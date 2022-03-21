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Окупанти піднімають вік "мобілізованих" з ОРДЛО до 65 років, - ГУР МО України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка,ордло,призов

Ворог продовжує "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, чергова хвиля відбувається на території Донецької області.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

 Так, відомо, що з метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років. На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення.

"До лав окупаційної армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів", - повідомляють українські розвідники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - розвідка

Окрім цього у повідомленні ГУР МО зазначається, що "мобілізовані" до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску. Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами особового складу – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця за обставин загибелі.
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Топ коментарі
+35
😂😂😂 ПЕНСЫ НАГОЛОСОВАЛИ СЕБЕ СМЕРТЬ В
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21.03.2022 12:10
+30
Тобто проблема фільтрації населення ОРДЛО вже вирішується- нам буде менше роботи після війни.
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21.03.2022 12:12
+27
Скоро дістануть дідов на палках 😁
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21.03.2022 12:10
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Вже по сусекам вишкрібають бажаючих підти на м"ясо
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21.03.2022 12:09 Відповісти
Тобто проблема фільтрації населення ОРДЛО вже вирішується- нам буде менше роботи після війни.
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21.03.2022 12:12 Відповісти
Вирішують кардинально,і з користю!
Гонять на позиції ЗСУ це поголів'я,а потім накривають артою вогневі позиції,разом з бімбасцями!
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21.03.2022 13:52 Відповісти
Там ще є бабушкі
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21.03.2022 12:09 Відповісти
Там пришивать долго.
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21.03.2022 12:18 Відповісти
Бабушкі, які в 2014 році зупиняли українські танки, щоб прийшов путєн.
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21.03.2022 12:36 Відповісти
😂😂😂 ПЕНСЫ НАГОЛОСОВАЛИ СЕБЕ СМЕРТЬ В
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21.03.2022 12:10 Відповісти
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21.03.2022 12:10 Відповісти
😁👍
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21.03.2022 12:11 Відповісти
Демодебилизация деморализированных
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21.03.2022 12:11 Відповісти
дебілізованих.. так краще?
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21.03.2022 13:26 Відповісти
Скоро дістануть дідов на палках 😁
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21.03.2022 12:10 Відповісти
а у зворотній бік?
ну там не з 18 а з 8 років?

