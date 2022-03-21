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армія РФ (13463) війна (56332) Німеччина (4521) Зеленський (17420) Росія (47179)

Зеленський - німцям: Ми воюємо проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "На Берлін!". Вони хочуть піти далі, вони хочуть піти до вас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вертоліт

Російська Федерація не планує зупинятися на Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисельніших армії світу, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз "На Берлін!". Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас", - зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - німцям: Ви маєте силу і можете допомогти Україні стати частиною ЄС ! ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
да, мы воюем, это правда, но против нас не воюют, нас убивают всеми наличными у них средствами ведения войны, убивают мирное население и разрушают наши города, это не война, это терроризм и геноцид, и надо назвать вещи своими именами...
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21.03.2022 11:19
+25
Они могут пойти только на фанерный Рейхстаг, или на #уй. Второе таки им ближе.
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21.03.2022 11:17
+19
не в этом дело. в настоящий момент кремлевская резидентура в Германии насчитывает более 2000 человек. без ее ликвидации, какая либо серьезная поддержка Украине нереальна
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21.03.2022 11:20
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Это каким надо быть конченым дебилом, чтобы нести мир войной.
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21.03.2022 11:17 Відповісти
путлер Изваращенец -педофил , с больным воображением превратил крепостных -лишнехромосомных в 🧟‍♀️ зомби-САМОУБИЙЦ! Рашисты - НЕЛЮДИ !
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21.03.2022 11:37 Відповісти
Он не несет мир и не собирался, типичный захват территорий на радость быдлу. Быдло жаждет побед
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21.03.2022 11:50 Відповісти
Но быдло это хавает, правда вместо побед трупы,трупы...
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21.03.2022 12:00 Відповісти
Они могут пойти только на фанерный Рейхстаг, или на #уй. Второе таки им ближе.
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21.03.2022 11:17 Відповісти
Ну это все знают, кроме немцев, такое чувство что у них патологический страх перед русским Иванов
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21.03.2022 11:22 Відповісти
На самом деле (к сожалению) им почти всем на эту войну абсолютно наплевать.
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21.03.2022 11:29 Відповісти
На жаль, так. Підтверджую. 😢
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21.03.2022 11:52 Відповісти
они не в курсе про ежегод. штурм рейхстага рускими?
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22.03.2022 00:30 Відповісти
Більшість ситих німецьких страусів/бюргерів навіть чути про це не хоче, нажаль.
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21.03.2022 11:18 Відповісти
не в этом дело. в настоящий момент кремлевская резидентура в Германии насчитывает более 2000 человек. без ее ликвидации, какая либо серьезная поддержка Украине нереальна
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21.03.2022 11:20 Відповісти
А ще щось нереальніше можете вигадати? Це звичайні корупціонери, яких бюргери обрали у владу- прізвища нагадати? При тому, що звинувачували в корупції Україну.
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21.03.2022 11:25 Відповісти
да, мы воюем, это правда, но против нас не воюют, нас убивают всеми наличными у них средствами ведения войны, убивают мирное население и разрушают наши города, это не война, это терроризм и геноцид, и надо назвать вещи своими именами...
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21.03.2022 11:19 Відповісти
💯
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21.03.2022 12:14 Відповісти
Бензоколонка без экономики собралась на берлин
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21.03.2022 11:19 Відповісти
А чому шукають найманців в Сірії та Лівії?В орків вже не вистачає ресурсів щоб захопити Україну,а зеленський переконує що вони зможуть напасти на країни НАТО.Навіть армія Туреччини швидко обламає кацапам роги та копита,а про увесь блок НАТО взагалі не варто говорити.
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21.03.2022 12:19 Відповісти
Війна обходиться у 20 мільярдів на день. Тому, прибуток з продажуне покриває витрати, на які використовують резерви. Але, резерви не безграничні, навіть в такій країні, як Росія, з її рівнем корупції і розкрадання.
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21.03.2022 20:09 Відповісти
Шольцу , меркель , шредеру і Ко - друг путлер ближче чим Україна .Глибоко десь на дні , демократія, рівність , свобода , тільки бізнес .
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21.03.2022 11:20 Відповісти
Немцы прекрасно знают ,что именно УКРАИНЦЫ ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ а кацапы охраняли ГУЛаг ,именно отсюда ноги и растут ...
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21.03.2022 11:22 Відповісти
"Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно
обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страш-
ном "Союзе меча и орала"....
" При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но
больше уже не приходить ни на какие заседания."
І. Ільф і В. Петров "12 стільців".
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21.03.2022 11:27 Відповісти
В Германии сильно опасаются ослабления рашки. В их видении европа в паре с рашкой может хоть как-то противостоять поганым янки с другой стороны земного шара. Поэтому сейчас у немцев когнитивный диссонанс, раша слишком сильно укрепляется, захватив Украину, и это нарушает предполагаемый изначально баланс в европе. До немцев доходит, но очень медленно.
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21.03.2022 11:28 Відповісти
У тебе в голові" когнітивний дисонанс", ніколи москалі не захоплять Україну.
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21.03.2022 12:49 Відповісти
по теме есть шо сказать, или только на оскорбления мозгов хватает?
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21.03.2022 19:16 Відповісти
Бачу під дурника вирішив закосити. Хіба не ти писав:" поганим янкі"," у німців когнітивний дисонанс"," раша зміцнюється, захопивши Україну","до німців доходить повільно". Німців вважаєш дебілами, чи що. А може ти сам з надто обдарованих, які жопой думають.
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21.03.2022 19:40 Відповісти
понятно. Да, тьі прав во всем.
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22.03.2022 11:29 Відповісти
Як же я хочу щоб такій іскандер ****** цим тупим бургерам по голові
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21.03.2022 11:30 Відповісти
Це нашому президенту розвідка 95 кврталу повідомила?кацапи Україною вдавляться.А про напад на країни НАТО - звичайна казка зеленського.
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21.03.2022 11:31 Відповісти
Может, Путину уже придётся, но его последователи, убедившись в силе России, если она победит Украину, точно пойдут на Запад.
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21.03.2022 11:50 Відповісти
Вот ето правильно. Нужно почаще фрицам напоминать про Берлинскую стену
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21.03.2022 11:38 Відповісти
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21.03.2022 11:40 Відповісти
Раніше я таки фото органічно не міг дивитись.А тепер ,зловив себе на думці ,що отримую задоволення від фото дохлих ,смердючих кацапів!!!
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21.03.2022 12:03 Відповісти
Чё колорад утомленно выглядит. Как он до Берлина дойдет
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21.03.2022 12:05 Відповісти
na musorke daedet
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21.03.2022 15:27 Відповісти
"таваріщ окупант, на вашем Ауді радіатор отвалілся"
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21.03.2022 15:15 Відповісти
"На Берлин" или "Можем повторить" - мы это слышали ещё в 2014. И вон они через 7 лет выполнили свои угрозы - двинулись на запад. Поэтому "На Берлин" - это реально. Но нужно вспомнить, что в последнее время в РФ в очередной раз вознесли на пьедестал Сталина. Вся страна стала сталинистами. Поэтому важно вспомнить, что в 1945 году Сталин намеревался захватить всю Европу - до Атлантик. Об этом должны знать не только в Берлине, но и в Париже, Лондоне, Риме, Мадриде и других европейских столицах.
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21.03.2022 12:21 Відповісти
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21.03.2022 13:52 Відповісти
Diana Makarova

