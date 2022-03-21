Зеленський закликав німців бойкотувати російські товари: Тисніть, щоб РФ пішла з України, щоб настав мир
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Україна закликає мешканців Німеччини бойкотувати російські товари, щоб не спонсорувати війну в Україні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ.
"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів, закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів, тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти - кожен в Німеччині, в Європі, щоб Київ знову могли називати новим Берліном, щоб на наших вулицях було так само безпечно, як і у вас, щоб діти гралися не в укриттях... Жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, дійте, щоб настав мир", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
SPD - партия "за всё хорошее, против всего плохого". У них по сути нет программы, и не предвидится. На себе всё тянут их соратники по коалиции: зелёные, т.е. Хабек, министр экономического развития, который открыто сказал, что Германия облажалась и уже договорился с Катаром о замещении российского газа; и минфин Линдер от свободных демократов, который первый сказал, что надо отключать россию от свифт.
Что интересно, оба действуют как будто против программы своей партии. Зелёные, в целом, должны быть за переход на газ, потому что он выделяет меньше парниковых газов и вредных веществ при сгорании; свободные демократы - это такие буржуины за "бизнес аз южуал". Те, кто как будто бы должны быть больше всего заинтересованы в "добрососедских" отношениях со "стратегическим партнёром" как раз таки больше всех поддерживают именно Украину и демократию.
Пересічні німці не мають можливості бойкотувати кацапськи товари, бо не купують їх безпосередньо.
А щоб вмовити німецький бізнес це зробити, треба було надати приклад власною відмовою