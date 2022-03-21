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У Німеччині поширюють фейк про нібито смертельне побиття підлітка групою українців, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фейк

Поліція німецького Бонна попередила про поширення в інтернеті фейкового відео, в якому йдеться про нібито смертельне побиття натовпом українців 16-річного юнака в Ойскірхені, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

"В інтернеті поширюється відео, в якому повідомляється про напад на 16-річного підлітка в районі Ойскірхена. Стверджується, що його побила до смерті група українців. Мова відео - російська", - йдеться у повідомленні поліції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі, який поширює російську пропаганду про війну Росії проти України. У фейковому повідомленні сказано, що 16-річного волонтера "Даніеля" побили тільки тому, що він розмовляв російською.

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"Боннська поліція, відповідальна за кримінальні злочини в районі Ойскірхена, не має жодної інформації ні про такий жорстокий напад, тим більше зі смертельним наслідком", - додали правоохоронці.

Вони зазначили, що поліція Бонна розпочала розслідування. В цей час експерти припускають, що це навмисне "фейкове відео", яке покликане розпалити ненависть.

Поліція просить людей не поширювати це відео і дуже уважно перевіряти всю інформацію, особливо із соціальних мереж.
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Топ коментарі
+55
В Німеччині живе купа росіян. І усі ватні, шо ппц.
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21.03.2022 10:52
+21
Фріцік в трусіках?
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21.03.2022 10:53
+17
То повертайте вату назад на рашку, поки вони не почали скандувати "ПутЄн введіть!".
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21.03.2022 10:56
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В Німеччині живе купа росіян. І усі ватні, шо ппц.
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21.03.2022 10:52 Відповісти
Жити в Європі і любити ***** на відстані дуже вигідно.
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21.03.2022 11:15 Відповісти
залишки "агранічєнава ваєннава кантінгєнта"... ще й своїх марух підтягнули і лічинок наплодили
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21.03.2022 11:15 Відповісти
stimmt
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21.03.2022 11:17 Відповісти
А ВЫ НАЙДИТЕ ТО ВИДЕО ЕГО НЕТ .. было или нет не знаю но нет говорят что там в кадрах типа драки мелькнуло до боли знакомое название афиша ПЯТЕРОЧКА.. кто не в курсе....это торговая сеть ритейлер в Рашке во всей.. вот вам и Германия и типа Бонн.. кацабы даже не парятся насчет нестыковок абы пердонуть..
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21.03.2022 11:38 Відповісти
я там живу ))))
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21.03.2022 11:44 Відповісти
Фріцік в трусіках?
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21.03.2022 10:53 Відповісти
хватит проявлять толерантность к якобы свободе слова, на раше нет никакой свободы слова и никогда не было, там есть только оголтелая пропаганда, фейки и брехня
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21.03.2022 10:54 Відповісти
фейк поширюють У НІМЕЧЧИНІ

перегляньте заголовок будьласка

про рашу все і так ясно
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21.03.2022 10:59 Відповісти
Скоро будет fact))
И будет даже почетно коцнуть кацапа
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21.03.2022 10:54 Відповісти
нічого дивного,що у німецькій губернії рабсії поширюються рашистські фейки.
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21.03.2022 10:55 Відповісти
То повертайте вату назад на рашку, поки вони не почали скандувати "ПутЄн введіть!".
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21.03.2022 10:56 Відповісти
Не такие русские как всегда отчего-то за свой фашистский режим.
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21.03.2022 10:56 Відповісти
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
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21.03.2022 10:57 Відповісти
вони вже знають, б"ються в магазинах, як в часи своєї молодості, не розумію чого тільки такі пики невдоволені. Вони ж цього хотіли, хотіли совок, і знову не задоволені.
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21.03.2022 10:59 Відповісти
16!!! летний москальский волонтер!!!в германии!!!? Эту новость придумывали в дурдоме?
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21.03.2022 10:57 Відповісти
А что именно тебя удивляет? Да, в Польше тоже много волонтеров говорит на русском. И да, много молодых. Но вот зачем ты москаля лепишь? На самом деле ситуация может быть страшная. Москали сейчас и теракты могут по всему миру устраивать, обвиняя в этом украинцев. А потом еще и комменты "доброжелателей" с наших форумов добавлять будут.
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21.03.2022 11:32 Відповісти
У нас в Германии сейчас много волонтёров родом из россии. Одни уехали много лет назад, другие уже здесь родились, но могут говорить по-русски и даже учат его в школе как иностранный. Им ОЧЕНЬ стыдно за свою безумную бывшую страну, и они волонтёрят иногда круче украинцев. Я знаю очень много таких людей. Я с ними сотрудничаю каждый день.
Ваты, впрочем, тоже немало. И среди выходцев из Украины их не меньше, увы.
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21.03.2022 11:44 Відповісти
Ich kenne einen Penner, der 1988 ausgewandert ist und erzählte mir, wie 3,14-Rasha gut ist und ich ein banderivec bin, der ---usw. weiter wie in Handbuch steht))). Allgemein ich kenne keine Russen und auch Deutsch-Russen, die gegen La La la la sind. Wahnsinn!
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22.03.2022 12:31 Відповісти
скорше за все це натовп росіян побив німецького підлітка? в Україні багато російськомовних і їх легко можуть сплутати за кордоном з русскими. Але до Німеччини поїхали в основному жінки і діти, а не чоловіки, як то з Сирії.
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21.03.2022 10:58 Відповісти
Кто кого побил в Германии пусть занимается полиция, а с политикой это мешать не нужно. Пусть лучше Германия нам свои ПВО и фаустпатроны даст да побольше.
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21.03.2022 10:59 Відповісти
І що тут дивного, ми не підтримуємо злочини, якщо хтось його здійснив, покарати, а кремлівська пропаганда нехай іде за своїм кораблем.
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21.03.2022 10:59 Відповісти
Я думаю, якщо такий факт і мав місце, то кацап сам на себе напав.
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21.03.2022 10:59 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Торговые сети прекращают продажи электроники и бытовой техники в рассрочку. Купить смартфон или телевизор сейчас, а заплатить потом больше нельзя. Привыкайте.
Скоро можно будет только сплачиваться в форме буквы Z и погибать в устроенных Путиным войнах.
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21.03.2022 11:03 Відповісти
Німеччина уже давно подала документи в Госдуму на прийняття її до складу РФ як "суб'єкта федерації". Канцлери Шредер і Меркель не дадуть збрехати.
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21.03.2022 11:04 Відповісти
даніель, волонтер, 16-річний, російськомовний - в цьому переліку слів так багато сказано, що ніхто не повірить у правдивість рашистської новини.
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21.03.2022 11:05 Відповісти
Даніель часом не в трусіках був?
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21.03.2022 11:25 Відповісти
Німці ще не знають, що рускі - то брехуни?
І не можна вірити ні єдиному їхньому слову.
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21.03.2022 11:05 Відповісти
1000%! руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 12:28 Відповісти
Ви почитайте ізраїльський кацапоязикий сайт vesti.co.il. Там взагалі кремлівська пропаганда транслюється 24/7. А в коментах звиваються і плюються отрутою москалоботи та москалоязика жи2, як в серпентарії
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21.03.2022 11:08 Відповісти
Зараз почнуть робити фейкові відео про жінок українок, які крадуть, бухають чи заробляють проституцією. Читала, як кацапки вже починають заздрити українкам, що вони безкоштовно живуть у Німеччині та Польщі, та дуже погано та безкультурності поводяться з місцевими. Ця тема вже розганяється, тому подібні фейки будуть з'являтися.
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21.03.2022 11:08 Відповісти
Щось свіжіше вигадайте, ферштеєри сикливі. ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ! (Л. Кучма).
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21.03.2022 11:09 Відповісти
Українські чоловіки?
Там одні жінки та діти

