У Білому домі не виключають розширення санкцій США проти РФ: "Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років"
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США можуть ще більше розширити санкції щодо Росії, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх в інтерв'ю CBS News.
"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей. (...) Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися", - сказав Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, санкції можуть зачепити "стратегічно важливі напрями російської економіки". "Це здебільшого стосується нафти та газу, але є й інші сектори", - зазначив він.
"Я не хочу їх уточнювати, але думаю (президент Росії Володимир) Путін знає, про що йдеться", - додав він.
Сінгх описав вплив санкцій з боку США та союзників на російську економіку, заявивши, що вони спонукали Путіна вжити "відчайдушних заходів".
"Він самоізолює свою економіку. Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років. Вона дивиться в економічну прірву, і це є результатом вибору Путіна, і я бачу з його реакції, куди вона прямує", – сказав Сінгх.
"Це війна Путіна. Це санкції Путіна, і це труднощі Путіна, які він покладає на російський народ" - додав він.
Говорячи про можливість скасування санкцій щодо Росії, Сінгх наголосив, що "ми ще й близько не підійшли до цього".
Він вважає, що перше, що необхідно зробити, – припинити війну в Україні, а це не відбувається.
Будь ласка, зачекайте...
Світ розуміє, що більшість росіян підтримують війну в Україні та ще більше підтримують напад на інші країни після України. А решта, яких теж чимало, просто терпили. Світ розуміє - інші російські, не такі. У них немає прагнення свободи. І навіть коли на кону стоїть справа всього життя і вони мають можливість щось змінити, але вони все одно оберуть потерпіти.
Знаєте, є нації орли,
є нації леви,
а є нації падальників,
які можуть нападати тільки на слабких, беззахисних і хворих.
Так ось росія і є така нація падальників і ставитись до неї потрібно саме так.
І планувати те, що з нею потрібно буде з нею робити, потрібно саме з цих даних.
Захід уже зробив помилку, думаючи, що росія це нормальна нація і ми бачимо, до чого це призвело.
І я сподіваюся цього разу, Захід врахує свої помилки.
Дойчланд , вся Европа
Слава ЗСУ!
Им нужен 37-й!
до 1947року