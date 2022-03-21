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Окупанти вивезли 5 кораблів із зерном з порту Бердянська, - глава ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Події

зерно

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Бердянську, тимчасово захопленому російськими військами, з порту окупанти буксиром відігнали 5 кораблів, завантажених зерном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це чиновник повідомив в ефірі українського телемарафону.

Він зазначив, що на цих суднах було кілька десятків тисяч тонн зерна, і додав, що черговий випадок піратства російських загарбників стався кілька днів тому.

"Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо по митних документах, деякі - частково завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту", - сказав Старух.

Також читайте: Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко

Жителі Бердянська повідомляють, що судна були відігнані російськими буксирами.

Куди були відправлені ці викрадені росіянами кораблі, буде відомо пізніше, каже голова ОВА.

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Топ коментарі
+32
ЯКЩО КАЦАП ПРИПИНИВ КРАСТИ БИКУВАТИ МАТЮКАТИСЬ СЕРТИ НАВКРУГИ ТОЩО,ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЛИШЕ ОДНЕ-ВІН ІЗДОХ...
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21.03.2022 07:46
+25
"вторая армия мира" начала откровенно мародерить на государственном уровне. тьфу, срамота.
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21.03.2022 07:50
+24
У дрібного злодюжки в руках ядерна зброя- до чого ти докотився, світе...
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21.03.2022 07:46
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У дрібного злодюжки в руках ядерна зброя- до чого ти докотився, світе...
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21.03.2022 07:46 Відповісти
ЯКЩО КАЦАП ПРИПИНИВ КРАСТИ БИКУВАТИ МАТЮКАТИСЬ СЕРТИ НАВКРУГИ ТОЩО,ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЛИШЕ ОДНЕ-ВІН ІЗДОХ...
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21.03.2022 07:46 Відповісти
шо, опять?
Ставят грабёж на офииальные рельсы. Уже поняли, что их ждёт.
Хорошо, если бы это понимание начало резко доходить до египтов, ливанов и прочих бедуинов Востока, потому что им летом тоже жрать нечего будет - зерно через Босфор не пойдёт.
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21.03.2022 07:49 Відповісти
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21.03.2022 07:50 Відповісти
Місцяни масово їдуть на метро їх привітати.
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21.03.2022 08:21 Відповісти
"вторая армия мира" начала откровенно мародерить на государственном уровне. тьфу, срамота.
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21.03.2022 07:50 Відповісти
Точно знаю что в сёлах Мотыжин, Копылов, Ясногородка Макаровском Района, после того как отморадеренные продукты из магазинов закончились, асвободители пошли по хатах селян и тупо забирают еду не только со стола у людей, но и у свиней. Это правда! Одна женщина готовила еду свиньям так эти асвабадители её тоже забрали со словами извини Хозяйка жрать нечего. Блин, вторая армия мира после кого? После Гядача или Охтырки? Позорище
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21.03.2022 08:10 Відповісти
Історики дотепер ламають списи у теоріях, де поділися ті монголо-татари, які сплюндрували Русь у 1240-41 роках. Одні вважають, що це - ******* монголи, інші - що китайці, ще інші - що тюрки. А правда на поверхні - це ******* кацапи, які ні монголами, ні тим паче татарами не були. Вони були московитами, хоча Москву побудували як місто пізніше. Ось вам - всі звички орди закладено на геному рівні.
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21.03.2022 07:51 Відповісти
может кому даром надо логлайн для хорошего сценария

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21.03.2022 07:53 Відповісти
Прячьте унитазы, маскируйте их под что-то. Кацапы будут выдирать живьем.
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21.03.2022 07:54 Відповісти
я втоплю кацапа в унітазі одного потім другого ..скільки їх прийде скільки втоплю
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21.03.2022 07:58 Відповісти
Я дома все перетовчу, нічого не залишу, якщо вони до нас припруться. У тітки в Гостомелі виродки навіть труси з шкарпетами і ложки поцупили, старий ламповий телевізор- були дуже раді, але плазму залишили, бо не знають що то таке. З яких ****** ту орду сюди пригнали.
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21.03.2022 08:04 Відповісти
Може, краще, заховати, закопати на городі.
Бо потрощити завжди встигнете.

