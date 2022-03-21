У Росії заблокували популярні азербайджанські ЗМІ через правдиве висвітленні війни в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ЛІГА.Новини із посиланням на посольство України в Азербайджані.
Зокрема, припинили роботу добре відомі поза межами Азербайджану медіа – "Haqqin" та "Minval".
Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочинів, які російські окупанти здійснюють на українській землі.
Топ коментарі
+16 Тетяна Тать
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Будь ласка, зачекайте...
кто то может и подвержен пропаганде не знаю
в основном своими делами интересуются
тут главное что цены взлетают, сахара нет (хотя у нас его и производят в основном)
тут и раньше в течении 2 3 лет из-за инфляции дороже постепенно было
те каналы что я мельком смотрел, прямо говорят вроде про войну
и то что это все на экономику казахстана повлияет
в любом случае военных у нас нет отправлять
тут самая большая сухопутная граница в мире вроде, куда еще
мы и в спокойное время в военкоматы постоянно недобор был
я думаю когда сюда рашка быстро отправила "миротворцев" это был жест
что если что "ты токаев мне должен" ну или "если что я тебе тут проблемы могу устроить"
выбирай любой вариант
дыныры не признавал когда просили
войска не дал когда просили, только когда учения какие то там по планам будут
сказал учавствовать будет
обычно в оон казахские дипломаты воздерживались
ни туда ни сюда, когда было голосование по крыму
вот недавно когда в генассабмлее было про войну голосование
тоже воздержались
-"чєм отличаєтся газета "правда" от газеті "известия"?
-тєм, что в "правдє нєт извєстій а в "известиях" нєт правди
і оце цей рашистський народ зробив собі САМ.
Нужно кардинально! Интернет и спутник для поголовья упразднить,за спутниковую тарелку - всех на 25 лет на поселение!
Шоб остался только один телевизЕр и радиоточка!