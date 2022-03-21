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Уряд Латвії може заборонити російським кораблям заходити в порти країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,санкції

Уряд Латвії планує ухвалити рішення про заборону заходження російських суден у латвійські порти.

Про це заявив міністр сполучення Таліс Лінкайтс у понеділок на TV3, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що незважаючи на санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.

За словами міністра, відомство закликало адміністрацію портів не пускати судна під російським прапором, проте цього не відбувається.

"Судна під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", - заявив Лінкайтс.

"Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього (заборони. - Ред.), тому очевидно, що рішення буде регіональним", - сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі європейські порти слід заблокувати для РФ. Російські комерційні судна мають йти за російським військовим кораблем, - Зеленський

Раніше міністр транспорту сусідньої Литви Маріус Скуодіс заявив, що може бути ухвалене регіональне рішення у зв'язку зі зволіканням у питанні заборони російським та пов'язаним із РФ суднам заходити до морських портів ЄС.

У Брюсселі довго обговорюють санкції щодо російських кораблів, але поки що остаточного рішення не зроблено, сказав він. "Мені здається, що ми мали зробити це набагато раніше. Якщо ці дискусії продовжуватимуться неможливо довго, мені здається, що буде регіональний крок", - сказав Скуодіс.

Зокрема, зазначив він, Литва могла б "поодинці" впровадити обмеження на захід російських суден у Клайпедський порт, але це було б демонстративним рішенням і не могло стати ефективним, оскільки потребує ширшої домовленості сторін. Крім того, російські кораблі "історично і без цього заходили лише декілька разів".

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Топ коментарі
+8
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21.03.2022 10:33
+7
якщо на замовлення проурядового телеканалу, то вони підтримують все що завгодно ще й 120% підтримки буде, справжню підтримку ми бачили "веслуйте".
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21.03.2022 10:38
+6
Потрібно не пускати в порти не тільки судна з триколорною ганчіркою, а й судна, судновласниками яких є істоти з запорєбріка. Тому що прапор у цих суден може бути іншої країни.
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21.03.2022 10:49
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21.03.2022 10:32 Відповісти
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21.03.2022 10:33 Відповісти
Был ли кто? Цырен Бабуинович...я епу. Шо оно мне может принести? Умение епать оленей за панты? Вытирать задницу собаками?
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21.03.2022 10:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Влада Грузії зробила правильно, коли не приєдналася до економічних санкцій проти росії через війну проти України. Згідно з опитуванням, проведеним місцевою компанією GORBI, таку позицію підтримують більш ніж половина грузинів (64%). Опитування проводили на замовлення проурядового грузинського телеканалу "Імеді"." ©
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21.03.2022 10:32 Відповісти
якщо на замовлення проурядового телеканалу, то вони підтримують все що завгодно ще й 120% підтримки буде, справжню підтримку ми бачили "веслуйте".
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21.03.2022 10:38 Відповісти
большинство грузин - ип нутые . . . а потому что Саакашвили сидит в тюрьме - а им пох
. . . напомню . . .

. . . вот цифры ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ Грузии . . . из ОДНОЙ экономики - Саакашвили сделал ЧЕТЫРЕ

. . ГУГЛ. . . С 2003 по 2012 год ВВП на душу населения в Грузии вырос в 4 раза
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21.03.2022 10:49 Відповісти
Що, значить може? Ні хрена собі.
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21.03.2022 10:34 Відповісти
Пока не проголословано и утверждено, "может". Но наверняка будет
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21.03.2022 10:41 Відповісти
Будемо вдячні.
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21.03.2022 10:35 Відповісти
а. они, что еще заходят...?
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21.03.2022 10:35 Відповісти
Та ж пояснили. По факту - це демонстративний крок. Пару раз заходили всьго.
Навіщо їи Клайпеда, коли свої порти поруч?
Реальної щкоди мордору - нуль.
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21.03.2022 10:39 Відповісти
Давно латвійці Клайпеду захопили?
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21.03.2022 10:42 Відповісти
Потужність Вентспилса 26 млн т на рік, потужність Усть-Луги 36 млн т, виглядає як "нащо їм Пітер коли є Москва".
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21.03.2022 10:45 Відповісти
Читай новину до кінця - я написав про Клайпеду в Литві.
І що рішення буде демонстративним.
Про Вентспілс і Лієпаю і Ригу - вони все озвучили.
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21.03.2022 10:53 Відповісти
******** eto Litva.Tut uze nepriplyvajet ruskije karobli.Zyzeni gaz vezli no teper vsio tolko s ameriki,norvegiji vezut.Terminal zarezervirovan na 1 god period po zyzenomu gazu.Neft vezli s raski no toze vsio teper s arbov zavozit.Litva imejet svojio sto vesti s ********,tut i tak malo bylo sto s raskis belorus bylo bolse,no toze vsio zameniajet drugim
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21.03.2022 10:57 Відповісти
Kontejnera teper vyrosli s ********.Litva ocen mnogo torgujet so statami oni glavni nas export na 1 meste s nemcami.
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21.03.2022 11:00 Відповісти
Я вже відповів - читай вище переписку.
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21.03.2022 11:01 Відповісти
V ******** ruski novotek vezli i nemalo zyzenogo gaza,no pod sankciji takze popal.Primerno 20% sto zakupali cerez terminal .A neft tak mnogo pokupali tut zavod bolsoj PKN Orlean.Poteri budet dlia raski Ecio Litve odin zavod udobrenije popal pod sankciji Lifosa Melnicenko kazetsia,eto nacionalizirujet poxoze
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21.03.2022 11:10 Відповісти
Так уже надо, блокада, иначе будете следующими.
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21.03.2022 10:36 Відповісти
Война до победы и.


