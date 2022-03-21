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Це залишається таємницею, - США про можливі заходи проти Китаю у разі надання допомоги Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай,сша

Заступник радника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх відмовився розкривати, які наслідки намітила американська адміністрація для Китаю на випадок, якщо він допоможе Росії в питаннях, пов'язаних із російським військовим вторгненням в Україну.

"Це залишається таємницею", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS у відповідь на питання ведучої, чи це будуть санкції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Чиновник нагадав, що під час недавньої бесіди президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном американська сторона "чітко роз'яснила Китаю питання щодо будь-якої підтримки російського вторгнення і будь-якої допомоги, яку він може надати Росії в ухиленні від санкцій".

"І ми також ясно дали зрозуміти, якими будуть ці наслідки", – заявив Сінгх.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї напередодні заявив журналістам, що позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін.

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих обвинувачень та підозр на адресу Китаю", - навів МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

Читайте також: Китай спростував інформацію про надання військової допомоги Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
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21.03.2022 08:58
+16
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21.03.2022 08:56
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Дерусифікація русифікатора.
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21.03.2022 09:00
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Првільна амери-пусть сюрпріз будєт...
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21.03.2022 08:55 Відповісти
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21.03.2022 08:56 Відповісти
Санкционочка
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21.03.2022 08:57 Відповісти
Не мешайте парню загорать на солнышке
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21.03.2022 08:58 Відповісти
Дерусифікація русифікатора.
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21.03.2022 09:00 Відповісти
Методом принудительной удобренизации.
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21.03.2022 09:13 Відповісти
...-аднажди в пальотє матор атказал..
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21.03.2022 09:01 Відповісти
Яке гарне сміття коло мертвого кацапа.
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21.03.2022 09:04 Відповісти
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21.03.2022 08:58 Відповісти
Принес в Украину гельминтов? Наш ответ-трупные черви.
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21.03.2022 08:59 Відповісти
Кальсоны поди от прадеда достались, еще со второй мировой войны.
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21.03.2022 08:59 Відповісти
а прадед снял кальсоны с убитого румына или немца
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21.03.2022 09:03 Відповісти
Ещё со времён Цусимской битвы.
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21.03.2022 09:06 Відповісти
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21.03.2022 09:01 Відповісти
Аха-ха....Набережные Челны Мариуполь- Члены на Набережной
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21.03.2022 09:02 Відповісти
Теперь Голимов. Перекрестили...
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21.03.2022 09:16 Відповісти
Китай Гнійник. Потрібна деіндустріалізація,демілітарізація декомунізація.
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21.03.2022 09:02 Відповісти
В ту ж Бразилію перенести збірку айфонів. Чому ні? Там людей багато, а роботи обмаль
Ну і так далі.
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21.03.2022 09:39 Відповісти
Бразилія в ООН за раху часто мазу тягне.
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21.03.2022 10:23 Відповісти
Досить ляпать язиком спочатку дія
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21.03.2022 09:04 Відповісти
всі таємниці розкаже вам Антон Геращенко
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21.03.2022 09:17 Відповісти
Китай немає існувати в нинішньому вигляді!!! Він загроза існуванню людства. Посилити Японію!
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21.03.2022 09:19 Відповісти
Таємниці - це добре. Не треба виносити в пресу. Привселюдне приниження провокує на помсту і агресію.
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21.03.2022 09:37 Відповісти
Те, що було застосовано проти хуавей, яка порушила ембарго з іранцями, буде застосовано проти усіх китайських виробників мотлоху, вже цього буде достатньо, щоб красносракі почали скиглити
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21.03.2022 10:43 Відповісти
Какая там тайна?
1) Запрет на импорт товаров из Китая.
2) Запрет торговым маркам производство в Китае.
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21.03.2022 10:49 Відповісти
Якщо сюрприз, значить нічого нема. В Китаї стоять потужності, які виробляють хламу на весь світ. В тому числі і техніку apple. Один лише завод фоксконн скільки робить всяких плат та чіпів? Санкціі, ага. Заборонить США йому торгувати зі всіма крім себе, хіба що.
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21.03.2022 16:59 Відповісти
 
 