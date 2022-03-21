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На окремих напрямках противник зосереджує сили та засоби для наступу, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 21 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ссо

Триває двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. Переважна більшість завдань, що ставилася перед окупаційними військами їх командуванням залишається невиконаними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 21.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, через активний супротив Сил оборони у взаємодії з громадянським суспільством російському агресору, Україна продовжує тримати рубіж оборони об’єднаної Європи.

Враховуючи великий некомплект людських ресурсів ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників. Також, окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників.

Повідомляється, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

"Ворог продовжує підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбові удари по мирних кварталах Українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер

На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій", - сказано у зведенні.

У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних Сил України та густонаселені райони міста.

Крім того, як зазначається, при спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

"На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не веде. Продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва", - зауважили в пресцентрі.

Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

Генштаб також інформує , що на Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

Також читайте: На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
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21.03.2022 12:59
+20
Пусть у кацапов все будет Чернобаевка
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21.03.2022 12:59
+6
Реєстрація аккаунта 05.03.22, ніхто не підписаний... Твій брат з якого боку від Маріуполя?
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21.03.2022 13:17
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Пусть у кацапов все будет Чернобаевка
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21.03.2022 12:59 Відповісти
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21.03.2022 12:59 Відповісти
шось там затишились білоруські ябацьки..готують наступ?
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21.03.2022 13:03 Відповісти
Наступление в ад?
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21.03.2022 13:04 Відповісти
Як?
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21.03.2022 13:09 Відповісти
Надо. Не подскажешь каким образом ? Ну там туннель от Запорожья прорыть, еще варианты... Город давно в полном и глубоком окружении.
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21.03.2022 13:12 Відповісти
Реєстрація аккаунта 05.03.22, ніхто не підписаний... Твій брат з якого боку від Маріуполя?
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21.03.2022 13:17 Відповісти
И шо, кадыровцы разве твоего брата не кормят? Он с вологды или вятки?
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21.03.2022 13:34 Відповісти
как ты черт мог с мариуполем общаться если с ним связи нет и электричества нет чтоб телефоны зарядить даже
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21.03.2022 14:02 Відповісти
Спокійно хлопці, насипаємо по самі помідори.
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21.03.2022 13:12 Відповісти
Тут і клоуну, напевно зрозуміло, що штурм буде одночасно зі всіх сторін.
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21.03.2022 13:16 Відповісти
"при попытке осуществления наступления в направлении Бровары понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей" - что-то значит отжали ((
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21.03.2022 13:30 Відповісти
 
 