Окупанти вивезли 5 кораблів із зерном з порту Бердянська, - глава ОВА Старух
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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Бердянську, тимчасово захопленому російськими військами, з порту окупанти буксиром відігнали 5 кораблів, завантажених зерном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це чиновник повідомив в ефірі українського телемарафону.
Він зазначив, що на цих суднах було кілька десятків тисяч тонн зерна, і додав, що черговий випадок піратства російських загарбників стався кілька днів тому.
"Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо по митних документах, деякі - частково завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту", - сказав Старух.
Жителі Бердянська повідомляють, що судна були відігнані російськими буксирами.
Куди були відправлені ці викрадені росіянами кораблі, буде відомо пізніше, каже голова ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Ставят грабёж на офииальные рельсы. Уже поняли, что их ждёт.
Хорошо, если бы это понимание начало резко доходить до египтов, ливанов и прочих бедуинов Востока, потому что им летом тоже жрать нечего будет - зерно через Босфор не пойдёт.
Бо потрощити завжди встигнете.
Про труси, шкарпетки і старий телек - без слів.
Как на Домбасе чинушы себе все воровали
Так и здесь. Какой-то генерал продаст куда-то
Ей Богу. Такое впечетление что вы кацапов не знаете.
У них на первом месте награбить, и заработать на этом
Але не кораблі, а судна до речі.
Вони завжди ненавиділи українців.
Смерть ворогам!
Слава Украине!
сроссияне, после международного трибунала - должны выплатить Украине стоимость судов, товара и огромные контрибуции..
главное сейчас - документировать преступления рф на территории Украины..
Напевно разом з ООН та інтерполом - це найбільш вражена кацапською корупцією контора
Судна то: Pirat, Princess Rawya, Maori. Під флагами Ліберії і Мальти.