Ви вже прочитали зранку позитивні пабліки? Ви вже побачили, як українське війско гатить по ворожих колонах і українські селяни експроприюють ворожі танки? Ви вже посміялись над новими мемчиками і намалюали на прапорі священне для кожного українця слово Чорнобаївка?
Правда, вам стало легше, правда?
... з роти лишилось троє.
... бригада 045768357 розірвана на шість частин, зв'язку немає
... комбриг командує ротою, з іншими частинами бригади зв'язатись не може
... один український підрозділ накрив вогнем інший український підрозділ
... ти знаєш, скільки насправді тзагинуло у тих казармах?
... це еліта українського війська, з оточення вони вже не вийдуть
ТАКЕ ЧУЄМО МИ.
З цифрами, з повідомленнями прощання. З розумінням, який НАСПРАВДІ стан справ. А ще ми чуємо таке:
... аптечки не видають, понятно. Турнікетів десять штук на 80 людей
... бронежилетів немає, касок теж
... рацій, хоч трохи рацій, немає зв'язку навіть зі взводами
Зараз ситуація забезпечення армії в країні безпрецендентна. Якщо раніше волонтерство покривало хіба 5-15%% усіх воєнних затрат, найзатратніше (форма, взуття, паливо, озброєння) брала на себе країна - то зараз ця цифра волонтерської допомоги абсолютно збільшилась. Армію дійсно забезпечує народ. Серед наших рахунків як покупка тепловізорів - так і закупівлі палива, продуктів. Про форму та берці я просто мовчу, їх не видають, про це теж дбає народ.
НАРОД
Силами свого волонтерства, як старого, перевіреного, так і нового, що виникло спонтанно. Волонтерство і народ України зараз - останній доказ нашого королевства, остання (але дуже вагома) надія нашого воїнства. Якщо раніше на армію прямували потічки народної допомоги - то зараз це прорвана ****** країни, яка стоїть обіруч зі своїми воїнами на захисті держави.
КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЄ?
Хто хоче зупинити цей потік?
Кому потрібно, щоб армія і далі йшла у бій без броніків та аптечок, без касок та тепловізорів, без авто і без палива, в цивільних кросівках, светриках та курточках, тому самому, що дали добрі люди, зігрітись задублому воїнству?
Кому?
Ви скажете - Росії?
Ви будете правими. Але у кожного рішення є свої імена. Ось вам чергове ім'я. Прочитайте документ.
Там красива шапочка "з метою запобігання розкрадання..." і таке інше - але насправді це кінець волонтерству України.
Насправді це читається дуже просто:
- А давайте вигадаємо ще палок в колеса цьому потоку допомоги.
Насправді це читається так:
- А давайте все зробимо правильно і централізовано, щоб ця машина людської допомоги армії припинила існувати.
Я знову прошу репоста.
Я знову прошу тегнути під цим постом наших позитивних журналістів, негативних теж.
Я прошу відгукнутись волонтерство.
Повторюю - ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є СПРОБОЮ ЗАКІНЧИТИ Й ПЕРЕКРЕСЛИТИ НАРОДНУ ДОПОМОГУ АРМІЇ
На кого ж працює цей документ, замислююсь я...







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21.03.2022 12:50 Відповісти
Знайма з Німеччини каже, що мені нема що робити? Присилати їй всі ці жахи. Каже замість війни і відосіків, кращеб ми йшли на роботу. Нема там кому прозрівати і від чого. Живуть в своєму іллюзорному світі впевненості.
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21.03.2022 17:02 Відповісти
 
 