Про труси, шкарпетки і старий телек - без слів.
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21.03.2022 08:50 Відповісти
Утопить не догадались? Все, что нельзя спасти или самому использовать, должно быть утоплено или сожжено. Это просто здравый смысл. Теперь у орков и корабли и зерно. Здорово.
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21.03.2022 07:55 Відповісти
кутузов, перелогиньтесь
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21.03.2022 07:57 Відповісти
Завидуеш?
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21.03.2022 07:59 Відповісти
Якби втопили, то просто втратили б, а у даному випадку - вони відшкодують, нікуди не подінуться, ще й їхні онуки будуть виплачувати.
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21.03.2022 09:07 Відповісти
Они этим зерном будут кормит своих орков, а корабли будут использовать для переброски оружия. И это будет уже сейчас, а не при внуках. Идея сводить все к деньгам в корне ошибочна.
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21.03.2022 09:50 Відповісти
Чего они кормить не будут наивный

Как на Домбасе чинушы себе все воровали

Так и здесь. Какой-то генерал продаст куда-то
Ей Богу. Такое впечетление что вы кацапов не знаете.
У них на первом месте награбить, и заработать на этом
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21.03.2022 11:02 Відповісти
Корабли не продадут, это как минимум, будут использовать в своих целях. Да и по зерну тоже не факт…История получилась шумная, может быть и не рискнут пустить все налево. Что-то и пойдет на откорм орков.
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21.03.2022 11:16 Відповісти
З наведеної інформації не зрозуміло - чиї то судна і чий вантаж. Цілком можливо, що все те належить закордонним власникам. Тоді то їхній головний біль.
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21.03.2022 15:17 Відповісти
Бодрого нутра...

