Війська РФ вперше обстріляли Житомирщину з "Градів": три військовослужбовці й одна цивільна особа загинули, - голова ОВА Бунечко

Житомирщину вперше обстріляли з "Градів".

Про це 21 березня під час щоденного брифінгу повідомив голова Житомирської обласної Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, обстрілів знову зазнала Народицька територіальна громада.

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"Сьогодні понеділок, 21 березня. Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора (20 березня. – Ред.) ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі", – сказав Віталій Бунечко.