@55privet555

·
1 ч



В двух словах- почему из России уйдут вообще все иностранные компании:
К политике это не имеет никакого отношения. Все дело в деньгах.
Возьмем условный "Абибас" зарабатывавший в России 2% своей прибыли. Но ВСЕ акции "Абибаса" минуснут на бирже на 30% за пособничество тирану.
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21.03.2022 10:36 Відповісти
пасобничество тирану - то політика.
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21.03.2022 10:39 Відповісти
чуть-чуть не так написано. Акции упадут, потому что компания планирует зарабатывать в стране, которая ожидаемо деградирует. В которой не будет денег, в которой тяжело будет заработать. Отсюда и реакция рынка.

Это действительно не политика, а чистый рынок выносит компании из рашки.

Политическим было только изначальное решение вводить санкции против отдельных секторов экономики.
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Через рік і Естонія підтягнеться. Може.
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21.03.2022 10:38 Відповісти
та давно вже було заборонити, ці паскуди підступні, попросяться типу у них аварія, люди гинуть а потім зроблять те що було в Чехословаччині.
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21.03.2022 10:40 Відповісти
Надо призвать все морские порты к бойкоту раши и кораблей под чужими флагами , работающими на рашу
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21.03.2022 10:45 Відповісти
Страны Балтии с первых дней кинетической лоббируют за закрытие всех портов Европы. Сами знаете, кто против.
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21.03.2022 10:55 Відповісти
Потрібно не пускати в порти не тільки судна з триколорною ганчіркою, а й судна, судновласниками яких є істоти з запорєбріка. Тому що прапор у цих суден може бути іншої країни.
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21.03.2022 10:49 Відповісти
Судна фєдєрастові - то добре. Але було би краще, якщо б заборонили захід суден з вантажем для фєдєрашки чи бульбастану…
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21.03.2022 10:50 Відповісти
Большинство россиян выступают за вторжение РФ в страны ЕС, - соцопрос
https://hvylya.net/news/249302-bolshinstvo-rossiyan-vystupayut-za-vtorzhenie-rf-v-strany-es-socopros
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21.03.2022 10:52 Відповісти
Так, согласно результатам опроса, 75,5% выбрали Польшу, 41% - страны Балтии, 39,6% - одну из стран Варшавского договора (Болгария, Венгрия, бывшая Чехословакия), 32,4% - Грузию, 28,8% - Молдову. Вариант "в одной из стран НАТО" выбрали 4,3%, США - 0,7%.

Соцопрос проводился в период 11-14 марта методом телефонного интервью мессенджер Viber. При этом абонентам не сообщали, что звонят из Украины. Число опрошенных россиян - 1557. Погрешность выборки не превышает 2,5%.
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21.03.2022 10:52 Відповісти
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21.03.2022 10:53 Відповісти
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21.03.2022 10:58 Відповісти
Сьогодні влада країн ще може заборонити вхід/прохід кораблів **********, завтра вони без дозволу підуть куди направить **********.
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21.03.2022 10:53 Відповісти
...російських посуден.
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21.03.2022 11:00 Відповісти
Латыши, я четко понимаю, что это тяжело экономически, но вы все правильно делаете, огромное спасибо вам за поддержку. Свинособаки должны четко почувствовать отношение к себе, чтобы не могли больше морозиться и делать вид, что всё нормально. "Война - войной, бизнес есть бизнес" нельзя допускать, эрэфиянцы только этого и ждут.

Если дать им отпор коллективно и сообща, это им собъёт и спесь, и их цены. Потом будете покупать у них дешевле, но потом, после войны.
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21.03.2022 11:06 Відповісти
"може заборонити"? а може і не заборонити...
і оце тільки тепер?
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21.03.2022 11:08 Відповісти
уже почти весь мир запретил российскоим суднам использовать свои порты, кроме Южной Америки.
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21.03.2022 12:35 Відповісти
 
 