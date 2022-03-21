Уряд Латвії може заборонити російським кораблям заходити в порти країни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уряд Латвії планує ухвалити рішення про заборону заходження російських суден у латвійські порти.
Про це заявив міністр сполучення Таліс Лінкайтс у понеділок на TV3, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що незважаючи на санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.
За словами міністра, відомство закликало адміністрацію портів не пускати судна під російським прапором, проте цього не відбувається.
"Судна під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", - заявив Лінкайтс.
"Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього (заборони. - Ред.), тому очевидно, що рішення буде регіональним", - сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.
Раніше міністр транспорту сусідньої Литви Маріус Скуодіс заявив, що може бути ухвалене регіональне рішення у зв'язку зі зволіканням у питанні заборони російським та пов'язаним із РФ суднам заходити до морських портів ЄС.
У Брюсселі довго обговорюють санкції щодо російських кораблів, але поки що остаточного рішення не зроблено, сказав він. "Мені здається, що ми мали зробити це набагато раніше. Якщо ці дискусії продовжуватимуться неможливо довго, мені здається, що буде регіональний крок", - сказав Скуодіс.
Зокрема, зазначив він, Литва могла б "поодинці" впровадити обмеження на захід російських суден у Клайпедський порт, але це було б демонстративним рішенням і не могло стати ефективним, оскільки потребує ширшої домовленості сторін. Крім того, російські кораблі "історично і без цього заходили лише декілька разів".
Будь ласка, зачекайте...
. . . напомню . . .
. . . вот цифры ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ Грузии . . . из ОДНОЙ экономики - Саакашвили сделал ЧЕТЫРЕ
. . ГУГЛ. . . С 2003 по 2012 год ВВП на душу населения в Грузии вырос в 4 раза
Навіщо їи Клайпеда, коли свої порти поруч?
Реальної щкоди мордору - нуль.
І що рішення буде демонстративним.
Про Вентспілс і Лієпаю і Ригу - вони все озвучили.
@55privet555
·
1 ч
В двух словах- почему из России уйдут вообще все иностранные компании:
К политике это не имеет никакого отношения. Все дело в деньгах.
Возьмем условный "Абибас" зарабатывавший в России 2% своей прибыли. Но ВСЕ акции "Абибаса" минуснут на бирже на 30% за пособничество тирану.
Это действительно не политика, а чистый рынок выносит компании из рашки.
Политическим было только изначальное решение вводить санкции против отдельных секторов экономики.
https://hvylya.net/news/249302-bolshinstvo-rossiyan-vystupayut-za-vtorzhenie-rf-v-strany-es-socopros
Соцопрос проводился в период 11-14 марта методом телефонного интервью мессенджер Viber. При этом абонентам не сообщали, что звонят из Украины. Число опрошенных россиян - 1557. Погрешность выборки не превышает 2,5%.
Если дать им отпор коллективно и сообща, это им собъёт и спесь, и их цены. Потом будете покупать у них дешевле, но потом, после войны.
і оце тільки тепер?