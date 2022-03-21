УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
11 271 17
війна (10717) Нідерланди (789) суд (7479)

Нідерландський суд звільнив двох українців з СІЗО для участі у війні з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

суд,фемида

Суд у нідерландському місті Бреда ухвалив рішення звільнити з-під варти двох українців, які перебували в СІЗО, щоб вони могли протистояти російському вторгненню в Україну.

Двоє українців у віці 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Двох чоловіків з Луцька заарештували у вересні минулого року на яхті після спроби переправити групу албанців до Великої Британії.

Адвокат, який захищає двох чоловіків, просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому та захистити свою країну від вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії у справі MH17

Суд звільнив затриманих, постановивши, що ситуація пов'язана з "особливими та серйозними обставинами", і наголосивши, що двоє чоловіків наполягли на тому, щоб повернутися додому для участі у бойових діях.

Чоловіків було звільнено за дотримання низки умов. Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися відбути своє попереднє ув'язнення на вимогу суду і, за необхідності, відбути свої вироки, якщо суд все ж таки ухвалить рішення ув’язнити їх.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+13
❗️ТРИВОГА

Це не "єдиний марафон", це знищення неугодних патріотичних медіа.
5 канал перед кінцем доби сповістив, про припинення їхнього та Прямого ТВ мовлення в ефірі та кабельних мережах з 00.00 21 березня. Еспресо ще в переговорах.
Канали готові працювати в рамках загальнонаціонального марафону, але Нацзрада імені Зеленського-Коломойського блокує розгляд їхньої заявки.
Дивитися марафон 5 каналу, як сповістила ведуча, можна буде в ютюб.

Як написав Тарас Чорновіл , "в Україні введена не воєнна, а саме політична цензура. Не відбулося жодного катарсису у владі. Зрадники залишаються зрадниками. У нас є лише наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому."

Друзі, прошу, підпишіться на ютюб канали 5 каналу, Прямого, Еспресо.
Так ми зможемо протистояти єдиному зомбоящику, який нам намагаються подати як найвище досягнення. Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!

Еспресо: https://youtu.be/9btrWFzmjhw

Прямий: https://youtu.be/cWAI3CF003o

5 канал: https://youtu.be/CCGEvNVJuuI


https://t.me/nuts_roses/690
показати весь коментар
21.03.2022 10:00
+12
Дядюшка Шу

@Shulz

18 мар.

Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!

https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
показати весь коментар
21.03.2022 09:59
+7
Показова! Ботоферма Подоляка функціонує. Видно за спамами. Вона так і не перетворилася з зеленої на жовто-синю.
показати весь коментар
21.03.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дядюшка Шу

@*****

18 мар.

Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!

https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
показати весь коментар
21.03.2022 09:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
❗️ТРИВОГА

Це не "єдиний марафон", це знищення неугодних патріотичних медіа.
5 канал перед кінцем доби сповістив, про припинення їхнього та Прямого ТВ мовлення в ефірі та кабельних мережах з 00.00 21 березня. Еспресо ще в переговорах.
Канали готові працювати в рамках загальнонаціонального марафону, але Нацзрада імені Зеленського-Коломойського блокує розгляд їхньої заявки.
Дивитися марафон 5 каналу, як сповістила ведуча, можна буде в ютюб.

Як написав Тарас Чорновіл , "в Україні введена не воєнна, а саме політична цензура. Не відбулося жодного катарсису у владі. Зрадники залишаються зрадниками. У нас є лише наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому."

Друзі, прошу, підпишіться на ютюб канали 5 каналу, Прямого, Еспресо.
Так ми зможемо протистояти єдиному зомбоящику, який нам намагаються подати як найвище досягнення. Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!

Еспресо: https://youtu.be/9btrWFzmjhw

Прямий: https://youtu.be/cWAI3CF003o

5 канал: https://youtu.be/CCGEvNVJuuI


https://t.me/nuts_roses/690
показати весь коментар
21.03.2022 10:00 Відповісти
Нахєр телек. Країну захищати потрібно. Ми не в оркостані, що б на ящик молитися.
показати весь коментар
21.03.2022 10:07 Відповісти
А пенсія, яка потім полізе на вибори?
показати весь коментар
21.03.2022 10:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Показова! Ботоферма Подоляка функціонує. Видно за спамами. Вона так і не перетворилася з зеленої на жовто-синю.
показати весь коментар
21.03.2022 10:27 Відповісти
Еспресо як транслювали по кабельному так і транслюють на даний час.
показати весь коментар
21.03.2022 10:31 Відповісти
І оці ******** підуть захищати УКРАЇНУ ?
показати весь коментар
21.03.2022 10:06 Відповісти
Всі благочесні в коментарях сидять.
показати весь коментар
21.03.2022 10:09 Відповісти
Даже если они и нарушали закон, они могут искренне любить родину и хотят ее защищать. Да и ты незнаешь что-то за люди, даже хорошие могут оступиться, нельзя зарекаться. Нельзя всех в ублюдки записывать. Другой вопрос что этот ход не особо нужен в данное время.
показати весь коментар
21.03.2022 10:12 Відповісти
Ну это хрень полная. В желающих защищать страну нет дефицита, что бы уголовников освобождать, причем в другой стране. Пиар непонятный.
показати весь коментар
21.03.2022 10:09 Відповісти
Та прям, уголовники... не убийцы или насильники.
показати весь коментар
21.03.2022 10:13 Відповісти
Я не говорил что они плохие люди и неисправимые падонки. А уголовники это все люди судимые по уголовным статьям. Ничего против этих парней и других судимых не имею, пока они не стали нелюдями.
показати весь коментар
21.03.2022 10:16 Відповісти
Браконьеры отстреливающие орков оказывается не совсем и браконьеры,может и эти пользу принесут,не стоит кричать сразу все пропало
показати весь коментар
21.03.2022 10:15 Відповісти
Не такие и преступники,это не торговля людьми,а просто проводники)
показати весь коментар
21.03.2022 10:17 Відповісти
Зато в украинских тюрьмах сидят тысячи добровольцев. И в это же время на Мариуполь и Херсон сил нет.
показати весь коментар
21.03.2022 10:50 Відповісти
 
 