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Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Європейська комісія розпочала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України в ЄС.

Про це повідомив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", — написав він перед початком засідання глав МЗС країн Євросоюзу у понеділок.

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Топ коментарі
+2
нууууууууууууууууу ето надолго.... аж поки рак свисне
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21.03.2022 13:18
+2
Не треба писати дурниці. Жодна з цих країн і поряд з Україною не стоїть. В першу чергу, громадяни ЕС самі не хотіли б брати цих бомжів-мусульман у свій склад. В той же час, зараз мінімум 60% громадян ЕС висловлюються за надання членства Україні, а думка виборців дуже сильно впливає на рішення еврочиновників. По-друге, у України є як мінімум десяток палких держав-друзів, які лобіюють наші інтереси всередині Євросоюзу. По-третє, якщо ЄС сильно потрібно, то вони можуть взяти до себе в союз і за скороченою процедурою, приміром Румунія і Болгарія на момент вступу не відповідали навіть мінімальним вимогам. Так що, зараз ми максимально близько до Європи. Головне не прогавити шанс.
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21.03.2022 15:09
+2
Всьо зрада. Треба складати зброю і іти рабами в табори сибіру, бо ти собі навидумував собі всяку херню. В ЄС беруть після виконання домашнього завдання, а на це потрібно 3-5 років
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21.03.2022 15:13
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нууууууууууууууууу ето надолго.... аж поки рак свисне
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21.03.2022 13:18 Відповісти
Це зрозуміло з 2008 року, коли нам показали дулю, а не НАТО. Ну і ЄС, звісно.
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21.03.2022 13:36 Відповісти
Альо- ви там спите на ходу, поки нас вбивають?
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21.03.2022 13:34 Відповісти
пасьянс розкладують
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21.03.2022 13:36 Відповісти
А якщо висновок для України буде негативний ? Ми ж і самі бачимо яка корупція у нас . Як наші деякі високопосадовці намагаються вивезти нелегальним чином "зароблені" у чемоданах мільйони у валюті при підкупі нашої корумпованої митниці . А скільки таких чиновників вже вивезло та ще вивезе грошей з України ?
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21.03.2022 13:37 Відповісти
Всьо зрада. Треба складати зброю і іти рабами в табори сибіру, бо ти собі навидумував собі всяку херню. В ЄС беруть після виконання домашнього завдання, а на це потрібно 3-5 років
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21.03.2022 15:13 Відповісти
Швидко, як раз, не треба. Бо якщо буде відмова (а це логічно, бо наша совкова недокраїна не відповідає вимогам), то зелені ******** одразу побіжать на зустріч до пуиіна
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21.03.2022 13:41 Відповісти
Щоб не вийшло як з НАТО: "ви не станете членом НАТО, але публічно двері залишаться відчиненими".
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-chlenstvo-ukrajini-v-nato-jakbi-mi-buli-v-aljansi-vijna-b-ne-rozpochalasja.html
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21.03.2022 13:44 Відповісти
Увы, ЕС - это бюрократия охрененного размера и они по другому не умеют .
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21.03.2022 13:46 Відповісти
Страны со статусом кандидата:
1. Турция (заявка о членстве подана в 1987, статус кандидата получен в 1999, переговоры о членстве начались в 2005, а в 2006 озвучены препятствия, мешающие вступлению, среди них - территориальный спор о Кипре).
2. Македония (заявка от 2004, кандидат с 2005, переговоры с 2020).
3. Черногория (заявка от 2008, кандидат с 2010, переговоры с 2012, в 2013 озвучены препятствия для фактического вступления в ЕС - видимо, до сих пор их устраняют).
4. Албания (заявка от 2009, кандидат с 2014, переговоры с 2020).
5. сербия (заявка от 2009, кандидат с 2012, переговоры с 2014, в 2015 озвучены препятствия, среди них - территориальный спор о Косово).
Украина подала заявку в 2022, статуса кандидата ещё нет.

После получения статуса кандидата нужно начать переговоры, по итогу которых либо выявят препятствия для вступления, либо примут в ЕС. Посмотрите на то, сколько лет всё это занимает у других стран и какие им озвучили препятствия.
Пока не будет окончательного решения по территории - либо рассея возвращает нам Крым и Донбасс, либо мы официально отказываемся от них; пока не будет решения проблем с коррупцией, которые не смогли решить за "8 лет", все разговоры о нашем членстве - политический пиар.

Задолго до нас заявки подали Македония, Черногория и Албания (забудем пока о Турции), а нас вдруг примут в ЕС, не смотря на проблемы, из-за которых "послали" других? Сколько бы Зеленский там ни давил на жалость, нужно минимум закончить войну и контролировать всю территорию, которую Украина признаёт своей, да и вряд ли ЕС закроет глаза на нашу коррупцию.

Продавливание нашего членства в ЕС сродни продавливанию идеи закрыть украинское небо силами НАТО.
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21.03.2022 14:10 Відповісти
Не треба писати дурниці. Жодна з цих країн і поряд з Україною не стоїть. В першу чергу, громадяни ЕС самі не хотіли б брати цих бомжів-мусульман у свій склад. В той же час, зараз мінімум 60% громадян ЕС висловлюються за надання членства Україні, а думка виборців дуже сильно впливає на рішення еврочиновників. По-друге, у України є як мінімум десяток палких держав-друзів, які лобіюють наші інтереси всередині Євросоюзу. По-третє, якщо ЄС сильно потрібно, то вони можуть взяти до себе в союз і за скороченою процедурою, приміром Румунія і Болгарія на момент вступу не відповідали навіть мінімальним вимогам. Так що, зараз ми максимально близько до Європи. Головне не прогавити шанс.
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21.03.2022 15:09 Відповісти
Не поленитесь, посмотрите статью о кандидатах-членах, сколько лет занимает рассмотрение заявки и переговоры и почему пока отказано в членстве Турции, Черногории и сербии.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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21.03.2022 14:12 Відповісти
Україну приймуть в ЕС тільки після проведення лютих антикорупційних реформ. Якщо врахувати, що зе-команда складається виключно з мародерів-корупціонерів (татаров, льоша зіллі, бенедиктова, гетьманцев та ін), то не варто розраховувати, що це трапиться у найближчі роки, а тим більше без реформ.
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21.03.2022 14:55 Відповісти
 
 