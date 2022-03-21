Війська РФ вперше обстріляли Житомирщину з "Градів": три військовослужбовці й одна цивільна особа загинули, - голова ОВА Бунечко
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Житомирщину вперше обстріляли з "Градів".
Про це 21 березня під час щоденного брифінгу повідомив голова Житомирської обласної Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
За його словами, обстрілів знову зазнала Народицька територіальна громада.
"Сьогодні понеділок, 21 березня. Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора (20 березня. – Ред.) ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі", – сказав Віталій Бунечко.
Будь ласка, зачекайте...
Россияне очень боятся своих силовиков: мусоров, ОМОН, росгвардию и военных, потому что прекрасно знают, что это за изверги.
Но эти же россияне искренне верят, что это зверье "защищает украинцев от нацистов". Вот такая шизофрения.
Боже благаю прийми їх до раю