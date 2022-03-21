ЗСУ передано 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту. Попереду ще багато випробувань, - Резніков

За останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися не висвітлювати інформацію про постачання зброї. Але можу сказати, що за останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО. Цей захист придбано переважно за кошти держбюджету, а отже – завдяки всім українцям. Ми працюємо цілодобово і готуємо наступні партії", - зазначив міністр оборони..

Він також закликав українців не мати ілюзій.

"Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста" - констатує Резніков.

Однак, за його словами, поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, – ми будемо боротися. І переможемо!

"Війна змінила відчуття часу і багато звичних речей. Але у понеділок традиційно починався робочий тиждень. І цю "традицію" зараз також треба плекати, як і армію. Уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це – основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну – працюють на захист України. Ми переможемо ворога за рахунок єдності і кращої організації. Внесок кожного важливий. Фронти різні – перемога одна на всіх", - резюмує він.

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