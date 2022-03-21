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війна (56332) Київ (13830) Кличко (2811) комендантська година (178)

Комендантська година в Києві та області діятиме від вечора і до післязавтра

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

оборона,київ

На вулицю заборонено виходити з 20:00 понеділка, 21 березня до 7:00 середи, 23 березня.

Про це повідомив у телеграмі Київський міській голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками", – написав він.

Кличко закликав дотримуватися правил воєнного стану.

"Віримо в наші Збройні сили! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – додав мер.

Автор: Ольга Лузан
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❗️Звертаємо увагу кожного українця! Якщо ви бачити в соціальних мережах допис про якогось Ігоря чи Івана, котрого особисто не знаєте, але він пропонує свою допомогу при цьому запитує багато інформації (о котрій вибило вікна, чи є поблизу блок-пости тощо) - перевіряйте інформацію! Це може бути коригувальник ворога! Не допомагайте їм нищити українські міста!

Будьте максимально обачними та бережіть себе.
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21.03.2022 11:49 Відповісти
Ок, сидим дома. Вопрос: зачем?
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21.03.2022 12:00 Відповісти
может Байдена уговорят заскочить на часок
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21.03.2022 12:03 Відповісти
Да ладна, в прошлый раз премьеры приехали и в ту же ночь уехали, а мы ещё сутки по домам куковали. Либо есть ещё причина, либо "чтоб не расслаблялись".
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21.03.2022 12:10 Відповісти
Бо кацапам ***** шастать
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21.03.2022 13:20 Відповісти
Нахрена дома сидеть полтора суток непонятно при том что непосредственной угрозы Киеву нет. А страшные диверсанты дома пересидят эти полтора суток. Виталька может это делает потому что может. У нас тут тоже в районе Ленинградской площади какой то придурок постоянно сигнал воздушной тревоги включает.
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21.03.2022 12:28 Відповісти
до всех компетентных органов!!!!!!!
на сегоднешний день в Киеве очень много передвигаеться позрительных людей в дневное время , особенно мужского пола!
необходимо срочно создать мобильные военные патрули для проверки всех позрительных субьектов.в различных частях города ,особенно удилить внимание проходным дворам и участкам
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21.03.2022 13:08 Відповісти
Ви не зрозуміли. комендантська година і до ракет відноситься. Віталя сам буде документи контролювати.
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21.03.2022 13:18 Відповісти
 
 