Внаслідок ракетного удару по полігону на Рівненщині є поранені, - мер Рівного Третяк

Унаслідок ракетних ударів, які зранку 21 березня війська РФ завдали по Рівненщині, є поранені.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є кілька поранених. Більш детально повідомимо згодом", - зазначив він.

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