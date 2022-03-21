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РФ руйнує життя мільйонів людей. Понад 3 млн українців виїхали до Європи, 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн.
Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Усього вимушених внутрішніх переселенців, які через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?
Топ коментарі
+7 константен
показати весь коментар21.03.2022 10:13
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.03.2022 10:24
+6 ьля
показати весь коментар21.03.2022 10:18
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Найчастіше так звертаються до бабусі.
татары, башкиры там живут
не мало
Від татарського чоловічого імені Челебі.
"защищал страну" "долг"
будущее страны он закопал как раз выполняя преступные приказы
как и тысячи кто выполнял и выполяет
Не подобається- випилюйся звідси нахрін слідом за російським кораблем.
Тільки допоможуть ще
Диванне військо до бою. Чат ослойобів. 9000 штук. Коменти писати можна ,фото відео ні.
Если Запад допустит поражение, то это будет преступно с его стороны.
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.
ВСЕ логічно.
с деревнь, сел, сироты и прочее
в рашке ооочень много сирот
с мАсквы и прочих миллиоников почти никого нет
Тут нужен диагноз психиатров.
Нормально жить они уже не способны!.