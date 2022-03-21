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Азербайджан (607) війна (56332) ЗМІ (1242) блокування (342)

У Росії заблокували популярні азербайджанські ЗМІ через правдиве висвітленні війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ЛІГА.Новини із посиланням на посольство України в Азербайджані.

Зокрема, припинили роботу добре відомі поза межами Азербайджану медіа – "Haqqin" та "Minval".

Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочинів, які російські окупанти здійснюють на українській землі.

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Топ коментарі
+16
старий радянський анєкдот

-"чєм отличаєтся газета "правда" от газеті "известия"?
-тєм, что в "правдє нєт извєстій а в "известиях" нєт правди

і оце цей рашистський народ зробив собі САМ.
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21.03.2022 12:28
+14
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21.03.2022 12:38
+9
Московити все одно нічого не сприймають окрім своєї пропаганди. Вони вже давно зомбовані.
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21.03.2022 12:32
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в раSSее только одна правда, в газете правда
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21.03.2022 12:26 Відповісти
А в Казахстане как? Кацапские нарративы или пробивается какая-то правда?
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21.03.2022 12:29 Відповісти
ну многие смотрят раша тв
кто то может и подвержен пропаганде не знаю
в основном своими делами интересуются

тут главное что цены взлетают, сахара нет (хотя у нас его и производят в основном)
тут и раньше в течении 2 3 лет из-за инфляции дороже постепенно было

те каналы что я мельком смотрел, прямо говорят вроде про войну
и то что это все на экономику казахстана повлияет

в любом случае военных у нас нет отправлять
тут самая большая сухопутная граница в мире вроде, куда еще
мы и в спокойное время в военкоматы постоянно недобор был

я думаю когда сюда рашка быстро отправила "миротворцев" это был жест
что если что "ты токаев мне должен" ну или "если что я тебе тут проблемы могу устроить"
выбирай любой вариант
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21.03.2022 12:37 Відповісти
да и токаев вроде пытается отмежеваться
дыныры не признавал когда просили
войска не дал когда просили, только когда учения какие то там по планам будут
сказал учавствовать будет

обычно в оон казахские дипломаты воздерживались
ни туда ни сюда, когда было голосование по крыму
вот недавно когда в генассабмлее было про войну голосование
тоже воздержались
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21.03.2022 12:39 Відповісти
откуда ти
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21.03.2022 13:24 Відповісти
В кз однобокая подача информации под диктовку России. Активно вещают Первый канал, Россия24 и прочая пропаганда, а местные каналы боятся говорить правду. Украинских каналов на ТВ нет, а на днях запретили митинг в Алматы в поддержку Украины. В телеграм-ботах и комментариях сидят кремлеботы, поддерживающие войну и сворой набрасывающиеся на любого с иным мнением. Вольготно себя чувствует и мощная пятая колонна.
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21.03.2022 14:45 Відповісти
старий радянський анєкдот

-"чєм отличаєтся газета "правда" от газеті "известия"?
-тєм, что в "правдє нєт извєстій а в "известиях" нєт правди

і оце цей рашистський народ зробив собі САМ.
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21.03.2022 12:28 Відповісти
Московити все одно нічого не сприймають окрім своєї пропаганди. Вони вже давно зомбовані.
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21.03.2022 12:32 Відповісти
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21.03.2022 12:38 Відповісти
Эти азеры - просто русофобы какие-то.
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21.03.2022 12:38 Відповісти
Мы не русофобы. Просто помним и Псковскую дивизию, которая с 366-м полком помогала врагам убивать нас, помним и помощь кацапии в 44-х дневной войне. Помним много чего. Кацапия не то место, куда можно спиной повернуться.
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21.03.2022 14:25 Відповісти
Та это ж сарказм был.
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21.03.2022 14:27 Відповісти
Этим мразям даже сарказм слишком большой комплимент. Давить и сравнивать с землей нужно их.
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21.03.2022 14:31 Відповісти
У Азербайджана теж, вроді би, є С300, які вони могли б передати Україні.
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21.03.2022 12:38 Відповісти
І кордон з москалями є довгенький. Собі тримають, я б теж не віддала
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21.03.2022 12:45 Відповісти
А как Турция может передать?.... Вот так же и азера.Всегда есть лазейки.
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21.03.2022 13:10 Відповісти
Азербайджанці у маскве такі ж зомбі як і маскавіти! Різниці нема...Є один мій співучень колишній там ... Сподіваємося на Бога та молимося за Україну! Господь відповість!
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21.03.2022 12:46 Відповісти
Плюс армянская граница,я их тоже понимаю.
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21.03.2022 12:50 Відповісти
Вы обратили внимание как пчелы выгоняют медведья нападавшего на ули? Все вместе, с разных сторон нападая! Это не страх, а осторожность. Ибо русские тоже сделаны из плоти и они тоже умирают. Во время 44 дневной отечественной войне нам противостояли кроме хайев, Россия, Иран, Франция, Сербия и другие страны. На войне главное дух победы и вера в свою правоту.
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21.03.2022 13:24 Відповісти
Азербайджанцы в основном против кацапов, за очень редким исключением. За что честь им и уважение.
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21.03.2022 13:24 Відповісти
Чего на расее мелочаться?! Вон при сралине в войну бабушек за радиоприемник расстреливали!
Нужно кардинально! Интернет и спутник для поголовья упразднить,за спутниковую тарелку - всех на 25 лет на поселение!
Шоб остался только один телевизЕр и радиоточка!
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21.03.2022 14:05 Відповісти
Сейчас нет понятия "враг моего врага мне друг". Враг моего друга Украины кацапия, враг моего друга Грузии, кацапия, враг моего друга Молдовы-и снова кацапия. Нет такой страны чтобы искренне любили там кацапию. Дай Бог доживем до того времени, когда увидим как горят города кацапии.
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21.03.2022 14:30 Відповісти
Minval писав про блокування ще 17 березня https://minval.az/news/124233121
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21.03.2022 15:22 Відповісти
Вот чему чему, а информационной войне нам можно поучиться у нашего врага. Наша либеральность и доброта, довела до такого состояния. На информационном фронте нужно действовать быстро и максимально жестко. Также хотелось бы узнать если ли в природе украинские телеканалы на английском и русском языках, для просмотра в Европе?
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21.03.2022 17:01 Відповісти
 
 