бляха, ну дебіііли...
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21.03.2022 12:10 Відповісти
Самое смешное что при этом они орут про геноцид Бамбасса украинскими карателями, убивая всё мужское население.
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21.03.2022 12:11 Відповісти
ВВХ не успокоится,пока не утилизирует всех "путен введи"
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21.03.2022 12:11 Відповісти
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21.03.2022 12:20 Відповісти
Наступна партія добрива, але ж родюча буде земля
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21.03.2022 12:11 Відповісти
Утилизация дедов. Голодранцев без Родины. Дедываевале !
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21.03.2022 12:12 Відповісти
Кстати, всем оккупированным территориям на заметку - с вами будет также, если эти бандиты установят свою коммендатуру и не будут боятся бунтов.
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21.03.2022 12:12 Відповісти
Так что подрывайте их изнутри, не сотрудничайте и прочее. Они должны чувствовать жопой, что у них нет шансов.
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21.03.2022 12:13 Відповісти
Не логично как-то, надо тогда и вниз планку снимать, с 15 до 65 например. А свиноматки от чеченов из загранотрядов еще нарожают
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21.03.2022 12:13 Відповісти
думаю 14-18 это следующее, ну а что там - им то все равно какое мясо
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21.03.2022 12:14 Відповісти
Так и замечательно! они все не боеспособны, только мешать будут, и нам меньше потом ваты
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21.03.2022 12:13 Відповісти
тогда и бабушек надо призьівать, бабушки еще и дольше живут, кстати.
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21.03.2022 12:20 Відповісти
Скоро из могил покойничков начнут поднимать, чтоб уже настоящие зомби были, а не просто телезомби.
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21.03.2022 12:16 Відповісти
як судетських німців, їх всіх практично знищили, з війни мало хто повернувся, а теж кричали, хотіли до Німеччини, зрадили тих, хто нічого їм поганого не зробив.
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21.03.2022 12:17 Відповісти
Їх чехи вигнали в НДР ще в 46му
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21.03.2022 12:28 Відповісти
Чтобы мобилизация удалась ее нужно проводить под видом референдума по присоединении к расии. Приползут и инфарктники, и блокадники, разного рода безумные, а также безногие и незрячие. Там вы их тепленькими и повяжете и на передок. Это какая экономия для украинского бюджета: сумма пенсионных платежей оркам сократится на порядки.
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21.03.2022 12:17 Відповісти
нет, надо просто установить в продмагах военкоматьі, без жратвьі долго не протянешь
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21.03.2022 12:22 Відповісти
І прив'язати їх по периметру танка як додатковий захист від джавелінів
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21.03.2022 13:05 Відповісти
Морпехі з Владіка, миротворці з Арменіі, добровольці з Сіриі та Лівії, китайська військова допомога, путлерюгент. Теперпенсіонери. Друга армія світу, прости господи.
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21.03.2022 12:17 Відповісти
Чудово! З кацапії юних путінців заженуть, з бамбасу - старих алкоголіків. Ми їх підсмажимо та згодуємо вовкам.
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21.03.2022 12:18 Відповісти
У нас тоже 8 лет назад подняли с 50ти до 60ти. Забылось уже?
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21.03.2022 12:20 Відповісти
Спробуйте попасти в армію, коли вам 50+.
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21.03.2022 12:24 Відповісти
Отмазка так сибе. Во первых, про ордиловцев можно тоже писать, во вторых знакомого в 54 уже призвали. Простой раюотяга.
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21.03.2022 12:27 Відповісти
Значить ВУС дефіцитна, у нас кажуть "чекайте дзвінка".
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21.03.2022 12:34 Відповісти
Да врядли. Хоть и сам теряюсь в догадках но какая может быть специальность в дефиците после 30+ лет срочки в ссср?
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21.03.2022 12:41 Відповісти
Такой же как и ты дырявый кацап?
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21.03.2022 12:38 Відповісти
Воюют и диабетики, уверяю. Метформин передаем на фронт постоянно.
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21.03.2022 12:34 Відповісти
підняли що, лапать?
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21.03.2022 12:34 Відповісти
Дурачок или на зарплате? Про военный учёт для женщин в этом году напомнить?
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21.03.2022 12:39 Відповісти
Ти рот свій гнилий прикрий. Я вже тобі відповів в чому різниця. На *** пішов звідси
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21.03.2022 13:09 Відповісти
Пропагандон с любой стороны остаётся пропогандоном.
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21.03.2022 13:14 Відповісти
Що ти хочеш? Щоб ми порівняли призивний вік в святій Україні і в чмошній динири чи рашці? Та не буде цього. Бо Україна - на стороні добра. І тут і жінки можуть бути на військовому обліку, якщо треба. І чоловіки хоч в 70 р будуть воювати, якщо треба буде.

Україна за правду і свободу.
Не порівнюй Україну з гнилятиною фашистською, такою як рашка і динири
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21.03.2022 13:22 Відповісти
А нічого, що Україна захищає свою землю? Це не одне і теж, що динировські злочинці робили і роблять. Ми на стороні добра і вік воїна немає значення.
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21.03.2022 13:08 Відповісти
Правильно роблять! Нафіга пенсію платити! Економія!
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21.03.2022 12:20 Відповісти
І Україні теж.
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21.03.2022 12:40 Відповісти
Бесправный бантустан, из тянут на пушечное мясо и они нихрена сделать не могут, отэто ввел им путин, по самые два метра под землей
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21.03.2022 12:21 Відповісти
Звали ***** - ласкаво просимо до пекла.
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21.03.2022 12:26 Відповісти
От вам і подвійна пєнзія.
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21.03.2022 12:28 Відповісти
😁😁👍
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21.03.2022 12:30 Відповісти
Это уже не пушечьное мясо,это пушечьные кости 😁😁😁
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21.03.2022 12:29 Відповісти
А как за паспортами с курицей-мутантом ломились... Бесплатный сыр в мышеловке достается только второй мыши.
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21.03.2022 12:31 Відповісти
Нормально путин вводит, как по заказу, да? Жрите, чтоб вам повылазило!
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21.03.2022 12:32 Відповісти
Колаборанти, по зрадницьки жили, по-собачому здохнуть. Здавайтеся відразу, будете на відбудові знищеного вашими хазяєвами працювати, це краще, аніж смерть за якусь орділо.
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21.03.2022 12:32 Відповісти
я не пойняв що означає фраза "Зокрема, на Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих" Джерело: https://censor.net/ua/n3327290"
це взагалі про що????
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21.03.2022 12:34 Відповісти
Дуже просто, чого ж добру пропадати?
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21.03.2022 12:39 Відповісти
тушонку зроблять гордость домбаса
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21.03.2022 13:27 Відповісти
Не думаю...
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21.03.2022 12:38 Відповісти
В частности, в Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных".

