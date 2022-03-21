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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
Спеціальна техніка - 13.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+22 Hanka Panyanka
показати весь коментар21.03.2022 10:37
+16 константен
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+14 Cocos. ua
показати весь коментар21.03.2022 10:38
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Кроме того, с 24 февраля враг потерял 498 танков, 1535 боевых бронированных машин, 240 артсистем, 80 РСЗО, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет, 969 автомобилей, один корабль и два катера, 60 цистерн с ГСМ, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц специальной техники.
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили один самолет, три вертолета, 22 танка, четыре ББМ, одно средство ПВО, шесть РСЗО, 22 автомобиля, одну единицу спецтехники, десять артсистем и три БПЛА.
тобто наскільки я пам"ятаю втрати розмазувалися на 280 млн.
і значна частина втрат ішла за рахунок українців
а тут - тільки раша, у якої населення станом на 2020 рік 144 млн.
тому так і тягнуть луку, пробували просити допомогу у всіх, аж по Сирію і Лівію включно.
це для них ВЖЕ набагато гірше, аніж любий Афганістан.
А самолеты у кацапов явно заканчиваются.
Что до цифры в 500 танков - это, конечно, катастрофа для них. Если верить активным источникам - это их производственные мощности по всем танкам за 2 года - два жирных года. Но не мне, диванному аналитику, судить.
Очікую з надхекееям!
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.