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Новини Війна в Україні
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війна (10717) обстріл (8821) Рівненщина (786) полігон (242)

Внаслідок ракетного удару по полігону на Рівненщині є поранені, - мер Рівного Третяк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Унаслідок ракетних ударів, які зранку 21 березня війська РФ завдали по Рівненщині, є поранені.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є кілька поранених. Більш детально повідомимо згодом", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині, - керівник ОВА Коваль. ВIДЕО

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Топ коментарі
+20
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21.03.2022 09:07
+13
Изюмом подавился...в булочке С тараканом перепутал.
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21.03.2022 09:11
+9
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21.03.2022 09:10
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21.03.2022 09:07 Відповісти
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21.03.2022 09:07 Відповісти
Мариуполь!
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21.03.2022 09:07 Відповісти
их в Грозном в 95 м покрошили здоров теперь в Марике опять в фарш
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21.03.2022 09:09 Відповісти
Правильно буде не "за Маріуполь", а "за пуцина і букву Z".
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21.03.2022 09:14 Відповісти
Какая грустная новость
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21.03.2022 09:08 Відповісти
Земля скловатою тварюці Єгорову.
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21.03.2022 09:09 Відповісти
Морда не слишком молодая, значит жил в Крыму при Украине, возможно и родился уже после 91 года. Что у этих существ в их тупых бошках?
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21.03.2022 09:12 Відповісти
У меня одноклассник так предал...подполкан. Можно сказать, ради его кишок и просматриваю все.
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21.03.2022 09:14 Відповісти
Сподіваюсь не спали знову у казармах!
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21.03.2022 09:08 Відповісти
Навіть якщо спали в казармах повинен бути поданий сигнал тривоги і військовоі повинні за лічені хвилини покинути казарму і або в бомбосховище, або розосередитися. Я думаю що тут було щось подібне, бо є тільки декілька поранених.
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21.03.2022 09:14 Відповісти
Боже, збережи життя хлопцям!!!🙏🙏🙏
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21.03.2022 09:09 Відповісти
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21.03.2022 09:10 Відповісти
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21.03.2022 09:10 Відповісти
Изюмом подавился...в булочке С тараканом перепутал.
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21.03.2022 09:11 Відповісти
42 года...Серж Жан К успеху шел.
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21.03.2022 09:12 Відповісти
не надо было переться в другую страну, остался бы жив, а так сдох, как скотина
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21.03.2022 09:14 Відповісти
Очередное био удобрение
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21.03.2022 09:15 Відповісти
все полигоны 100500 % в опасности, там надо забыть про казармы и находиться только в хорошо оборудованных убежищах, даже за время ведения военных действий можно было отрыть укрытия...
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21.03.2022 09:12 Відповісти
Поділ, полігон, обстріли, ультиматум про капітуляцію Маріуполя до 12 год з роззброєнням військових, обстріли - це тільки поверхневі підсумки діяльності фашистів за ніч та ранок цього дня. Дня коли знову плануються чергові перемовини з біснуватими фашистами.
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21.03.2022 09:24 Відповісти
зрозуміли. після Яворова та Микалаіва, що знаходитись у казармах небезпечно, ординці ******** зранку, коли більшість воінів на полігонах відпочиває, тому необхідно розсереджуватися
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21.03.2022 09:44 Відповісти
 
 