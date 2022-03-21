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Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейська комісія розпочала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України в ЄС.
Про це повідомив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", — написав він перед початком засідання глав МЗС країн Євросоюзу у понеділок.
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https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-chlenstvo-ukrajini-v-nato-jakbi-mi-buli-v-aljansi-vijna-b-ne-rozpochalasja.html
1. Турция (заявка о членстве подана в 1987, статус кандидата получен в 1999, переговоры о членстве начались в 2005, а в 2006 озвучены препятствия, мешающие вступлению, среди них - территориальный спор о Кипре).
2. Македония (заявка от 2004, кандидат с 2005, переговоры с 2020).
3. Черногория (заявка от 2008, кандидат с 2010, переговоры с 2012, в 2013 озвучены препятствия для фактического вступления в ЕС - видимо, до сих пор их устраняют).
4. Албания (заявка от 2009, кандидат с 2014, переговоры с 2020).
5. сербия (заявка от 2009, кандидат с 2012, переговоры с 2014, в 2015 озвучены препятствия, среди них - территориальный спор о Косово).
Украина подала заявку в 2022, статуса кандидата ещё нет.
После получения статуса кандидата нужно начать переговоры, по итогу которых либо выявят препятствия для вступления, либо примут в ЕС. Посмотрите на то, сколько лет всё это занимает у других стран и какие им озвучили препятствия.
Пока не будет окончательного решения по территории - либо рассея возвращает нам Крым и Донбасс, либо мы официально отказываемся от них; пока не будет решения проблем с коррупцией, которые не смогли решить за "8 лет", все разговоры о нашем членстве - политический пиар.
Задолго до нас заявки подали Македония, Черногория и Албания (забудем пока о Турции), а нас вдруг примут в ЕС, не смотря на проблемы, из-за которых "послали" других? Сколько бы Зеленский там ни давил на жалость, нужно минимум закончить войну и контролировать всю территорию, которую Украина признаёт своей, да и вряд ли ЕС закроет глаза на нашу коррупцию.
Продавливание нашего членства в ЕС сродни продавливанию идеи закрыть украинское небо силами НАТО.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83