Відповісти
в живых остались только те, кто с интернетом так и не сумел подружиться.
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21.03.2022 08:43 Відповісти
как это "звучит по руZZки" эпоху николая второго говоришь, песков, хм?!
Ну-ну даффай жги!!
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21.03.2022 10:50 Відповісти
Краще ранній Алєксандр ІІ, щоб із кріпосним правом.
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21.03.2022 11:00 Відповісти
Тобто будуть ховатись за місцевими, щоб самих не вбили.
Окопаються, обживуться.
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21.03.2022 07:41 Відповісти
Ещё неделя и люди на оккупированных территориях начнут привыкать к этому пиз#цу, как бы не пародоксально это не звучало.
Только активные военные действия не позволят оркам формировать какую либо долговременную стратегию, только оперативную. В данной ситуации время работает против нас.
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21.03.2022 07:54 Відповісти
ось всі розповідають про сухопутний коридор до криму, а на хрена він йому потрібен. Я більш повірю про воду до криму та зробити Азовське море повністью своїм це більш віглядає доречним.
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21.03.2022 08:20 Відповісти
Не купуйте NESTLE, воно зі смаком крові.
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21.03.2022 08:23 Відповісти
Намалюй у вигляді шоколадки надкушеної дев'ятиповерхівку пошкоджену влучанням ракети, і логотип Nestle
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21.03.2022 18:08 Відповісти
Даст Бог, мы с толком применим все тысячи Джавелинов, Стингеров и других умных и эффективных по уничтожению врагов систем.
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21.03.2022 08:38 Відповісти
Не несіть ахінею панове американці "...шукаючи відповідні важелі, щоб примусити Банкову погодитися на позаблоковість..". Рашистам, не тільки *****, а власне всім оркам раzzії, потрібна тільки капітуляція або повне знищення України. Позаблоковість мож було вирішити за кілька тижнів без такої жахливої війни і тисячі смертей жінок, дітей, стариків та вщент знищених міст. Для нас вже "хуже нє будєт".
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21.03.2022 08:46 Відповісти
Скільки помилок в статті !

Територія мордору і назвисько терориста номер 1 - з великих літер понаписувано.

Ок, таварісчі, які мають доступ до секретних даних: а що зробити, щоб х**ло відмовилося від своєї мети ?

Чи це для вас занадто складне питання ?
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21.03.2022 08:55 Відповісти
Путин уже самоустранился в бункере - лучше всякого Фороса.
Осталось отключить электричество и связь, и забетонировать выход.
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21.03.2022 09:22 Відповісти
Банкова була за позаблоковість та припинення інтеграції до ЄС ще до початку війни. Питання чи дозволять українці клоунам здати українські інтереси
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21.03.2022 10:32 Відповісти
Хателки Ху*ла просто хателки. Хотеть не значит иметь!
Хер тебе путлер, овладеть Украиной, хер!!
На федерастии в ближащее время намечатся жопа и пропасть, но это мелкое смердючее гавно никак не успокоится.
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21.03.2022 10:45 Відповісти
Пишут всякую фигню
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21.03.2022 11:36 Відповісти
Всі росіяни і їх диверсанти захопленні в полон зі зброєю в руках мають бути знищені, лише ті які самі здалися в полон мають залишитися живими. https://youtube.com/shorts/2JL-CAQBjOA?feature=share
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21.03.2022 13:00 Відповісти
Якщо Україна складе зброю вона буде окупована як Білорусь.
Наші діти і онуки будуть служити гарматним м"ясом у війську хунти.
Наші доньки і онучки будуть народжувати від орків.
Наша солов"їна мова буде забороненна.
Це ми бачимо на прикладі білорусів, мешканців придністров"я, абхазії.... усюди де москаль встиг нас..ти.
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21.03.2022 14:38 Відповісти
Про поразку не може бути мови! Орки просто знищать всіх. якзнищуютьрускоговорящихв Харкові,Сумах,Чернігові, Маріуполі, в українців- тим паче. денаціфікація- значить знищення нації. Треба вже зараз вчити кожного чоловіка і жінку, методам не тільки захисту відбомардування, оборони, але і знищенню орків. Як в Ізраілі. Або вони знищуватиміть нас і гаших дітей. Тренуватися- на зрадниках і мародерах.
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21.03.2022 19:15 Відповісти
 
 