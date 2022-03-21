Facebook обмежив можливості екснардепки Чорновол за розміщення фото, яке надрукували у The New York Times

Адміністратори соціальної мережі Facebook наклали на 54 дні обмеження на акаунт екснардепки Тетяни Чорновол.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дивна країна США...Їх Фейсбук обмежив мене на 54 дні за розміщення фото надрукованого у Нью-Йорк таймс", - розповіла вона.

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