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Facebook обмежив можливості екснардепки Чорновол за розміщення фото, яке надрукували у The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адміністратори соціальної мережі Facebook наклали на 54 дні обмеження на акаунт екснардепки Тетяни Чорновол.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дивна країна США...Їх Фейсбук обмежив мене на 54 дні за розміщення фото надрукованого у Нью-Йорк таймс", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екснардепка Чорновол - оператор "Стугни" на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий "Ураган", Таня чекає танк, - Аваков. ФОТО

Facebook обмежив можливості екснардепки Чорновол за розміщення фото, яке надрукували у The New York Times 01
Facebook обмежив можливості екснардепки Чорновол за розміщення фото, яке надрукували у The New York Times 02
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Топ коментарі
+37
А давайте дбр на фб нацькуємо?Хоча їм буде ссикотно
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21.03.2022 11:19
+34
Все украинские активисты, которые забанены с самого начала конфликта забанены нашими же ботофермами, которые прямо курируются из ОПы. В любой нормальной стране бы давно было бы расследование откуда столько денег идет.
Просто эти боты говорят то же самое что и русская пропаганда, так что отличий нет и удобно говорить что это русские. Нет. Это наша власть.
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21.03.2022 11:30
+32
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21.03.2022 11:22
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Звісно ж таке подолякам не до вподоби
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21.03.2022 13:23 Відповісти
а чьего производства та "игрушка".что на плече Тани ? Возможно,что Штаты, если это т"их" игрушка", не хотят,чтобы такие себье "китаи" упрекали США, что те подстегнули и вооружили Украину против России ?
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21.03.2022 13:24 Відповісти
Це українська "Стугна"
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21.03.2022 14:55 Відповісти
тогда нужно требовать от ФБ объяснений и штрафануть за тоЖ,что российские показывают ,а украинскими пугаются
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21.03.2022 16:37 Відповісти
Фейсбук Посіпака ординських Терористів
Вимога Міжнародних санкцій проти Фейсбуку!!!
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21.03.2022 13:54 Відповісти
Мене також заблокували на 30 днів за лозунг "Смерть рашистським окупантами!"
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21.03.2022 15:23 Відповісти
Тетяні Слава та Повага! Жаль,що так сталося! Хай щастить!!!!💛💙💛💙💛💪💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️✌️✌️🙏🙏
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21.03.2022 16:19 Відповісти
цей фб розсадник срані, фейків та ненависті. Загалом непотрібна соц мережа.
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21.03.2022 16:49 Відповісти
боевая тетя, с такими яйцами!
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22.03.2022 00:11 Відповісти
Впечатление такое, что орденоносные "администраторы" Facebook слепо следуют указаниям як "Головноверховного Зе" так и его "Главного Постельничего" Ермачишки независимо от Facebook Policy и своих обязанностей!
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24.03.2022 15:05 Відповісти
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