Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Плани ворога зруйновано, - Резніков

З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло 25 днів оборони від російської навали. У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками", - пише Резніков.

Він нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

Саме тому, за його словами, росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська.

"Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово. Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині. Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій Україні. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти", - каже Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння: Перевіряйте "уповноважених", які звертаються по зброю для України

Він також наголошує, що мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. І ворогу краще забратися геть.

"Боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які ми казали багато місяців. Вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, своєю чергою, спричинить чергову міграційну кризу для Європи. тКожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну.