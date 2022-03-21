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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:

особового складу  - близько 15000 осіб,

танків ‒ 498 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1535 од,

артилерійських систем  – 240 од,

РСЗВ  - 80 од,

засоби ППО  - 45 од,

літаків – 97 од,

гелікоптерів  – 121 од,

автомобільної техніки - 969 од,

кораблі /катери   - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 24.

Спеціальна техніка   - 13.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
самолетов 97 - мы уверенно движемся к юбилею
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21.03.2022 10:37
+16
Крымнашиков предупреждали...россиянская армия сожрет ваших *********.
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21.03.2022 10:46
+14
Потрібно більше дохлої фашиської кацапні, ще більше!!!
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21.03.2022 10:38
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21.03.2022 10:37 Відповісти
самолетов 97 - мы уверенно движемся к юбилею
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21.03.2022 10:37 Відповісти
Один вже під Харковом сьодні є
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21.03.2022 17:14 Відповісти
Вроде как один Рашка сама уже закрыла сегодня ночью в Киеве
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21.03.2022 10:40 Відповісти
Цієі ночі кацапи розгромили Леруа Мерлен в Києві , отож нехай роблять висновки 😠
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21.03.2022 10:47 Відповісти
Удивлюсь, если будет не как с "Метро": "вышебраття"!
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21.03.2022 10:50 Відповісти
Потрібно більше дохлої фашиської кацапні, ще більше!!!
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21.03.2022 10:38 Відповісти
Белорусы не участвуйте в этом списке. Мы всё равно победим.
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21.03.2022 10:39 Відповісти
498 танков - двух не хватает до психологического юбилея.
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21.03.2022 10:39 Відповісти
хватает

Кроме того, с 24 февраля враг потерял 498 танков, 1535 боевых бронированных машин, 240 артсистем, 80 РСЗО, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет, 969 автомобилей, один корабль и два катера, 60 цистерн с ГСМ, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц специальной техники.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили один самолет, три вертолета, 22 танка, четыре ББМ, одно средство ПВО, шесть РСЗО, 22 автомобиля, одну единицу спецтехники, десять артсистем и три БПЛА.
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21.03.2022 11:45 Відповісти
ББМ - + 48, а не + 4
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21.03.2022 15:17 Відповісти
на цензоре это за вчера, а у меня за сегодня в правом углу на скрине какая дата стоит? Прально 21е
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21.03.2022 16:35 Відповісти
Сподіваюсь сьогодні у літаків ювілей буде!
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21.03.2022 17:08 Відповісти
Тобто втрати россії вже таки, як за 10 років війни в Афганістані.
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21.03.2022 10:41 Відповісти
По технике уже существенно больше.
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21.03.2022 10:46 Відповісти
є така собі відмінність: в Афгвністані втрачав СРСР

тобто наскільки я пам"ятаю втрати розмазувалися на 280 млн.
і значна частина втрат ішла за рахунок українців

а тут - тільки раша, у якої населення станом на 2020 рік 144 млн.
тому так і тягнуть луку, пробували просити допомогу у всіх, аж по Сирію і Лівію включно.

це для них ВЖЕ набагато гірше, аніж любий Афганістан.
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21.03.2022 10:48 Відповісти
По танкам сегодня будет круглая цифра.
А самолеты у кацапов явно заканчиваются.
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21.03.2022 10:41 Відповісти
самолётов у них 4000 по гуглу. а вот нормальных летчиков стингеры уже отправили к кобзону в гости. остались курсанты
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21.03.2022 10:46 Відповісти
Ну у них и танков по гуглу 12.000. Но тут такое дело: когда они везли танки в Грузию в 2008 году, у них в Чечне, кажется, упал здоровый железнодорожный мост. В Германии, кстати, на мостах до сих пор висят таблички, сколько танков и грузовиков может проехать в одну и в обе стороны, в том числе на мостах через ручьи. Так что я не поручусь, но хотел бы надеяться, что сама инфраструктура начнёт играть против них.
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21.03.2022 10:55 Відповісти
Тнков чуть больше, чем 12 тыс, но вот какая штука: половина на консервации, значит, часть из них вряд ли куда лоедет, да, и для остальных надо время потратить, плюс из тех, что сечас на ходу надо хоть треть по периметру границ оставить, так что максимум,что они доставят в Украину с начала войны и до лета- 4 тыс танков. Рещюме: цифра 500 отличная цифра и надо продолжать ******* их, Джавелинов хватает
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21.03.2022 11:23 Відповісти
Ну вот я не знаю: если они до сих пор воюют по лекалам второй мировой, я не удивлюсь, если они ничего не границе не оставят. Ведь вот проскакивала инфа, что проходил транспортник с ржавыми грузовиками между Хонсю и Хоккайдо. Самый вероятный сценарий того, что произошло - они перекидывали хоть какие грузовики из Петропавловска во Владивосток.

