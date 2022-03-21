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Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Припинення вогню на час переговорів Росії та України не буде.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ

"Прогрес на переговорах між РФ та Україною є недостатнім, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і не відповідає ситуації, що складається для української сторони", - також заявив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я готовий до переговорів з Путіним. Але якщо вони зазнають невдачі, це означатиме третю світову війну, - Зеленський
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Топ коментарі
+58
Здохни письков!!!!
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21.03.2022 11:27
+56
Лучшие переговоры - продолжать уничтожать российско-фашистских оккупантов. Чем больше, тем лучше.
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21.03.2022 11:28
+39
Очень многие оккупанты закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A

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21.03.2022 11:27
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"Перемовини про перемовляння." Орки знищують населення України. Про що домовлятися?
Може моє питання дурне але чи не настав час хоч кілька наших ракет пустити на прикордонні мордорські міста? Нехай і вони "занепокояться".
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21.03.2022 11:42 Відповісти
Обиднее всего будет, если ***** пойдет на ядерную войну. Столько сил, жизней, слез и горя. Все будет даром... Не будет никаой табакерки, канделябра или веревки. Эти мудаки выполнят приказ и влупят со всех орудий и тогда места на Земле будет мало всем...
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21.03.2022 11:43 Відповісти
не виконають, пан правильно написав, стільки взяли гріха на душу, стільки вкрали, вілли на узбережжі, яхти, рахунки, тонни золота, бриліантів, і так обидно, все будет даром. Не виконають.
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21.03.2022 12:10 Відповісти
Письков, чем вы скоро будете воевать, если уже уничтожено 500 (пятьсот) танков и прочей техники, уничтожено почти 15000 вашей бездарной армии и сколько еще покалечено и ранено. Вы скоро будете бежать с Украины, точно также как вы с позором бежали с Вьетнама, Кубы, Афганистана.
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21.03.2022 11:44 Відповісти
сколько их (танков) было на границу когда с апреля 21го свозили технику?
плюс вроде еще с крыма заехало не мало
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21.03.2022 11:54 Відповісти
Хто обізнаний, прошу пояснити, чому ми не можемо завдати ракетно-бомбових ударів по кацапських містах. курськ, белгород, ростов. Да, і до речі, миротворці будут тільки заважати нищіти кацапських тварюк. Московія має бути зруйнована, а кацапи мусять бути добривом. ВСІ ДО ОДНОГО. Ї великі і малі. ВСІ !!!
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21.03.2022 11:44 Відповісти
И что это даст стратегически? Мы держим оборону. Если начать бомбить кацапов, то это только подогреет месную публику мобилизироваться. Если размышлять глубже, то нужно вырезать как можно больше военнослужащих и только потом идти в контр-атаку на територию врага. Реальность заключается в том, что удавка на шее руской экономики в скором будущем приведет к голодным бунтам и гражданской войне уже на територии самой параши.
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21.03.2022 11:49 Відповісти
Ми повинні нищити військові цілі, а не просто обстрілювати їхні міста.
Підготовча робота ведеться.
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21.03.2022 11:52 Відповісти
Во-первых, что тебе даст удар по городам? Мобилизацию всей ваты в паРаше и гарантированное подключение ОДКБ? Во-вторых, ракеты стоят денег, больших денег. И использоваться они должны по назначению. Удар по городам никаких задач не решает (ну если ты не ставишь задачей признание Украины террористическим государством). К тому же ракет у нас мало даже для военных целей, а ракет, летящих до Белгорода, Курска, Ростова и т.п. у нас совсем нет.
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21.03.2022 11:55 Відповісти
Если попросить - будут.
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21.03.2022 12:00 Відповісти
Я сильно в этом сомневаюсь.
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21.03.2022 12:02 Відповісти
а на чорта нам їх міста?
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21.03.2022 12:11 Відповісти
Заметили, что как только какая-то морально конченая гнида, добирается до абсолютной власти, начинает рыть себе бункер побольше и дистанцироваться от народа.
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21.03.2022 11:45 Відповісти
І Слава Богу!
ПУТІН терорист, як кожний росіянин, котрий вбиває невинних українців.

А терористів потрібно мочити,якщо треба, то навіть і в сортирах.
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21.03.2022 11:46 Відповісти
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21.03.2022 11:47 Відповісти
Вова охлаждает свой боевой піл.
Или уже отмороживает.
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21.03.2022 11:54 Відповісти
Какие с этими ватными упырями могут быть переговоры. Это типа нам удавку закинули на шею, а мы пытаемся уговорить грабителя или убийцу?
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21.03.2022 11:55 Відповісти
Ну, и слава Богу!
А то этот бородатый хрипатый мальчик такого там бы насогласовывал и понаподписывал!
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21.03.2022 11:56 Відповісти
Той базікаеиеи небуде!!!
Знищенню підлягають Усі!
Смерть сарані
Слава Країні !!!
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21.03.2022 12:03 Відповісти
Значит сдохнет ещё несколько тысяч ванек пока пока расеюшка начнет догонять.
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21.03.2022 12:04 Відповісти
****** террористи
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21.03.2022 12:20 Відповісти
довбаний піськов ми тебе повісимо!!!
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21.03.2022 12:44 Відповісти
"Якщо ******* рашист не здається, його знищують" (генерал РОА, Власов)
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21.03.2022 12:54 Відповісти
Можно подумать вам не пох когда сдохнуть,во время переговоров или после...
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21.03.2022 13:08 Відповісти
Будь яка домовленість з кацапами про припинення вогню в реальності була одностороннім припиненням з українського боку. 8 років ООС когось не навчили...
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21.03.2022 13:17 Відповісти
Кацапській агентурі в ОП байдуже. У неї свої завдання.
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21.03.2022 13:32 Відповісти
Ну, інстинкт самозбереження то в них має залишитися
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21.03.2022 13:42 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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21.03.2022 13:30 Відповісти
Ну вот и хорошо. А то напереговаривают херни. Уничтожение засрашки-вот и все дела.
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21.03.2022 13:31 Відповісти
пошёл он вслед за руssким кораблём!
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21.03.2022 13:37 Відповісти
Да, пока с плешенфюрером нам не о чём говорить... Вот задвухсотит ВСУ ещё десяток-полтора тысяч орков - может и поговорим...
Других языков вы не понимаете...
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21.03.2022 13:39 Відповісти
Вот же ж тварь рыжая.Виселица тебя ждёт Трусливое чмо.
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21.03.2022 17:12 Відповісти
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