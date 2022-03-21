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Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Припинення вогню на час переговорів Росії та України не буде.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ
"Прогрес на переговорах між РФ та Україною є недостатнім, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і не відповідає ситуації, що складається для української сторони", - також заявив Пєсков.
Топ коментарі
+58 Антон Чигур
показати весь коментар21.03.2022 11:27
+56 MAKAROV ddf66d11
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+39 Миротворец 39f19e05
показати весь коментар21.03.2022 11:27
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Може моє питання дурне але чи не настав час хоч кілька наших ракет пустити на прикордонні мордорські міста? Нехай і вони "занепокояться".
плюс вроде еще с крыма заехало не мало
Підготовча робота ведеться.
ПУТІН терорист, як кожний росіянин, котрий вбиває невинних українців.
А терористів потрібно мочити,якщо треба, то навіть і в сортирах.
Или уже отмороживает.
А то этот бородатый хрипатый мальчик такого там бы насогласовывал и понаподписывал!
Знищенню підлягають Усі!
Смерть сарані
Слава Країні !!!
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