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Зеленський закликав німців бойкотувати російські товари: Тисніть, щоб РФ пішла з України, щоб настав мир

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бойкот

Україна закликає мешканців Німеччини бойкотувати російські товари, щоб не спонсорувати війну в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ.

"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів, закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів, тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти - кожен в Німеччині, в Європі, щоб Київ знову могли називати новим Берліном, щоб на наших вулицях було так само безпечно, як і у вас, щоб діти гралися не в укриттях... Жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, дійте, щоб настав мир", - зазначив Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Немцы знают ,что именно УКРАИНЦЫ РАЗГРОМИЛИ ФАШИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ а кацапы в это время ГУЛаг охраняли и были в заградотрядах ,именно отсюда и растут ноги ..
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21.03.2022 11:24
+5
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21.03.2022 11:23
+3
🤣

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
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21.03.2022 11:27
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21.03.2022 11:23 Відповісти
Немцы знают ,что именно УКРАИНЦЫ РАЗГРОМИЛИ ФАШИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ а кацапы в это время ГУЛаг охраняли и были в заградотрядах ,именно отсюда и растут ноги ..
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21.03.2022 11:24 Відповісти
Хох...типичная тактика ордынцев в войне с европейцами. Начать войнушку, ******** ее, и свалить в азиатские *****. Оставим разбираться с со всем ужасом покоренные народы К.Р., ВКЛ и Ржечи Посполитой.
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21.03.2022 11:28 Відповісти
Обменяли трупака на 4-ре вояка
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21.03.2022 11:25 Відповісти
Про які товари? Газ?
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21.03.2022 11:27 Відповісти
🤣

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
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21.03.2022 11:27 Відповісти
Мало! Необходимо блокировать товары всех фирм, которые ещё не ушли из России!
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21.03.2022 11:28 Відповісти
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21.03.2022 11:31 Відповісти
велико-росс, сверхчеловек, потерял голову от успеха спецоперации на Украине
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21.03.2022 11:33 Відповісти
Украине, Польше и Прибалтике нужно заблокировать ввоз российско-белоруских товаров в Европу.

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21.03.2022 11:31 Відповісти
он бы Штольца сначала уболтал, главное это уболтать политиков, как подать народу, это уже разберутся спич-райтеры и полит тихнологи.
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21.03.2022 11:32 Відповісти
Нафик Шольца.

SPD - партия "за всё хорошее, против всего плохого". У них по сути нет программы, и не предвидится. На себе всё тянут их соратники по коалиции: зелёные, т.е. Хабек, министр экономического развития, который открыто сказал, что Германия облажалась и уже договорился с Катаром о замещении российского газа; и минфин Линдер от свободных демократов, который первый сказал, что надо отключать россию от свифт.

Что интересно, оба действуют как будто против программы своей партии. Зелёные, в целом, должны быть за переход на газ, потому что он выделяет меньше парниковых газов и вредных веществ при сгорании; свободные демократы - это такие буржуины за "бизнес аз южуал". Те, кто как будто бы должны быть больше всего заинтересованы в "добрососедских" отношениях со "стратегическим партнёром" как раз таки больше всех поддерживают именно Украину и демократию.
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21.03.2022 11:47 Відповісти
Немцы, как и многие другие смотрят раша зомбо пропаганду по ящику. Первый, Россия все в кабельных и спутниковых сетях сидят. Пока их не уберем будут оттуда голоса звучать в поддержку варваров.
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21.03.2022 11:50 Відповісти
Як там "Свати", розкладають мізги москалям, роялти уже перераховані для ЗСУ ?
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21.03.2022 12:43 Відповісти
роялтІ
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21.03.2022 12:44 Відповісти
Черговий ідіотський заклик.
Пересічні німці не мають можливості бойкотувати кацапськи товари, бо не купують їх безпосередньо.
А щоб вмовити німецький бізнес це зробити, треба було надати приклад власною відмовою
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21.03.2022 13:15 Відповісти
 
 