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Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Плани ворога зруйновано, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,маріуполь,драматичний

З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло 25 днів оборони від російської навали. У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками", - пише Резніков.

Він нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

Саме тому, за його словами, росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська.

"Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово. Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині. Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій Україні. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти", - каже Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння: Перевіряйте "уповноважених", які звертаються по зброю для України

Він також наголошує, що мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. І ворогу краще забратися геть.

"Боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які ми казали багато місяців. Вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, своєю чергою, спричинить чергову міграційну кризу для Європи. тКожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Маріуполь відтягнув на себе значні сили окупантів і загальмував їхній наступ. Наші військові в оточенні, ціною свого життя, дають час решті Україні укріпити оборону і підтягнути резерви. Сподіваюсь, це було не марно.
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21.03.2022 11:43
+25
ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ БУДЕТ ВПИСАНА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В СКРИЖАЛИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ ,ПОДВИГ УКРАИНСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ЭПИЧЕСКИЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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21.03.2022 11:41
+20
Никто ни к чему не готовился. Мариуполь удалось удержать только потому ,что его обороняли с 2014 года. В остальных южных городах даже тероборону на момент вторжения создать не успели. Какая подготовка? Вы о чем? 23 февраля еще асфальт в Николаевской области укладывали.
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21.03.2022 12:00
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ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ БУДЕТ ВПИСАНА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В СКРИЖАЛИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ ,ПОДВИГ УКРАИНСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ЭПИЧЕСКИЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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21.03.2022 11:41 Відповісти
Маріуполь відтягнув на себе значні сили окупантів і загальмував їхній наступ. Наші військові в оточенні, ціною свого життя, дають час решті Україні укріпити оборону і підтягнути резерви. Сподіваюсь, це було не марно.
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21.03.2022 11:43 Відповісти
MARIUPOL-UKRAINA !!!
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21.03.2022 11:49 Відповісти
Тайваньская компания XDynamics Taiwan пожертвует Украине 10 беспилотников на общую сумму $35 тысяч.Дроны могут развивать максимальную скорость до 90 км/ч и перевозить, в частности, небольшие партии медикаментов.
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21.03.2022 11:50 Відповісти
у меня там бабушка осталась, надеюсь еще жива... как так случилось, что готовились к обороне, по словам Данилова, и всеравно всрали юг страны, и дали окружить Марик... Азовцы конечно настоящие козаки-киборги, в таком издорезе, задерживают русню-дрисню, каждое имя будет вписано в историю на равне с Сирко, Вишневецким. улицы, проспекты, площади, всё будет названо фамилиями героев, которые сейчас не жалея себя покрывают неувядающей славой защитников нэньки Украины. и даже если мокшанцы вонючией выживут, то и через 50-100 лет будут ссаться они от слов Айдар, Азов, Правый Сектор, каак до сих пор ссуться от фамилий Шухевич, Бандера.
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21.03.2022 11:50 Відповісти
Никто ни к чему не готовился. Мариуполь удалось удержать только потому ,что его обороняли с 2014 года. В остальных южных городах даже тероборону на момент вторжения создать не успели. Какая подготовка? Вы о чем? 23 февраля еще асфальт в Николаевской области укладывали.
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21.03.2022 12:00 Відповісти
так сталося тому що багато з кримчан вважало себе особливими, а українців другим сортом, це було видно неозброєним оком коли приїздилося до них ще до війни, вони зрадили нас і Крим став плацдармом для нападу на південь України, а Донбас став руїнами. Якби вони нас не зрадили не було би Донбасу, не було б в ордло жодного сенсу для путіна без Крима, та й війна скорше за все не почалася би. Вважаю що зрадники повинні бути вигнані з раю.
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21.03.2022 12:00 Відповісти
готовились... только почему- то все шо было заминировано на Херсонщине со стороны крыма до 19 года после оказалось чистым полем и проходным двором !!! и крымский мост работал и щас тоже с полной нагрузкой !!
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21.03.2022 12:02 Відповісти
ну так новая green власть знала что делает ..
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21.03.2022 12:15 Відповісти
Маріуполь рятує всю Україну. Допоможіть Маріуполю, деблокуйте його
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21.03.2022 11:50 Відповісти
Хто обізнаний, прошу пояснити, чому ми не можемо завдати ракетно-бомбових ударів по кацапських містах. курськ, белгород, ростов. Да, і до речі, миротворці будут тільки заважати нищіти кацапських тварюк. Московія має бути зруйнована, а кацапи мусять бути добривом. ВСІ ДО ОДНОГО. Ї великі і малі. ВСІ !!!
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21.03.2022 11:55 Відповісти
Зачем повторять свой вброс на всех ветках? Заклинило?
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21.03.2022 12:03 Відповісти
Во-первых, удары по территории России пытались наносить (по ростовскому аэродрому). Кажется, не очень удачно, там же ПВО тоже есть.

