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Facebook обмежив можливості екснардепки Чорновол за розміщення фото, яке надрукували у The New York Times
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Адміністратори соціальної мережі Facebook наклали на 54 дні обмеження на акаунт екснардепки Тетяни Чорновол.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Дивна країна США...Їх Фейсбук обмежив мене на 54 дні за розміщення фото надрукованого у Нью-Йорк таймс", - розповіла вона.
Топ коментарі
+37 Юрій Петрович c92ca1ad
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