Что до цифры в 500 танков - это, конечно, катастрофа для них. Если верить активным источникам - это их производственные мощности по всем танкам за 2 года - два жирных года. Но не мне, диванному аналитику, судить.
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21.03.2022 11:35 Відповісти
"В 2018 году на вооружении Береговых и Сухопутных войск ВС России числилось 3030 танков, 10200 танков находятся на хранении" (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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21.03.2022 11:47 Відповісти
%00 танків - це, приблизно, як у Франції й ФРН разом.
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21.03.2022 12:07 Відповісти
500 танків
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21.03.2022 12:08 Відповісти
Виглядає так, що скоро пара маленьких кругленьких чисел - з танків та літаків

Очікую з надхекееям!
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21.03.2022 10:42 Відповісти
Раніше казали що є 3 речі, на які можна дивитися безкінечно, це як горить вогонь, як тече вода та на чужу роботу.
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.
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21.03.2022 10:44 Відповісти
Отак потроху ми і з'їмо найдовшу армію в світі.
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21.03.2022 10:44 Відповісти
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21.03.2022 10:45 Відповісти
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21.03.2022 10:45 Відповісти
Крымнашиков предупреждали...россиянская армия сожрет ваших *********.
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21.03.2022 10:46 Відповісти
Кораблей пока 3?? Там под Одессой не учли?
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21.03.2022 10:53 Відповісти
там непотопили, вроде. Просто отстрелялись по корыту, корыто могло доплыть до порта и зализывать раны.
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21.03.2022 11:54 Відповісти
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21.03.2022 10:55 Відповісти
После войны узнаем реальные потери. Мне кажется уж больно накручена статистика. Я больше разведке США доверяю.
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21.03.2022 10:56 Відповісти
Разведка США берет данные из официальных подсчетов МО паРаши, а они не учитывают Ванек, которые остались загорать в полях. После войны эти Ваньки будут числиться без вести пропавшими - все как у дедов.
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21.03.2022 11:06 Відповісти
Кацапа, а че ж ты шойгу не доверяешь?
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21.03.2022 12:20 Відповісти
В настоящее время, я никому не доверяю.
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21.03.2022 12:37 Відповісти
усиленными темпами продолжается активный набор пушечного мяса из всех зон и тюрем росиянской *********. берут даже уголовников с пожизенными сроками, насильников, серийных убийц и т.д. но это мясо ненадежное, требует кадыровских ********-заградитеоей дабы те не разбежались по норам и быстро закончится
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21.03.2022 10:56 Відповісти
Мое детство 60-х годах прошлого столетия прошло в военном городке танкового учебного полка, где учили, как правильно воевать на танке. Я всегда гордился, что живу среди фронтовиков, которые освободили мир от коричневых фашистов. Как так можно бездарно воевать, чтобы за три недели потерять 500 танков. На что еще красный фашист Путин надеется. Бездарный полководец, бездарная и трусливая его татаро-монгольская армия. Слава Украине!
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21.03.2022 11:30 Відповісти
Так и средства поражения другие. Что бы делать объективные выводы нужно знать потери в технике у обеих сторон. А так же возможность её пополнять. Прошло только три недели войны.
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21.03.2022 11:56 Відповісти
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21.03.2022 13:39 Відповісти
А ЯКБИ 22-23 лютого УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТАМ В ХЕРСОНІ І МАРІКУ, БЕРДЯНСЬКУ І МЕЛІТОПОЛІ РОЗДАЛИ 10 ТИСЯЧ КАЛАШІВ? ЩО Б ЗАРАЗ БУЛО? ЩО ГЕНШТАБ З ЦЬОГО ПРИВОДУ КАЖЕ?
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21.03.2022 14:28 Відповісти
 
 