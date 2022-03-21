У Білому домі не виключають розширення санкцій США проти РФ: "Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років"

США можуть ще більше розширити санкції щодо Росії, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх в інтерв'ю CBS News.

"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей. (...) Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися", - сказав Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, санкції можуть зачепити "стратегічно важливі напрями російської економіки". "Це здебільшого стосується нафти та газу, але є й інші сектори", - зазначив він.

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"Я не хочу їх уточнювати, але думаю (президент Росії Володимир) Путін знає, про що йдеться", - додав він.

Сінгх описав вплив санкцій з боку США та союзників на російську економіку, заявивши, що вони спонукали Путіна вжити "відчайдушних заходів".

"Він самоізолює свою економіку. Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років. Вона дивиться в економічну прірву, і це є результатом вибору Путіна, і я бачу з його реакції, куди вона прямує", – сказав Сінгх.

"Це війна Путіна. Це санкції Путіна, і це труднощі Путіна, які він покладає на російський народ" - додав він.

Говорячи про можливість скасування санкцій щодо Росії, Сінгх наголосив, що "ми ще й близько не підійшли до цього".

Він вважає, що перше, що необхідно зробити, – припинити війну в Україні, а це не відбувається.