На мясокомбинат, понятно? Пацаны съездили на войну, теперь в гастроном поедут.
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21.03.2022 12:37 Відповісти
Буряти з'їдять
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21.03.2022 13:24 Відповісти
Но но, не надо из одного двух бурят делать из них чудищ, нормальные буряты против войны
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21.03.2022 14:29 Відповісти
Если бы один-два , то наверное можно и промолчать..
Но в 14-м их было намного больше..
Хотя , не могу сказать, что зверствовали , как чеченцы..
А самое смешное было то, что они абсолютно не знали русского языка..Как ими командовали, непонятно..Через перводчика, шоле
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21.03.2022 14:55 Відповісти
Какая то ошибка буряты сильно русифицирваны их всего 24 процента в самой бурятии, наоборот многие буряты не знают родного языка..
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21.03.2022 15:23 Відповісти
Это личные воспоминания с 2014-го..
Все молодые, срочники поди..и разговоры в магазинах , на улицах - жестами..
Вполне возможно, с сел каких понабирали..
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21.03.2022 17:09 Відповісти
Можеть тувинцы, вот им удалось сохранить язык, из того что русских там мало
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21.03.2022 19:11 Відповісти
Счас погуглю, как выглядят тувинцы..
Ну ла..Собственно, может и они..Но у нас их почему-то бурятами называли
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21.03.2022 19:39 Відповісти
Что тут непонятного ? Консервы для воюющих орков из дохлых орков делать будут.
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21.03.2022 12:41 Відповісти
Рашисты захватывают территорию и на убой будут бросать население захваченных территорий. Если мужчины на захваченных территориях не пошли защищать свою родину Украину, пошлют их на убой защищать парашостан и будут они живым мясом. Поэтому думайте ....
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21.03.2022 12:47 Відповісти
Значит с Луганского мясокомбината увеличатся поставки колбасы на рассею.
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21.03.2022 12:51 Відповісти
Так думаю - провокатор яр холодный уже давно призван и ликвидирован.
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21.03.2022 13:09 Відповісти
Фольксштурм Гитлера/путлера. Теперь ждите с другой стороны - призыв с 16(15?14?)лет.
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21.03.2022 13:41 Відповісти
Меня удивляло, по переписи украинцы там состаляли 55 - 60 процентов, но ничего украинского не заметно у 90 процентов, как это понять? Даже с учетом политики русификации, разве они не ходили в украинские школы. Не получали там восспитания? И в советское время, и с 91 - 2014 годах..
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21.03.2022 14:33 Відповісти
там лютый совок головного мозга,и менталитет "кормильцев" всея Украины,от того эти ушлепки считали что им вся Украина всегда должна,а сами ****** сидели на дотациях с Киева...
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21.03.2022 14:57 Відповісти
Усе там було..Особливо на Луганщині.Про донецьких не знаю..
Просто, мало хто знає, як проводились ініціювання тіх клятих референдумів, так і самі референдуми..
Я - знаю..
І ніхто не сидів 8 років під бамбьошками..і ніхто расію не звав..як і не знав , що вона нападе
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21.03.2022 15:00 Відповісти
Це буде армія ім.Пенсійного Фонду...
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21.03.2022 15:02 Відповісти
дидываевале 2?
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21.03.2022 15:30 Відповісти
 
 