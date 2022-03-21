Окупанти піднімають вік "мобілізованих" з ОРДЛО до 65 років, - ГУР МО України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, чергова хвиля відбувається на території Донецької області.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ
Так, відомо, що з метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років. На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення.
"До лав окупаційної армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів", - повідомляють українські розвідники.
Окрім цього у повідомленні ГУР МО зазначається, що "мобілізовані" до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску. Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами особового складу – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця за обставин загибелі.
Будь ласка, зачекайте...
Гонять на позиції ЗСУ це поголів'я,а потім накривають артою вогневі позиції,разом з бімбасцями!
ну там не з 18 а з 8 років?
бляха, ну дебіііли...
Україна за правду і свободу.
Не порівнюй Україну з гнилятиною фашистською, такою як рашка і динири
це взагалі про що????
На мясокомбинат, понятно? Пацаны съездили на войну, теперь в гастроном поедут.
Но в 14-м их было намного больше..
Хотя , не могу сказать, что зверствовали , как чеченцы..
А самое смешное было то, что они абсолютно не знали русского языка..Как ими командовали, непонятно..Через перводчика, шоле
Все молодые, срочники поди..и разговоры в магазинах , на улицах - жестами..
Вполне возможно, с сел каких понабирали..
Ну ла..Собственно, может и они..Но у нас их почему-то бурятами называли
Просто, мало хто знає, як проводились ініціювання тіх клятих референдумів, так і самі референдуми..
Я - знаю..
І ніхто не сидів 8 років під бамбьошками..і ніхто расію не звав..як і не знав , що вона нападе