Нідерландський суд звільнив двох українців з СІЗО для участі у війні з РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд у нідерландському місті Бреда ухвалив рішення звільнити з-під варти двох українців, які перебували в СІЗО, щоб вони могли протистояти російському вторгненню в Україну.
Двоє українців у віці 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Двох чоловіків з Луцька заарештували у вересні минулого року на яхті після спроби переправити групу албанців до Великої Британії.
Адвокат, який захищає двох чоловіків, просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому та захистити свою країну від вторгнення.
Суд звільнив затриманих, постановивши, що ситуація пов'язана з "особливими та серйозними обставинами", і наголосивши, що двоє чоловіків наполягли на тому, щоб повернутися додому для участі у бойових діях.
Чоловіків було звільнено за дотримання низки умов. Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися відбути своє попереднє ув'язнення на вимогу суду і, за необхідності, відбути свої вироки, якщо суд все ж таки ухвалить рішення ув’язнити їх.
Будь ласка, зачекайте...
@*****
18 мар.
Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!
https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
Це не "єдиний марафон", це знищення неугодних патріотичних медіа.
5 канал перед кінцем доби сповістив, про припинення їхнього та Прямого ТВ мовлення в ефірі та кабельних мережах з 00.00 21 березня. Еспресо ще в переговорах.
Канали готові працювати в рамках загальнонаціонального марафону, але Нацзрада імені Зеленського-Коломойського блокує розгляд їхньої заявки.
Дивитися марафон 5 каналу, як сповістила ведуча, можна буде в ютюб.
Як написав Тарас Чорновіл , "в Україні введена не воєнна, а саме політична цензура. Не відбулося жодного катарсису у владі. Зрадники залишаються зрадниками. У нас є лише наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому."
Друзі, прошу, підпишіться на ютюб канали 5 каналу, Прямого, Еспресо.
Так ми зможемо протистояти єдиному зомбоящику, який нам намагаються подати як найвище досягнення. Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Еспресо: https://youtu.be/9btrWFzmjhw
Прямий: https://youtu.be/cWAI3CF003o
5 канал: https://youtu.be/CCGEvNVJuuI
https://t.me/nuts_roses/690