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Нова Зеландія (65) допомога (5042) Україна (5204) ЗСУ (5700)

Нова Зеландія надасть Україні $3,46 млн допомоги і надішле тактичне захисне обладнання для ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бронежилети

Нова Зеландія пообіцяла надати допомогу Україні в розмірі 5 млн новозеландських доларів ($3,46 млн), яка містить грошовий внесок до фонду НАТО, що підтримує ЗСУ. Також уряд країни пообіцяв окремо надати Україні тактичне захисне обладнання.

Про це поваідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Лігу.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що гроші будуть спрямовані до фонду НАТО, який забезпечує ЗСУ паливом, військовими пайками, обладнанням зв'язку та аптечками.

Водночас Нова Зеландія окремо надасть Україні тактичні захисні засоби, такі як бронежилети, шоломи та камуфляжні жилети.

Повідомляється, що загальний обсяг наданої Новою Зеландією допомоги сягне суми приблизно 11 мільйонів новозеландських доларів (понад $7,5 млн).

Також читайте: Нова Зеландія впровадила санкції проти Путіна, Мішустіна, Лаврова, Шойгу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Всім хто підтримує Ураїну у важкі часи-респект...
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21.03.2022 08:51
+7
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21.03.2022 08:51
+7
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21.03.2022 09:05
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21.03.2022 08:51 Відповісти
Всім хто підтримує Ураїну у важкі часи-респект...
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21.03.2022 08:51 Відповісти
...Україну...
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21.03.2022 08:54 Відповісти
Дякуємо!
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21.03.2022 13:00 Відповісти
Ківі, дякуємо!
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21.03.2022 09:02 Відповісти
Спасибо !

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21.03.2022 09:04 Відповісти
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21.03.2022 09:05 Відповісти
Вам Крыш
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21.03.2022 09:05 Відповісти
Саме час губернатора зробити резиновие штемпель зі словами співчуття, бо писати прийдеться ну дуууже багато. А так - вдарив штемпель на листок паперу - і готово. Або одразу роздрукувати бланки з пропуском під ФІО - теж здорова ідея. Правда, з туалетний папером і друкування повісток у військкомат можуть виникнути проблеми - дефіцит паперу. Це я про газети вже мовчу.
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21.03.2022 09:11 Відповісти
Нащо цей орк тут!! Здох і Земля йому скловатою!!!
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21.03.2022 09:31 Відповісти
Для тих, хто "в домікє". НАТО вже бере участь у війні України з кацапами. Поки що обмеженим контингентом. Вся космічна розвідка, логістика, аеророзвідка, постачання зброї і обладнання - це що по вашому? Дивіться на світ ширше. І ця участь буде лише зростати.
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21.03.2022 09:07 Відповісти
Отлично!
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21.03.2022 13:02 Відповісти
 
 