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21.03.2022 07:55 Відповісти
Мертвих кацапів багато не буває, всім серцем бажаю оборонцям і жителям Маріуполя, щоб ця війна закінчилось якнайшвидше і вони змогли відпочити, в нормальних умовах.
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21.03.2022 08:03 Відповісти
Нужно подумать над тем как сжечь урожай озимой пшеницы на захваченных территориях, врагу не должно ничего достаться
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21.03.2022 07:56 Відповісти
А тому населенню яке там залишиться ?
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21.03.2022 07:59 Відповісти
При всій моїй неповазі до зелі, він робить все що може, просто може він мало. Але не думаю, що йому байдуже.
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21.03.2022 08:07 Відповісти
А ви знаєте, що він взагалі може. Я наприклад, ні.
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21.03.2022 08:10 Відповісти
Він некомпетентний, тому ваєко сказать що він робить в рамках своїх знань. Це основна причина, по якій я його не поважаю, він зайняв не своє місце і це має катастрофічні наслідки для держави. Але ж він не захопив владу, тому у нього часткова відповідальність.
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21.03.2022 08:15 Відповісти
Якщо він, та його зелене болото не компетентне, то віддай владу компетентим в такий важкий час
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21.03.2022 08:22 Відповісти
Не годуйте троля.
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21.03.2022 08:25 Відповісти
А його мудрий нарід вибирав лиш для того щоб " чисто поржать " . Бачили очі що брали ...
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21.03.2022 08:16 Відповісти
Ну причина і наслідки. Так завжди буває. Будь який вчинок має свої наслідки, тому треба думати що ти робиш. Зараз вже нічого не змінити, нажаль.
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21.03.2022 08:20 Відповісти
Нужно было делать все что нужно два года, тогда не пришлось бы делать все возможное сейчас. Вместо закупки и производства собственных вооружений строили мостов и дороги, которые сейчас сами и взрываем
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21.03.2022 11:18 Відповісти
Не *****!
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21.03.2022 08:11 Відповісти
Від тебе кацапським лайном несе, мразота
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21.03.2022 08:13 Відповісти
А им ничего и не достанется, все кацапы отнимут
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21.03.2022 11:16 Відповісти
А куди збирались відправляти зерно? Азов окупований і суда московити не випустили б нікуди. Потрібно було б їх розвантажити заздалегідь.
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21.03.2022 07:56 Відповісти
Так може для ***** и берегли його
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21.03.2022 08:03 Відповісти
Так заборонили ж відправляти зерно на експорт, а тут завантажені кораблі....
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21.03.2022 07:59 Відповісти
Можливо, за вже заключеними контрактами.
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21.03.2022 09:10 Відповісти
Олени... Теперь еще и статья за международное пиратство.
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21.03.2022 08:04 Відповісти
***** прям обісрався зі страху
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21.03.2022 08:08 Відповісти
Да пох на того маразматика, он все равно уже не жилец. До кацапов будет через нищету доходить.
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21.03.2022 08:15 Відповісти
Згоден, буде доходить, але що з нашою країною буде до того часу, лунна поверхня?
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21.03.2022 08:17 Відповісти
Головне щоб санкції не знімали роками, тоді вони будуть жить в смердючому совку, про який вони так мріяли
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21.03.2022 08:18 Відповісти
Я би більш здивувася, якщо б вони це зерно не спиз*или...
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21.03.2022 08:11 Відповісти
Мародерство рівня гєнєралов. Вся суть кацапа...
Але не кораблі, а судна до речі.
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21.03.2022 08:19 Відповісти
Орда їб*ча.
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21.03.2022 08:20 Відповісти
В Біблії сказано "Лжеці від початку і до скону і батько лжі" - це про підаросіян. Злодії, мародери, вбивці, гвалтівнки, но - не воїни. Ніколи не булт людьми, не є і вже ніколи не будуть. Маскалі - не люди!!!
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21.03.2022 08:20 Відповісти
Після війни, якщо від когось почую, що потрібно налагоджувати відносини, вести вигідний бізнес з орками, чесне слово, буду бити, поки не заберуть в лікарню.
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21.03.2022 08:22 Відповісти
Русский - это ВОР! Вообще бессовестный "человек".
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21.03.2022 08:43 Відповісти
Кацапские орки в своём привычном состоянии - грабить, убивать и срать.
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21.03.2022 08:43 Відповісти
Шоб те зерно вам поперек горла стало, ординці дикі.
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21.03.2022 08:46 Відповісти
Голодомор хочуть влаштувати українцям.
Вони завжди ненавиділи українців.
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21.03.2022 09:00 Відповісти
гитлер вывозил наш чернозём, путлер ворует наше зерно падлюка
Смерть ворогам!
Слава Украине!
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21.03.2022 09:17 Відповісти
Перед смертю вирішили наїстись...ну- ну
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21.03.2022 09:25 Відповісти
так вроді ж це і було заражене зерно для бойових птахів?
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21.03.2022 09:37 Відповісти
это многолетние, многовековые традиции росии - оккупировать, ограбить и оболгать..
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21.03.2022 09:41 Відповісти
это очередное военное преступление мордора задокументировано для Гааги?
сроссияне, после международного трибунала - должны выплатить Украине стоимость судов, товара и огромные контрибуции..
главное сейчас - документировать преступления рф на территории Украины..
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21.03.2022 09:53 Відповісти
Десятки суден різних країн захоплені, а де-які потоплені, і жодної реакції ІМО.
Напевно разом з ООН та інтерполом - це найбільш вражена кацапською корупцією контора
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21.03.2022 10:38 Відповісти
Ці судна зараз стоять в Азовському морі коло цього керчиньського мосту, в черзі на вихід, наразі на AIS (їхніх транспондерах) зазначено, що вийшли з Бердянська, мета - порт Мерсін.
Судна то: Pirat, Princess Rawya, Maori. Під флагами Ліберії і Мальти.
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21.03.2022 10:54 Відповісти
 
 