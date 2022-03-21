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Війська РФ вперше обстріляли Житомирщину з "Градів": три військовослужбовці й одна цивільна особа загинули, - голова ОВА Бунечко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віталій,бунечко

Житомирщину вперше обстріляли з "Градів".

Про це 21 березня під час щоденного брифінгу повідомив голова Житомирської обласної Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, обстрілів знову зазнала Народицька територіальна громада.

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"Сьогодні понеділок, 21 березня. Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора (20 березня. – Ред.) ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі", – сказав Віталій Бунечко.
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ІнфоВійська України/Ukraine

Россияне очень боятся своих силовиков: мусоров, ОМОН, росгвардию и военных, потому что прекрасно знают, что это за изверги.
Но эти же россияне искренне верят, что это зверье "защищает украинцев от нацистов". Вот такая шизофрения.
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21.03.2022 12:46 Відповісти
Вони наглухо відморожені, когнітивний дисонанс їх усе.
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21.03.2022 12:48 Відповісти
Они просто искренне хотят, что бы это шакалье "защищало" нас, а не их.
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21.03.2022 12:50 Відповісти
Тим більше, що це різні росіяни.
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21.03.2022 13:31 Відповісти
фсеаниадинакавыи
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21.03.2022 13:34 Відповісти
Бо помруть однаково- найпідлішими істотами на Землі.
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21.03.2022 13:43 Відповісти
Погано, бо один український воїн вартий 8-10 біосміттєвих кацапів
Боже благаю прийми їх до раю
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21.03.2022 13:46 Відповісти
Якщо ці падали сунуться на Житомирщину, то навіть те що вони на Київщині чи Чернігівщині побачили їм лаунжом покажеться. Житомиряни - народ моцьний і дотепний і воювати будуть красиво і витончено)))). Так що тварі лапотні, краще не суньтесь на Житомирщину!!!
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21.03.2022 13:52 Відповісти
 
 