22 051 21
Внаслідок ракетного удару по полігону на Рівненщині є поранені, - мер Рівного Третяк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ракетних ударів, які зранку 21 березня війська РФ завдали по Рівненщині, є поранені.
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, є кілька поранених. Більш детально повідомимо згодом", - зазначив він.
Топ коментарі
+20 константен
показати весь коментар21.03.2022 09:07
+13 константен
показати весь коментар21.03.2022 09:11
+9 константен
показати весь коментар21.03.2022 09:10
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 0
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 20
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 4
Шимус
показати весь коментар21.03.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 6
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.03.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 4
MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар21.03.2022 09:08 Відповісти Мені подобається 8
Vladimir Baranov 7f754d40
показати весь коментар21.03.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 4
Аллоизий
показати весь коментар21.03.2022 09:12 Відповісти Мені подобається 1
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 2
Vladimir Baranov 7f754d40
показати весь коментар21.03.2022 09:08 Відповісти Мені подобається 4
Anotol
показати весь коментар21.03.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 2
Наталья Чичигина 9f196438
показати весь коментар21.03.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 1
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 0
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 9
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:11 Відповісти Мені подобається 13
константен
показати весь коментар21.03.2022 09:12 Відповісти Мені подобається 3
Hanka Panyanka
показати весь коментар21.03.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 4
MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар21.03.2022 09:15 Відповісти Мені подобається 2
Hanka Panyanka
показати весь коментар21.03.2022 09:12 Відповісти Мені подобається 7
Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар21.03.2022 09:24 Відповісти Мені подобається 1
Yuriy Shudrya
показати весь коментар21.03.2022 09:44 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...