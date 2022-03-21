У Німеччині поширюють фейк про нібито смертельне побиття підлітка групою українців, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліція німецького Бонна попередила про поширення в інтернеті фейкового відео, в якому йдеться про нібито смертельне побиття натовпом українців 16-річного юнака в Ойскірхені, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
"В інтернеті поширюється відео, в якому повідомляється про напад на 16-річного підлітка в районі Ойскірхена. Стверджується, що його побила до смерті група українців. Мова відео - російська", - йдеться у повідомленні поліції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відео було опубліковано в Telegram-каналі, який поширює російську пропаганду про війну Росії проти України. У фейковому повідомленні сказано, що 16-річного волонтера "Даніеля" побили тільки тому, що він розмовляв російською.
"Боннська поліція, відповідальна за кримінальні злочини в районі Ойскірхена, не має жодної інформації ні про такий жорстокий напад, тим більше зі смертельним наслідком", - додали правоохоронці.
Вони зазначили, що поліція Бонна розпочала розслідування. В цей час експерти припускають, що це навмисне "фейкове відео", яке покликане розпалити ненависть.
Поліція просить людей не поширювати це відео і дуже уважно перевіряти всю інформацію, особливо із соціальних мереж.
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про рашу все і так ясно
И будет даже почетно коцнуть кацапа
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠
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Ваты, впрочем, тоже немало. И среди выходцев из Украины их не меньше, увы.
@prof_preobr
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1 ч
Торговые сети прекращают продажи электроники и бытовой техники в рассрочку. Купить смартфон или телевизор сейчас, а заплатить потом больше нельзя. Привыкайте.
Скоро можно будет только сплачиваться в форме буквы Z и погибать в устроенных Путиным войнах.
І не можна вірити ні єдиному їхньому слову.
Там одні жінки та діти
А ось всякі араби могли ще як
Гарний руцкій - мертвий руцкій, і ця аксіома має бути в голові кожної людини на планеті.
И они как раз верят, свято верят в свои сказки. Просто потому ,что так жить удобней. Поверьте, человек устроен так, что даже самая конченая мразь на планете находит оправдания самым мерзким поступкам. Никто не думает, что он плохой (ну если у человека не жесточайшая депрессия, конечно). Рашистским солдатам проще - они считают, что выполнение приказа оправдывает любые зверства. Оно уверено, что просто выполняет работу. А вот их самки дома реально считают, что армия спасает мир от нацизма.
Мені пох.й у які казки вірять свинособаки, для того щоб їх знищувати це не важливо.
Так що, сподіваюсь, російська журналістика взагалі та ії окремі представники незабаром підуть курсом російського корабля.
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
И всегда работает.