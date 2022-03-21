Нова Зеландія надасть Україні $3,46 млн допомоги і надішле тактичне захисне обладнання для ЗСУ

Нова Зеландія пообіцяла надати допомогу Україні в розмірі 5 млн новозеландських доларів ($3,46 млн), яка містить грошовий внесок до фонду НАТО, що підтримує ЗСУ. Також уряд країни пообіцяв окремо надати Україні тактичне захисне обладнання.

Про це поваідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Лігу.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що гроші будуть спрямовані до фонду НАТО, який забезпечує ЗСУ паливом, військовими пайками, обладнанням зв'язку та аптечками.

Водночас Нова Зеландія окремо надасть Україні тактичні захисні засоби, такі як бронежилети, шоломи та камуфляжні жилети.

Повідомляється, що загальний обсяг наданої Новою Зеландією допомоги сягне суми приблизно 11 мільйонів новозеландських доларів (понад $7,5 млн).

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