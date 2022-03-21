У Харкові через російські обстріли зруйновано майже 1 тисячу будівель, в основному житлові будинки, - мер Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок постійних обстрілів Харкова російською армією в місті зруйновано 972 будівлі, понад три чверті яких (778) — житлові будинки.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
"Ситуація в місті залишається непростою, обстріли житлових кварталів не припиняються, а рятувальники разом із комунальними службами та волонтерами продовжують розбирати завали", - йдеться у повідомленні.
Водночас Терехов зазначив, що міська влада вже працює над планами щодо відродження Харкова.
"Сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми все виконаємо. Я зустрічався з людьми, і підійшли до мене хлопці і кажуть: "Давайте ми разом відроджуватимемо місто Харків. Ми готові по 24 години на добу працювати, щоб відродити місто". І це особливий харківський дух, який не передано словами. Тому в мене чітка віра, що ми відродимо місто", - сказав Терехов.
Будь ласка, зачекайте...
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
у кабаева есть личинки от путаны кабаевой, которых медики Европы получили методом искусственных репродуктивных технологий, взяв биоматериалы людоеда кабаева..
этих мутантов надо найти и доставить в лаборатории, это нелюди, которые тоже будут серийными маньяками, как кремлядский дед кабаев..