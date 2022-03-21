Путін змушений змінювати тактику і переходити до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", - WSJ
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Після невдачі із захопленням Києва російський президент Володимир Путін вимушений змінювати тактику у війні з Україною і переходить до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", шукаючи відповідні важелі, щоб примусити Банкову погодитися на позаблоковість.
Про це WSJ повідомили неназвані високопоставлені офіційні особи США, передає Цензор.НЕТ.
Один зі співрозмовників видання сказав, що, з огляду на отримані дані, ефективна оборона ЗСУ спонукала Путіна скорегувати свою тактику.
Тепер російський президент хоче змусити Київ прийняти претензії РФ на південні та східні території України. Таким чином, Росія хоче створити "сухопутний коридор" між заходом країни і окупованим у 2014-му Кримом, а також розширити контроль над Донбасом.
При цьому Путін продовжить свій військовий тиск, зокрема обстріли міст, розраховуючи, що це змусить Зеленського відмовитися від сподівань долучитися до альянсу з Заходом і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги Кремля.
Якщо вимоги Путіна не задовольнять, то, очікують американські високопосадовці, РФ спробує утримати усі зайняті її регулярними військами території і продовжить ескалацію.
"З огляду на наші військові оцінки, схоже, Путін повертається до тактики блокади", - сказав інший представник США.
За його словами, для громадян в оточених містах це означає тижні, а, можливо, місяці ракетних і артилерійських атак армії РФ.
У США сумніваються, що Путіну вдасться захопити Київ з таким опором українського суспільства, як зараз, тільки якщо він не назбирає достатньо військ.
Видання зауважує, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувальної спільноти, а лише точкою зору деяких посадовців, які мають доступ до секретної інформації. Вони не гарантують, що ця стратегія обов’язково спрацює.
Колишній високопоставлений чиновник Держдепу Деніел Фрід зазначив, що ціль Путіна захопити Україну не змінилася, "змінилась тільки його тактика".
Будь ласка, зачекайте...
Судя по тому, что они даже трупы забирать не хотят, они с удовольствием тут хотят здохуть, эту мечту нужно им реализовать.
А теперь не знает как выпутатся.
З цим якраз не така ж велака проблема-ГРАБУЮТЬ покидьки магазини,селян.
Щоб ви падла обісрались від цієї їжі. СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Национальность называть по нашим законам нельзя - припишут антисемитизм. Так что ему что украинцы, что буряты - всё едино.
Яка позаблоківість??
Слухайте Фуйла.
Воно бажає знищити Україну
Басня дєдушки Криладзе:
-"уж віноват ти в том
что хочєтся мнє кушать"
А Фуйло ненажерне..
Ну-ну даффай жги!!
Окопаються, обживуться.
Только активные военные действия не позволят оркам формировать какую либо долговременную стратегию, только оперативную. В данной ситуации время работает против нас.
Територія мордору і назвисько терориста номер 1 - з великих літер понаписувано.
Ок, таварісчі, які мають доступ до секретних даних: а що зробити, щоб х**ло відмовилося від своєї мети ?
Чи це для вас занадто складне питання ?
Осталось отключить электричество и связь, и забетонировать выход.
Хер тебе путлер, овладеть Украиной, хер!!
На федерастии в ближащее время намечатся жопа и пропасть, но это мелкое смердючее гавно никак не успокоится.
Наші діти і онуки будуть служити гарматним м"ясом у війську хунти.
Наші доньки і онучки будуть народжувати від орків.
Наша солов"їна мова буде забороненна.
Це ми бачимо на прикладі білорусів, мешканців придністров"я, абхазії.... усюди де москаль встиг нас..ти.