ЗСУ передано 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту. Попереду ще багато випробувань, - Резніков
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За останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО.
Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися не висвітлювати інформацію про постачання зброї. Але можу сказати, що за останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО. Цей захист придбано переважно за кошти держбюджету, а отже – завдяки всім українцям. Ми працюємо цілодобово і готуємо наступні партії", - зазначив міністр оборони..
Він також закликав українців не мати ілюзій.
"Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста" - констатує Резніков.
Однак, за його словами, поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, – ми будемо боротися. І переможемо!
"Війна змінила відчуття часу і багато звичних речей. Але у понеділок традиційно починався робочий тиждень. І цю "традицію" зараз також треба плекати, як і армію. Уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це – основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну – працюють на захист України. Ми переможемо ворога за рахунок єдності і кращої організації. Внесок кожного важливий. Фронти різні – перемога одна на всіх", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
це що, вибори ?
при Полтораку МО було державним відомством із відповідними департаментами та службами👿
Цілий день би розстрілювала починаючи з пальця на лівій нозі , шоб воно волало на усю округу гучніше за родичів загиблих
Дуже чітко пам'ятаю, як цей міністр розказував про не сформовані групи для наступу. А потім почалася війна...
Не розумію, як 150 тис москалів можуть бути набагато чисельнішим противником для такої великої країни як Україна
Порох ще за місяць заклинав призвати резерв першої черги......
оце і є його незрозуміла "денацифікації"
1) Він говорив, що найбільшим горем його життя є розвал ссср. І тому він хоче відновити ссср.
2) Він говорив, що для нього було шоком, коли він побачив кадри, як скидали і вбивали Каддафі. Він боїться, що і з ним таке станеться. путін заявив, що вже більше ніколи не дозволить скинути ні одного президента в світі. Тому він помогав диктатору Ассаду залишитись при владі, Лукашенку, Токаеву, президенту Венесуели теж допомагав. Скидання Януковича теж для нього було шоком, і тепер він хоче повернути все назад і вернути Януковича.
Тому я не розумію які мотиви в ньому переважають, бажання відновити ссср, чи бажання повернути стару януковичівську владу в Україну, щоб показати своїм громаданям, типу "Бачите, українцям нічого не вдалося. Революції ні до чого не приводять".
-- привет беня, как там дела в городе?
-- хорошо! наши побеждают.
-- а наши это кто?
-- скоро узнаем...
Ви вже прочитали зранку позитивні пабліки? Ви вже побачили, як українське війско гатить по ворожих колонах і українські селяни експроприюють ворожі танки? Ви вже посміялись над новими мемчиками і намалюали на прапорі священне для кожного українця слово Чорнобаївка?
Правда, вам стало легше, правда?
... з роти лишилось троє.
... бригада 045768357 розірвана на шість частин, зв'язку немає
... комбриг командує ротою, з іншими частинами бригади зв'язатись не може
... один український підрозділ накрив вогнем інший український підрозділ
... ти знаєш, скільки насправді тзагинуло у тих казармах?
... це еліта українського війська, з оточення вони вже не вийдуть
ТАКЕ ЧУЄМО МИ.
З цифрами, з повідомленнями прощання. З розумінням, який НАСПРАВДІ стан справ. А ще ми чуємо таке:
... аптечки не видають, понятно. Турнікетів десять штук на 80 людей
... бронежилетів немає, касок теж
... рацій, хоч трохи рацій, немає зв'язку навіть зі взводами
Зараз ситуація забезпечення армії в країні безпрецендентна. Якщо раніше волонтерство покривало хіба 5-15%% усіх воєнних затрат, найзатратніше (форма, взуття, паливо, озброєння) брала на себе країна - то зараз ця цифра волонтерської допомоги абсолютно збільшилась. Армію дійсно забезпечує народ. Серед наших рахунків як покупка тепловізорів - так і закупівлі палива, продуктів. Про форму та берці я просто мовчу, їх не видають, про це теж дбає народ.
НАРОД
Силами свого волонтерства, як старого, перевіреного, так і нового, що виникло спонтанно. Волонтерство і народ України зараз - останній доказ нашого королевства, остання (але дуже вагома) надія нашого воїнства. Якщо раніше на армію прямували потічки народної допомоги - то зараз це прорвана ****** країни, яка стоїть обіруч зі своїми воїнами на захисті держави.
КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЄ?
Хто хоче зупинити цей потік?
Кому потрібно, щоб армія і далі йшла у бій без броніків та аптечок, без касок та тепловізорів, без авто і без палива, в цивільних кросівках, светриках та курточках, тому самому, що дали добрі люди, зігрітись задублому воїнству?
Кому?
Ви скажете - Росії?
Ви будете правими. Але у кожного рішення є свої імена. Ось вам чергове ім'я. Прочитайте документ.
Там красива шапочка "з метою запобігання розкрадання..." і таке інше - але насправді це кінець волонтерству України.
Насправді це читається дуже просто:
- А давайте вигадаємо ще палок в колеса цьому потоку допомоги.
Насправді це читається так:
- А давайте все зробимо правильно і централізовано, щоб ця машина людської допомоги армії припинила існувати.
Я знову прошу репоста.
Я знову прошу тегнути під цим постом наших позитивних журналістів, негативних теж.
Я прошу відгукнутись волонтерство.
Повторюю - ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є СПРОБОЮ ЗАКІНЧИТИ Й ПЕРЕКРЕСЛИТИ НАРОДНУ ДОПОМОГУ АРМІЇ
На кого ж працює цей документ, замислююсь я...