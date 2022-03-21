Путін змушений змінювати тактику і переходити до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", - WSJ

Після невдачі із захопленням Києва російський президент Володимир Путін вимушений змінювати тактику у війні з Україною і переходить до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", шукаючи відповідні важелі, щоб примусити Банкову погодитися на позаблоковість.

Про це WSJ повідомили неназвані високопоставлені офіційні особи США, передає Цензор.НЕТ.

Один зі співрозмовників видання сказав, що, з огляду на отримані дані, ефективна оборона ЗСУ спонукала Путіна скорегувати свою тактику.

Тепер російський президент хоче змусити Київ прийняти претензії РФ на південні та східні території України. Таким чином, Росія хоче створити "сухопутний коридор" між заходом країни і окупованим у 2014-му Кримом, а також розширити контроль над Донбасом.

При цьому Путін продовжить свій військовий тиск, зокрема обстріли міст, розраховуючи, що це змусить Зеленського відмовитися від сподівань долучитися до альянсу з Заходом і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги Кремля.

Якщо вимоги Путіна не задовольнять, то, очікують американські високопосадовці, РФ спробує утримати усі зайняті її регулярними військами території і продовжить ескалацію.

"З огляду на наші військові оцінки, схоже, Путін повертається до тактики блокади", - сказав інший представник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вдається до відчайдушних заходів в Україні, оскільки не досягнув своїх цілей, - глава МЗС Великої Британії Трасс

За його словами, для громадян в оточених містах це означає тижні, а, можливо, місяці ракетних і артилерійських атак армії РФ.

У США сумніваються, що Путіну вдасться захопити Київ з таким опором українського суспільства, як зараз, тільки якщо він не назбирає достатньо військ.

Видання зауважує, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувальної спільноти, а лише точкою зору деяких посадовців, які мають доступ до секретної інформації. Вони не гарантують, що ця стратегія обов’язково спрацює.

Колишній високопоставлений чиновник Держдепу Деніел Фрід зазначив, що ціль Путіна захопити Україну не змінилася, "змінилась тільки його тактика".