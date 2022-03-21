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Новини Війна в Україні
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У Харкові через російські обстріли зруйновано майже 1 тисячу будівель, в основному житлові будинки, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Внаслідок постійних обстрілів Харкова російською армією в місті зруйновано 972 будівлі, понад три чверті яких (778) — житлові будинки.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

"Ситуація в місті залишається непростою, обстріли житлових кварталів не припиняються, а рятувальники разом із комунальними службами та волонтерами продовжують розбирати завали", - йдеться у повідомленні.

Водночас Терехов зазначив, що міська влада вже працює над планами щодо відродження Харкова.

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"Сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми все виконаємо. Я зустрічався з людьми, і підійшли до мене хлопці і кажуть: "Давайте ми разом відроджуватимемо місто Харків. Ми готові по 24 години на добу працювати, щоб відродити місто". І це особливий харківський дух, який не передано словами. Тому в мене чітка віра, що ми відродимо місто", - сказав Терехов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
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21.03.2022 12:28
+4
цель маньяка кабаева - это убить всех украинцев в Украине, разрушить города и инфраструктуру, уничтожить украинские села и создать голодомор..
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
у кабаева есть личинки от путаны кабаевой, которых медики Европы получили методом искусственных репродуктивных технологий, взяв биоматериалы людоеда кабаева..
этих мутантов надо найти и доставить в лаборатории, это нелюди, которые тоже будут серийными маньяками, как кремлядский дед кабаев..
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21.03.2022 12:35
+4
Це вже не тільки війна Росії з Україною, це війна добра і зла.
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21.03.2022 12:35
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21.03.2022 12:28 Відповісти
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21.03.2022 12:28 Відповісти
Ломброзо, прости
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21.03.2022 12:29 Відповісти
Кидайте этих трупаков на рашисткие сайты, тошнит от них уже
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21.03.2022 12:36 Відповісти
Кидайте...я только За. У меня нет такой возможности.
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21.03.2022 12:37 Відповісти
Нужно признавать росию страной террористом
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21.03.2022 12:35 Відповісти
цель маньяка кабаева - это убить всех украинцев в Украине, разрушить города и инфраструктуру, уничтожить украинские села и создать голодомор..
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
у кабаева есть личинки от путаны кабаевой, которых медики Европы получили методом искусственных репродуктивных технологий, взяв биоматериалы людоеда кабаева..
этих мутантов надо найти и доставить в лаборатории, это нелюди, которые тоже будут серийными маньяками, как кремлядский дед кабаев..
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21.03.2022 12:35 Відповісти
Це вже не тільки війна Росії з Україною, це війна добра і зла.
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21.03.2022 12:35 Відповісти
Якщо німці продовжують купувати газ у **********, то нехай перераховують гроші за цей газ на спеціальний заморожений рахунок. Ці гроші після війни підуть на відновлення України.
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21.03.2022 12:57 Відповісти
От «освободят» освободітєлі Маріуполь от фашистов, і що вони з ним будуть робити, відновлювати чи так залишать? Так саме Харків, Чернігів, Суми та інші міста та села. Буде Абхазія №2.
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21.03.2022 13:20 Відповісти
Як, що будуть наносити ракетно-бомбові удари по наступним містам. Їм же ніхто не забороняє це робити.
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21.03.2022 14:40 Відповісти
 
 