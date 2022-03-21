Майже 3,5 млн осіб залишили Україну від початку вторгнення РФ, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
Війна Росії проти України змусила 3 млн 489,64 тис. людей за 25 неповних днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 13:00 за Києвом 20 березня.
Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 59,7% усіх біженців: 2 млн 83,85 тис.
Румунія з Молдовою прийняли 608,11 тис., до Угорщини прибуло 312,12 тис., до Словаччини - 250,04 тис.
УВКБ ООН останніми днями зафіксувало збільшення кількості біженців із України в Росію та Білорусь - відповідно до 231,76 тис. та 3,77 тис. За даними управління, якщо за останні шість днів загальна кількість біженців із України збільшилася на 18,2%, то до Росії - на 62,1%, а до Білорусі - утричі.
"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити приблизно 4 млн людей", - зазначає УВКБ ООН.
За його оцінками, наданими три дні тому, наразі в Україні налічується 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і ще понад 12 млн людей постраждали в найбільш зачеплених війною районах України.
"Гуманітарні потреби зростають у геометричній прогресії", - зазначало УВКБ ООН 18 березня.
Управління зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі - 36,49 тис.
Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.
Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн.
Крім того, УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.
Будь ласка, зачекайте...
1,7 млн біженців больше 60% чиновники от власти вместе с своими , годными на войну, **********, которых они полутрезвыми повытягивали с ресторанов-баров и в багажнике вывезли из Украины, сукки!
Так чому українськи жінки не народжували по 3-5 дітей? То Ви не знаєте? Може Ви включите свої мізкі й згадаєте на яку кількість грошей середня українська жінка повинна була ростити свою дитину?
Підрахували? Той не пиз...ть тута. От коли закінчиться війна й Україна обов*язково розбереться з крадіями державних коштів... пересадить "з конфіскацією" усіх отіх щурів , то от тоді Ви й базікайте про погану народжуваність в Україні при ТОЙ владі...
Короче,- не надо нам приказывать :-
- Жёра, жарь рыбу!
- Так а де рыба?
- Ты пока жарь, а рыба будет...
2. привілеї жінок пояснюються, в тому числі жінкою-міністром у зв"язку з можливістю жінок народжувати, але вони не народжують, тому ці привілеї НІЧИМ не виправдані, і це саме привілеї, а не права.
3. Вам "приказывать" не можна, і навіть докоряти не можна, а нам значить можна і те і друге, тобто ми повинні вмирати за ваші привілеї, а від вас вимагати не можна НІЧОГО?
У тебя логіка як у путіна, дай нам бо ми хочемо, віддай все, в тому числі життя, а я нікому нічого не повинна и "нє нада нам пріказивать"... От гівно і показало обличчя. ти просто вважаешь своє життя дорожчим за моє, і шукаєш цому виправдовування БЕЗ НІЯКИХ НАСЛІДКІВ І ЗОБОВ"ЯЗАНЬ для себе. Це просто скотство. Жінкам усе і нічого з них не вимагати, а чоловікам нічого, в тому числі і життя заберуть, і все одно погані і повинні... дуже гарно, я тебе заблокую, сексистська ти скотина.