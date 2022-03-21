УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 610 43
Росія (36056) санкції (4464) США (10613)

У Білому домі не виключають розширення санкцій США проти РФ: "Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,прапор

США можуть ще більше розширити санкції щодо Росії, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх в інтерв'ю CBS News.

"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей. (...) Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися", - сказав Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, санкції можуть зачепити "стратегічно важливі напрями російської економіки". "Це здебільшого стосується нафти та газу, але є й інші сектори", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

"Я не хочу їх уточнювати, але думаю (президент Росії Володимир) Путін знає, про що йдеться", - додав він.

Сінгх описав вплив санкцій з боку США та союзників на російську економіку, заявивши, що вони спонукали Путіна вжити "відчайдушних заходів".

"Він самоізолює свою економіку. Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років. Вона дивиться в економічну прірву, і це є результатом вибору Путіна, і я бачу з його реакції, куди вона прямує", – сказав Сінгх.

"Це війна Путіна. Це санкції Путіна, і це труднощі Путіна, які він покладає на російський народ" - додав він.

Говорячи про можливість скасування санкцій щодо Росії, Сінгх наголосив, що "ми ще й близько не підійшли до цього".

Він вважає, що перше, що необхідно зробити, – припинити війну в Україні, а це не відбувається.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+34
ви тільки не вздумайте кормити потім цю наволоч
показати весь коментар
21.03.2022 08:48
+24
показати весь коментар
21.03.2022 08:52
+20
як на мене, то краще взагалі для всіх щоб настав розпад рашки
показати весь коментар
21.03.2022 08:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви тільки не вздумайте кормити потім цю наволоч
показати весь коментар
21.03.2022 08:48 Відповісти
як на мене, то краще взагалі для всіх щоб настав розпад рашки
показати весь коментар
21.03.2022 08:51 Відповісти
Все до того і йде. Настав час остаточно позбутися імперії зла.
показати весь коментар
21.03.2022 08:55 Відповісти
світ змінюється і в нього поступово розплющуються очі, на те, хто такі росіяни.
Світ розуміє, що більшість росіян підтримують війну в Україні та ще більше підтримують напад на інші країни після України. А решта, яких теж чимало, просто терпили. Світ розуміє - інші російські, не такі. У них немає прагнення свободи. І навіть коли на кону стоїть справа всього життя і вони мають можливість щось змінити, але вони все одно оберуть потерпіти.
показати весь коментар
21.03.2022 08:55 Відповісти
НАЦІЯ ПАДАЛЬЩИКІВ.

Знаєте, є нації орли,
є нації леви,
а є нації падальників,
які можуть нападати тільки на слабких, беззахисних і хворих.
Так ось росія і є така нація падальників і ставитись до неї потрібно саме так.
І планувати те, що з нею потрібно буде з нею робити, потрібно саме з цих даних.
Захід уже зробив помилку, думаючи, що росія це нормальна нація і ми бачимо, до чого це призвело.
І я сподіваюся цього разу, Захід врахує свої помилки.
показати весь коментар
21.03.2022 08:57 Відповісти
Ну "нация" это громко... Там нет нации там население.
показати весь коментар
21.03.2022 12:36 Відповісти
всі країни , які пустили до себе касабів в майбутньому отримають "притеснение рускава язига "і "защиту рускоязичних"
Дойчланд , вся Европа
показати весь коментар
21.03.2022 08:58 Відповісти
Набираю у Гуглі - російські школи у Польщі...Гугл видає - україномовні школи у Польщі...
показати весь коментар
21.03.2022 09:04 Відповісти
можно и покормить... баррель (бочка) нефти - 1 репа
показати весь коментар
21.03.2022 09:06 Відповісти
Амери-потрібно зробити так, щоб лапатнікі заздрили Північній Кореї...
показати весь коментар
21.03.2022 08:49 Відповісти
Там отлично живут. Травку кушают и Чучхе штудируют
показати весь коментар
21.03.2022 09:02 Відповісти
Не згоден. 80-ті для них будуть здаватися раєм.
показати весь коментар
21.03.2022 08:49 Відповісти
Они движутся в направлении "сосьте". Это по-французски.
показати весь коментар
21.03.2022 08:51 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 08:51 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 08:51 Відповісти
Пане Костантен, публікуйте більше таких світлин дохлих орків на ніч бо вони покращують мені сон, заздалегідь вдячний.
показати весь коментар
21.03.2022 11:56 Відповісти
**********
показати весь коментар
21.03.2022 08:52 Відповісти
Утренний ритуал: за завтраком просматривать фото дохлых кацапов.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.03.2022 08:53 Відповісти
У народа живой интерес к фотографии - это прекрасно
показати весь коментар
21.03.2022 08:54 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 09:04 Відповісти
"Ооо, братуха!"

