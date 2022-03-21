Росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття своїх подальших злочинів на території України, - МЗС України про обстріл заводу "Сумихімпром"
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Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує обстріл російськими загарбниками заводу "Сумихімпром".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України.
"20 березня Російська Федерація розповсюдила через Раду безпеки ООН безпідставні звинувачення на адресу України в нібито підготовці терористичних нападів на іноземні дипломатичні представництва у Львові, а також у планах застосувати хімічну зброю в м. Суми та с. Котляреве Миколаївської області", - ідеться в заяві.
У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що РФ вкотре використовує міжнародні організації для поширення абсурдних звинувачень на адресу України, серед яких була дезінформація про нібито розробку "брудної" бомби або програми біологічної зброї.
Грубо порушуючи закони і звичаї війни (jus in bello), Росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття подальших злочинів РФ на території України.
У цьому зв’язку МЗС України рішуче засуджує обстріл 21 березня російськими збройними силами території ПАТ "Сумихімпром".
"Постійне представництво України при Організації із заборони хімічної зброї раніше нотифікувало технічний секретаріат ОЗХЗ про загрозу застосування хімічної зброї самою РФ у вказаних в російському документі локаціях", - ідеться у заяві.
У МЗС наголошують, що Україна завжди послідовно дотримувалася своїх зобов’язань у рамках міжнародного інструментарію з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та висловлює рішучий протест проти використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ.
Дипломати закликають міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля протидії черговим агресивним діям злочинного кремлівського режиму.
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Не стреляют по территории врага, для того чтобы не дать повод к мобилизации населения оккупантов.
И в мире все забудут про войну
И пусть как в банке пауки
Пропагандируют себя мозги...