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Викрито інформатора окупантів у Запорізькій області. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів ЗСУ, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

наручники

У Запорізькій області правоохоронці викрили інформатора окупантів. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів Збройних сил України. Отримані дані надсилав воєнним злочинцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"20 березня оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками 4-го відділу 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ викрили 52-річного уродженця Вільнянська. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до збору інформації щодо місць розташування сил та засобів Збройних сил України і передачі цих даних окупантам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зрадника виявлені банківські картки, засоби зв’язку та засіб для пересування.

Всі зібрані матеріали будуть передані до УСБУ в Запорізькій області для прийняття подальшого процесуального рішення.

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по законам війського часу таких без суда та слідства до стінки-
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21.03.2022 09:14 Відповісти
засіб для пересування?)))
"посміхнуло")))
а взагалі йому той засіб засунути в "положене місце" й спустити з Говерли без парашуту
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21.03.2022 09:14 Відповісти
у нас по всій країні зрадники та п'ята колона ... чого лише коштує митниця ... особливо Закарпатська митниця - самий дірявий кордон у світі, хоч и мирний, хоч у воєнний час ...

Закарпатські митники "не помітили" близько $30 мільйонів, які вивозили з України ... а мадяри помітили

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21.03.2022 09:19 Відповісти
Так було ж написано, що у митників наших такса від 3 до 7,5%. І їх призвища всім відомі.
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21.03.2022 09:25 Відповісти
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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21.03.2022 09:38 Відповісти
Сподіваюся пристрелений при спробі до втечі
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21.03.2022 09:37 Відповісти
Бакланов кришує і далі... кому війна і смерть, а кому нажива.
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21.03.2022 09:49 Відповісти
всю эту сволочную нашу таможню надо в окопы отправить.....
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21.03.2022 09:53 Відповісти
 
 