Во-вторых, эффективность таких ударов по городам была бы мизерной, ракет у Украины мало, и вот только обвинений в военных преступлениях нам сейчас и не хватает.
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21.03.2022 12:46 Відповісти
Виглядає так що кинули хлопців на загибель. Я розумію, що бувають моменти, коли неможливо допомогти моментально, але потрібно щось робити, якісь дії для звільнення наших героїв.
Больно читати та дивитись на те, як без допомоги повільно гине цвіт нації.
Щось на Півдні не те робиться...
Те, що пропустили орків через Чонгар та Перекоп без жодного пострілу, і майже не захищали Південь, це злочин і зрада, які перевищують Іловайську трагедію.
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21.03.2022 11:57 Відповісти
#WeAreNATO
Вчера в Рижском аэропорту выгрузили одну из первых партий канадских гаубиц M777, бронемашин TAPV.
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21.03.2022 12:03 Відповісти
Рады за Латвию. Но причем тут мы?
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21.03.2022 12:37 Відповісти
А нас попросили не выспрашивать..когда..откуда... какими путями ...и в какие части...это будет переправлено...
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21.03.2022 12:43 Відповісти
Боюсь, мы тут по прежнему ни при чем - это НАТО укрепляет свои границы.
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21.03.2022 12:50 Відповісти
Латвия демонстрирует агрессору, что она с Украиной.
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21.03.2022 13:25 Відповісти
Спасибо. Проблема в том, что агрессору пофигу на демонстрации
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21.03.2022 13:56 Відповісти
Ну Латвия оказывает всю возможную помощь.
Страны Балтии за закрытие неба.
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21.03.2022 15:47 Відповісти
Да, страны Балтии лучше других натовских стран понимают, что такое Московия и что аппетиты Московии Украиной в случае чего не ограничатся...
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21.03.2022 16:30 Відповісти
Досить тих пафосних виразів і відосиків,деблокуйте Маріуполь! Воїни,що майже місяць палять орків в Маріку не повинні загинути ні в якому разі,хлопці з таким досвідом то є золото в військовій справі.
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21.03.2022 12:05 Відповісти
Семенченко обратился к зеленскому лично с просьбой выпустить его из тюрьмы и он с батальонеом пойдёт в Мариуполь... Отгадайте с трх раз что ему ответили ....
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21.03.2022 13:45 Відповісти
cчас тебе все планы генштаб расскадет - не палитесь боты
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21.03.2022 12:17 Відповісти
Мариуполю нужно помогать всем, чем только можно и даже больше!
Мариуполь, весь мир с тобой! Держись!
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21.03.2022 12:07 Відповісти
а вам нужно по меньше заниматься популизмом на диване
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21.03.2022 12:18 Відповісти
Когда все закончится, конечно же нашей победой - святой долг всех украинских городов, не ставших частью активных боевых действий - всеми силами помогать восстановлению тем городам, которые первыми героично стали на пути фашистской агрессии и максимально пострадали от разрушений - Мариуполю, Харькову, Сумам, Чернигову, Николаеву и остальным. Большая часть Украины сегодня спит спокойно благодаря тому что люди и воины фронтовых городов принимают почти весь удар.
К процессу восстановления конечно должна будет присоединиться и вся Европа, которая надеюсь понимает что вся Украина сегодня дает спать спокойно им.
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21.03.2022 12:10 Відповісти
уже спокойно давно никто не спит - не нужно всякий бред писать а отстраивать города будут те кто их разрушил - точнее за счет их заблокированных миллиардов долларов - слава богу вроде до 700 млрд .$ на Западе уже тормознули
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21.03.2022 12:22 Відповісти
В чем бред? Жители Львова и Ужгорода спят так же, как и в Чернигове и Сумах?
Кроме денег нужны рабочие руки и мозги, деньги сами ничего не построят.
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22.03.2022 22:07 Відповісти
А хто рятує Маріуполь ?
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21.03.2022 12:41 Відповісти
 
 