показати весь коментар
21.03.2022 09:14 Відповісти
Брюки превращаются, брюки превращаются, брюки превращаются... в элегантные шорты, простите за мелкую техническую неувязку (с)
показати весь коментар
21.03.2022 09:08 Відповісти
яйца взорвались, аж броник на морду улетел
показати весь коментар
21.03.2022 09:09 Відповісти
хороший кацап це дохлий кацап
показати весь коментар
21.03.2022 09:43 Відповісти
По-моему, жить в 80-х, это мечта любого рассиянца.
Им нужен 37-й!
показати весь коментар
21.03.2022 08:51 Відповісти
А-ха... Можемо? А чого ж тягнемо, ще мало дітей українськихх вбито?
показати весь коментар
21.03.2022 08:51 Відповісти
Кацапи мають опинитися не у 80-х, а в палеоліті.
показати весь коментар
21.03.2022 08:52 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 08:52 Відповісти
Красиве!!!
показати весь коментар
21.03.2022 09:05 Відповісти
На рашці живі мають заздрити мертвим.
показати весь коментар
21.03.2022 08:53 Відповісти
Распад и деградация
показати весь коментар
21.03.2022 08:54 Відповісти
"Убили паскудницу ― туда ей и дорога! Эка, подумаешь, беда какая!" (с)
показати весь коментар
21.03.2022 08:59 Відповісти
У цього зброду більш-менш цивільні умови життя закінчуються за межами мацкви та леніногограду. Далі ж джунглі. Без газу, без доріг у напівзруйнованих бараках з вбиральнею на вулиці, куди вони ще й періодично благополучно провалюються.
показати весь коментар
21.03.2022 09:04 Відповісти
Там буде ,інше 1947.
показати весь коментар
21.03.2022 09:05 Відповісти
треба прискорити..
до 1947року
показати весь коментар
21.03.2022 09:07 Відповісти
Рухаються до радянського союзу тільки без самого смачного пломбіру та ковбаси по 2,20
показати весь коментар
21.03.2022 09:10 Відповісти
І ще раз стосовно російських військовополонених...росія не оголошувала Україні війну, тому й російських військовополонених в Україні бути не може. Треба, щоб юристи міжнародники дали чітку відповідь з цього приводу. Як по мені - то вони терористи з путіним включно. І треба вже припиняти вести з ними будь які переговори. В Україні треба провести АТО міжнародного рівня.
показати весь коментар
21.03.2022 09:17 Відповісти
Всі росічни мають відповісти за ті вбивства до яких вони прямо причетні... А це і Україна і Грузія і Сирія... Скільки тільки росіяни вбили за останній час дітей??? Тисячі тисяч... Росіяни, ви грьобані виродки!
показати весь коментар
21.03.2022 09:17 Відповісти
Ну какие санкции? 8 лет они жили под санкциями и горя не знали. Все как один поддерживают войну в Украине. Лучшие санкции это мочить всеми возможными способами. В прямом смысле. И пленных не брать.
показати весь коментар
21.03.2022 09:58 Відповісти
Туди їх , скоріш! Нехай капусту шукають та за олією стоять після 10 годинного робочого дня!!!
показати весь коментар
21.03.2022 10:18 Відповісти
війна путіна, вибір путіна? ні фіга, це русские путіна вибрали, бо хотіли війни, якби то було не так, путін вилетів би одразу після першої ж розв"язаної ним війни, а він став куміром для них.
показати весь коментар
21.03.2022 10:35 Відповісти
Лякати кінчених совків 80-ми - це даремне заняття, бо вони мріють повернутися у те пекло, навіть ти, хто там ніколи не жив.
показати весь коментар
21.03.2022 10:41 Відповісти
Політика 18-го століття неухильно веде рівень життя населення до цього відтинку часу.
показати весь коментар
21.03.2022 12:00 Відповісти
 
 