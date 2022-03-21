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Майже 3,5 млн осіб залишили Україну від початку вторгнення РФ, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

біженці,евакуація

Війна Росії проти України змусила 3 млн 489,64 тис. людей за 25 неповних днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 13:00 за Києвом 20 березня.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 59,7% усіх біженців: 2 млн 83,85 тис.

Румунія з Молдовою прийняли 608,11 тис., до Угорщини прибуло 312,12 тис., до Словаччини - 250,04 тис.

УВКБ ООН останніми днями зафіксувало збільшення кількості біженців із України в Росію та Білорусь - відповідно до 231,76 тис. та 3,77 тис. За даними управління, якщо за останні шість днів загальна кількість біженців із України збільшилася на 18,2%, то до Росії - на 62,1%, а до Білорусі - утричі.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити приблизно 4 млн людей", - зазначає УВКБ ООН.

За його оцінками, наданими три дні тому, наразі в Україні налічується 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і ще понад 12 млн людей постраждали в найбільш зачеплених війною районах України.

"Гуманітарні потреби зростають у геометричній прогресії", - зазначало УВКБ ООН 18 березня.

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Управління зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн.

Крім того, УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.

Автор: Наталя Джума
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Гадаю... думаю, что из этих
1,7 млн біженців больше 60% чиновники от власти вместе с своими , годными на войну, **********, которых они полутрезвыми повытягивали с ресторанов-баров и в багажнике вывезли из Украины, сукки!
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21.03.2022 13:22 Відповісти
більшість "біженців" - це бездітні жінки, так що не вам, Єлено, говорити, коли ви член_ка привілейованої статі. Жінки, які ніколи вже не повернуться, а їх діти, якщо вони побажають мати дітей будуть німцями, поляками, італійцями, словаками і т.д., у нас жінок беруть на контракт, то чому не можна призивати, або хоча б щоб працювали на користь фронту? Тим більше що рівень народжуваності у українок 1.1, що на 1.4 дитини менше мінімуму для відтворення населения, то за які заслуги ваше життя коштує більше ніж життя якогось хлопця? Бо у вас є *****? - ну так ви її не використовуєте для народжуваності, чому тоді евакуйовані не підписали зобов"язання повернутися після війни в Україну, і не підписали зобов"язання (якщо буде дозволяти здоров"я) народити мінімум 3 дитини, чому тільки чоловіки задля "вищого блага" повинні ризикувати життя, а жінок нічого, ніколи і нічим зобов"язувати не можна? Що дала евакуація за кордон бездітних жінок для України? - нічого, ні зараз ні в майбутньому, просто показали що чоловіки менш важливі чим держава, а жінки більш важливі чим держава, от і все. Якщо жінки отримують привілеї за рахунок дітородної функції - хай вводять повинність народжування - мінімум 2 дитини до 27 років якщо дозволяє здоров"я, або строкова служба якщо народжувати не бажають і дозволяє здоров"я, лише так в цьому всьому буде якась логіка, а так як є зараз - це порятунок держави за рахунок чоловіків (99% ЗСУ - чоловіки), а жінок без дітей (з дітьми вивозити ОБОВ"ЯЗКОВО) рятують навіть з тилу, хоча вони і військово і не військово могли би бути корисними, і підвищували б обороноздатність держави. Правда, ж?
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21.03.2022 14:23 Відповісти
Правда ж...
Так чому українськи жінки не народжували по 3-5 дітей? То Ви не знаєте? Може Ви включите свої мізкі й згадаєте на яку кількість грошей середня українська жінка повинна була ростити свою дитину?
Підрахували? Той не пиз...ть тута. От коли закінчиться війна й Україна обов*язково розбереться з крадіями державних коштів... пересадить "з конфіскацією" усіх отіх щурів , то от тоді Ви й базікайте про погану народжуваність в Україні при ТОЙ владі...
Короче,- не надо нам приказывать :-
- Жёра, жарь рыбу!
- Так а де рыба?
- Ты пока жарь, а рыба будет...
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21.03.2022 17:04 Відповісти
1. Рівень життя ніяк не впливає на народжуваність, тим паче напевне в Україні рівень життя вище чем в країнах африки, авганістані і т.д.,але там чогось рівень народжуваності вище, "мізковита" ти (ні).

2. привілеї жінок пояснюються, в тому числі жінкою-міністром у зв"язку з можливістю жінок народжувати, але вони не народжують, тому ці привілеї НІЧИМ не виправдані, і це саме привілеї, а не права.

3. Вам "приказывать" не можна, і навіть докоряти не можна, а нам значить можна і те і друге, тобто ми повинні вмирати за ваші привілеї, а від вас вимагати не можна НІЧОГО?

У тебя логіка як у путіна, дай нам бо ми хочемо, віддай все, в тому числі життя, а я нікому нічого не повинна и "нє нада нам пріказивать"... От гівно і показало обличчя. ти просто вважаешь своє життя дорожчим за моє, і шукаєш цому виправдовування БЕЗ НІЯКИХ НАСЛІДКІВ І ЗОБОВ"ЯЗАНЬ для себе. Це просто скотство. Жінкам усе і нічого з них не вимагати, а чоловікам нічого, в тому числі і життя заберуть, і все одно погані і повинні... дуже гарно, я тебе заблокую, сексистська ти скотина.
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21.03.2022 21:12 Відповісти
ото воно ТАКЕ дурне народилося...
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29.03.2022 19:48 Відповісти
ПОТРІБНО ПРИНЯТИ ЗАКОН . ПРО ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО. ДУМАЮ ЩО ЦЕ ПОМОЖЕ УКРАЇНІ …
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21.03.2022 18:30 Відповісти
НАВІЩО ,ПОЗБУВАТИ УКРАЇНСЬКОго ГРОМАДЯНСТВА ЛЮДИНУ ,ЯКА ПОЛУЧИЛА ЧЕШСЬКЕ,КАНАДСЬКЕ , ПОЛЬСКЕ ГРОМАДЯНСТВО .
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21.03.2022 18:40 Відповісти
 
 