А ось всякі араби могли ще як
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21.03.2022 11:11 Відповісти
Можуть і справді побити якогось німця. Кацапська діаспора у Германії досить велика, і всі, як це водиться по всьому світу - тупорила вата.
Гарний руцкій - мертвий руцкій, і ця аксіома має бути в голові кожної людини на планеті.
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21.03.2022 11:12 Відповісти
Текст не осилил? Убили волонтера.
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21.03.2022 11:25 Відповісти
Ніхто нікого не вбивав, то для руцкочєлюстних дебілів фейк
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21.03.2022 13:01 Відповісти
Естественно фейк! Но потом этот фейк в соцсетях у немцев будет идти вместе с твоим дебильным комментом. У ***** сейчас задача показать украинских нацистов, а украинские дебилы рады ему подыграть.
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21.03.2022 14:53 Відповісти
Усі фейки дуже швидко викриваються, а навіть якщо б це був не фейк, то кацапам вже ніхто не вірить. Навіть вони самі.
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21.03.2022 15:47 Відповісти
Я говорю не про немца в трусиках, а про ваш первый коммент. Не нужно помогать рашистам делать пропаганду.
И они как раз верят, свято верят в свои сказки. Просто потому ,что так жить удобней. Поверьте, человек устроен так, что даже самая конченая мразь на планете находит оправдания самым мерзким поступкам. Никто не думает, что он плохой (ну если у человека не жесточайшая депрессия, конечно). Рашистским солдатам проще - они считают, что выполнение приказа оправдывает любые зверства. Оно уверено, что просто выполняет работу. А вот их самки дома реально считают, что армия спасает мир от нацизма.
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21.03.2022 16:08 Відповісти
Не треба звертати увагу на кацапську пропаганду, навіть якщо тяга до неї на генетичному рівні.
Мені пох.й у які казки вірять свинособаки, для того щоб їх знищувати це не важливо.
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21.03.2022 16:28 Відповісти
В Германии нашли обоссаный труп москаля бомжа, рядом валялись пустые бутылки бояры и фото пуйла, на жопе вырезана буква "Z". Ходят слухи что появился Зорро бэндеровец. Вот так я понимаю поверить можно, эх херовые они пиарщики.
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21.03.2022 11:21 Відповісти
А хай би виставили те, що в нас роблять рашинські нацисти, чи слабо німецькій пропаганді.
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21.03.2022 11:25 Відповісти
Ніхто нікого не побив - це чергова "дєвочка Ліза". Тоді поганій журналюзі потім добряче прилетіло за фейк, і тепер знов прилетить. Бо німці фейки дуууже не *******, вони звикли своїм ЗМІ вірити.
Так що, сподіваюсь, російська журналістика взагалі та ії окремі представники незабаром підуть курсом російського корабля.
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21.03.2022 11:38 Відповісти
А, ну ясно: распятий мальчік в трусіках вирас.
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21.03.2022 11:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 12:26 Відповісти
Жертвоприношение детей - классика!
И всегда работает.
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21.03.2022 12:46 Відповісти
 
 