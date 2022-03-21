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Внаслідок ракетного удару по Подільському району Києва загинуло 8 людей, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Внаслідок нічного ракетного удару військ РФ по Києву попередньо загинуло восьмеро людей. Через обстріл та пожежу зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.

Досудове розслідування здійснює Подільське управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Читайте також: Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО

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Топ коментарі
+22
Просто читатель


@valeriyaale59

·
12 ч



Невзоров: Никогда ещё за 80 лет мир не ждал с таким нетерпением,с такой болью и ставкой надеждой смерти одного единственного человека..Миллионы людей просыпаются и тычат пальцами в надежде, что они увидят заголовкия: ПУТИН МЁРТВ.
И это желание сейчас настолько велико и настолько
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21.03.2022 09:41
+13
Смерті одного путлера мало, там підмахувачів багато і не менш кровожерливих. Ще у наших ЗС України дуже багато роботи.
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21.03.2022 09:46
+10
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21.03.2022 09:38
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21.03.2022 09:38 Відповісти
Просто читатель


@valeriyaale59

·
12 ч



Невзоров: Никогда ещё за 80 лет мир не ждал с таким нетерпением,с такой болью и ставкой надеждой смерти одного единственного человека..Миллионы людей просыпаются и тычат пальцами в надежде, что они увидят заголовкия: ПУТИН МЁРТВ.
И это желание сейчас настолько велико и настолько
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21.03.2022 09:41 Відповісти
Смерті одного путлера мало, там підмахувачів багато і не менш кровожерливих. Ще у наших ЗС України дуже багато роботи.
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21.03.2022 09:46 Відповісти
Ні не мало. Інші візьмуть грошами.
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21.03.2022 10:23 Відповісти
Не мало, бо потім почнеться гризня за владу - вони одне одного перевалять і їм буде не до нас...
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21.03.2022 10:26 Відповісти
кабаев уже старый казлина, а вот его дети должны отработать карму кабаева...
дети кабаева должны ходить с клеймом, быть отверженными, прятаться и шугаться всю жизнь человеческого общества..
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21.03.2022 09:47 Відповісти
Стараешся быть на Сталина похожим?
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21.03.2022 10:55 Відповісти
а что не так?разве кабаева и остальные его шлюхи не должны отвечать за то что навторил их трахарь? должны и будут и детей к позорному столбу - они же не выступают сейчас публично против геноцида украинцев..
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21.03.2022 13:35 Відповісти
Это той крылатой ракетой лупанули из тех что были в Украине(х55) и которые Крввчук продал России в количестве 580 штук и которая Рашка переделала заменив ядерный боеприпас на обычный? О том что если хочешь мира то нужно готовится к войне-тупорылый Кравчук и украинская политэлита видимо не знали-не в тех школах учились. Эти 580 ракет будучи в управлении Украины 100% предотвратили-бы эту войну,и даже предотвратили-бы войну 14 года
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21.03.2022 09:58 Відповісти
...т вы хотите сказать что кравчук поц...?
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21.03.2022 10:25 Відповісти
И кравчук Поц и сцикливая Америка котиорая разоружила Украину сделав возможным наступление Рашки-это вся страна поцев. США подписалась за Украину по Будапестскому договору а сейчат сцит предоставить Украине нормальнон наступательное и оборонительное оружие,сцится закрыть небо и тем более сцит ввести свои войска в Украину. США спокойно смотрят как российская военная машина перемалывает украинские города. При том что США могут завершить эту войну максимум за 2 недели-но НЕ ХОТЯТ,вдимо США все устраивает
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21.03.2022 10:30 Відповісти
какая же у тебя каша в голове...
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21.03.2022 11:08 Відповісти
Онi хотятъ, но не могутъ
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21.03.2022 22:23 Відповісти
тогда об этому никто не думал - не нужно делать из себя оракулов 90% процентов украинцев и близко не могли подумать что кацапская федерация попрет войной на Украину - это же безумие но кацапы оказались ублюдками рода человеческого хуже гитлеровцев
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21.03.2022 13:39 Відповісти
Думали. В кого мізки були, ті тоді кричали, що ракети й бомбардувальники віддавати кацапам не можна.
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21.03.2022 15:26 Відповісти
Где "ответка" туда откуда стреляют и мосты в парашостане не пострадали по которым доставляются боеприпасы. Или все ракеты Кравчуком и ему подобным президентам проданы? СССР и тот бомбил Берлин в 41-45 годах
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21.03.2022 10:24 Відповісти
саме так, ответки потрібні! Вкрай потрібні! По дислокаціям козломордих
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21.03.2022 10:54 Відповісти
Так, практично весь світ бажає і чекає з нетерпінням смерті рашистського фюрера Путлера. Щоб ти здох пошвидше...
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21.03.2022 11:23 Відповісти
 
 