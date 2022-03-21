УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 274 34
біженці (385) війна (10717) Подоляк Михайло (207)

РФ руйнує життя мільйонів людей. Понад 3 млн українців виїхали до Європи, 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього вимушених внутрішніх переселенців, які через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?

Також читайте: 10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
21.03.2022 10:13
+7
Для тих, хто читаючи такі новини, впадає у розпач. 5 листопада 1994 року у Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між 46-річним Джорджем Форманом і 26-річним Майклом Мурером. Мурер незадовго до того переміг легендарного Евандера Холіфілда і забрав у того звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBA/IBF. На Формана не ставив ніхто. І справді - 10 раундів молодий швидкий чемпіон крудляв навколо глибокого і повільного ветерана, куражився і завдавав багато болючих ударів Іорман, сцвпивши зуби, чекав свого шансу. У 10-му раунді цей час настав - дві двійки - і Мурер на на стилі рингу. На рахунок "10" підвестися так і не зміг. Іорман став абсолютним чемпіоном всупереч логіці, прогнозам і здоровому глузду. Так і Україна терпить, б'ється і чекає свого 10-го раунду. Перегляньте цей бій на Ютубі. Ви все побачите і зрозумієте. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!
показати весь коментар
21.03.2022 10:24
+6
штангу таскал, обливался водой.. в гробу он лежал, как Арнольд молодой!
показати весь коментар
21.03.2022 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.03.2022 10:13 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 10:13 Відповісти
Мама Минслыу папай...рузский мор
показати весь коментар
21.03.2022 10:14 Відповісти
Апа (апай), - це шанобливе звернення до жінки похилого віку в тюркських народів.
Найчастіше так звертаються до бабусі.
показати весь коментар
21.03.2022 10:18 Відповісти
челябинская область
татары, башкиры там живут
не мало
показати весь коментар
21.03.2022 10:24 Відповісти
Назва міста Чєлябінск теж татарська.
Від татарського чоловічого імені Челебі.

показати весь коментар
21.03.2022 10:39 Відповісти
Скинь посилання на ресурс
показати весь коментар
21.03.2022 10:20 Відповісти
Их около 10
показати весь коментар
21.03.2022 10:41 Відповісти
Давай всі.
показати весь коментар
21.03.2022 10:54 Відповісти
запарили шаблонно "похоронки" писать
"защищал страну" "долг"
будущее страны он закопал как раз выполняя преступные приказы
как и тысячи кто выполнял и выполяет
показати весь коментар
21.03.2022 10:26 Відповісти
Оне в долгах, как в шелках...и нет нифуя, кроме жизни. Которая, в свою очередь, ничего не стоит. Как метафизичекски так и на животном уровне.
показати весь коментар
21.03.2022 10:29 Відповісти
Павєл будєт с вами. В аду. Всегда. Скоро.
показати весь коментар
21.03.2022 10:39 Відповісти
штангу таскал, обливался водой.. в гробу он лежал, как Арнольд молодой!
показати весь коментар
21.03.2022 10:18 Відповісти
Для тих, хто читаючи такі новини, впадає у розпач. 5 листопада 1994 року у Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між 46-річним Джорджем Форманом і 26-річним Майклом Мурером. Мурер незадовго до того переміг легендарного Евандера Холіфілда і забрав у того звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBA/IBF. На Формана не ставив ніхто. І справді - 10 раундів молодий швидкий чемпіон крудляв навколо глибокого і повільного ветерана, куражився і завдавав багато болючих ударів Іорман, сцвпивши зуби, чекав свого шансу. У 10-му раунді цей час настав - дві двійки - і Мурер на на стилі рингу. На рахунок "10" підвестися так і не зміг. Іорман став абсолютним чемпіоном всупереч логіці, прогнозам і здоровому глузду. Так і Україна терпить, б'ється і чекає свого 10-го раунду. Перегляньте цей бій на Ютубі. Ви все побачите і зрозумієте. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!
показати весь коментар
21.03.2022 10:24 Відповісти
Плєшивоє імпотєнто

показати весь коментар
21.03.2022 10:14 Відповісти
Ти не згоден з редакційної політикою Цензора? Диви який...
показати весь коментар
21.03.2022 10:35 Відповісти
цензор остання інстанція ?
показати весь коментар
21.03.2022 10:44 Відповісти
Це інформаційний ресурс з ВЛАСНОЮ політикою, а не твоїми забаганками.
Не подобається- випилюйся звідси нахрін слідом за російським кораблем.
показати весь коментар
21.03.2022 10:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Треба щоб інші 11 мільйонів теж їхали до Західнох Європи, най кормлять усіх біженців курви ...
показати весь коментар
21.03.2022 10:15 Відповісти
вони просто кордони закриють...
показати весь коментар
21.03.2022 10:17 Відповісти
Як??? Поляки не будуть нічого робити, коли підуть на прорив і вони будуть знати, що всі їдуть далі - до Німеччини та Франції з Італією.
Тільки допоможуть ще
показати весь коментар
21.03.2022 10:23 Відповісти
за песимістичного розвитку подій ми усе побачимо.
показати весь коментар
21.03.2022 10:30 Відповісти
https://t.me/kadyrov_95chat
Диванне військо до бою. Чат ослойобів. 9000 штук. Коменти писати можна ,фото відео ні.
показати весь коментар
21.03.2022 10:20 Відповісти
Если бы Украина потерпела поражение в войне с **********, то это приведет к уничтожению Украины и Украинского народа навсегда.

Если Запад допустит поражение, то это будет преступно с его стороны.
показати весь коментар
21.03.2022 10:24 Відповісти
Бурятос Харьковский Штабной.
показати весь коментар
21.03.2022 10:24 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 10:25 Відповісти
Раніше казали що є 3 речі, на які можна дивитися безкінечно, це як горить вогонь, як тече вода та на чужу роботу.
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.
показати весь коментар
21.03.2022 10:25 Відповісти
Скільки мільйонів життів, людських доль- і все це лише тому що ***** приспичило здохнути гучно.
показати весь коментар
21.03.2022 10:25 Відповісти
Зате ми не в НАТО, бо 62% був проти НАТО, а тепер бігають по Єропам і по Україні.
ВСЕ логічно.
показати весь коментар
21.03.2022 10:30 Відповісти
вина за то, что забрал тысячи человеческих жизней и искалечил миллионы судеб должна придавить не только путлера, но и миллионы рашистов тяжелой могильной плитой..., так должно быть, в этом справедливость, а она должна быть в мире, а не только в словаре на букву "с"
показати весь коментар
21.03.2022 10:36 Відповісти
Днів через три і я виїду з Києва... в село- бо городи ж, весну ніхто не відмінив. Так що з України їхати не збираюся- не дочекаються!!!
показати весь коментар
21.03.2022 10:38 Відповісти
заметили откуда в основном военные?
с деревнь, сел, сироты и прочее
в рашке ооочень много сирот

с мАсквы и прочих миллиоников почти никого нет
показати весь коментар
21.03.2022 10:40 Відповісти
У москалей массовое сумашествие или шизофрения или бешенство.
Тут нужен диагноз психиатров.
Нормально жить они уже не способны!.
показати весь коментар
21.03.2022 10:45 Відповісти
 
 