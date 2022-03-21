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Те, що відбувається зараз у Маріуполі, – масштабний воєнний злочин РФ, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Те жахіття, що його путінська Росія вчиняє нині на території України, порушує навіть закони війни і є масштабним воєнним злочином.

Про це сьогодні під час підходу до преси перед початком зустрічі європейських міністрів із закордонних справ та оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія зараз здійснює багато воєнних злочинів – саме це слово має бути сказане. Те, що відбувається зараз у Маріуполі – це масштабний воєнний злочин, це руйнація усього, бомбардування та вбивство всіх, невибірковим шляхом. Це щось жахливе і має бути засуджено у найсильніших термінах. Те, що відбувається - це масштабний воєнний злочин. Повністю руйнується ціле місто, гинуть люди", - сказав Боррель.

Він зауважив, що росія використовує проти України всі свої військові спроможності, при цьому вона використовує їх проти цивільного населення.

"Це не є навіть війною. Це знищення країни без будь-якої поваги до законів війни, тому що війна також має свої закони", - додав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні, - Боррель

Він стверджувально відповів на запитання журналістів, чи розглядатимуть сьогодні європейські міністри питання щодо притягнення путінської Росії до відповідальності за злочини, що скоєні в Україні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Високий посадовець ЄС. А ви до цього не бачили що з Алепо та Грозним зробили злочинці?
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21.03.2022 13:23
+20
Вони й Алеппо розхерачили, раніше Грозний і що, відповіли? Хіба самі перестріляємо
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21.03.2022 13:21
+20
Європа догралася ..Заплатить і Європа ..Дудаєв казав : жити з росією те саме , що жити в клітці з ведмедем
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21.03.2022 13:25
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Барель / говна/ ти достав своїм кіздежемм...
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21.03.2022 13:18 Відповісти
Вони й Алеппо розхерачили, раніше Грозний і що, відповіли? Хіба самі перестріляємо
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21.03.2022 13:21 Відповісти
Високий посадовець ЄС. А ви до цього не бачили що з Алепо та Грозним зробили злочинці?
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21.03.2022 13:23 Відповісти
ну, так Алеппо и Грозный, не возле границ с ЕС, чего переживать?
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21.03.2022 19:58 Відповісти
а ми не бачили? ви не бачили? і шо? натомість дружили з ****** і наращували з ним товарообіг, особливо останні 3 роки...
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22.03.2022 04:44 Відповісти
Європа догралася ..Заплатить і Європа ..Дудаєв казав : жити з росією те саме , що жити в клітці з ведмедем
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21.03.2022 13:25 Відповісти
Визнати рф країною-терористом слабо?
Тоді будь-який бізнес з нею стане неможливим.
Це означатиме автоматичне ембарго на все
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21.03.2022 13:26 Відповісти
Пора вводити повне нафто-газове ембарго!
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21.03.2022 13:26 Відповісти
а сама Україна до цього готова? прямо зараз? чи лиш би ляпати язиком , як зєля?
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22.03.2022 04:42 Відповісти
Готова. Зараз не до цього, бо війна йде. Після війни готова.
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22.03.2022 10:21 Відповісти
Путін не оголошував Україні війну. Це державний тероризм.
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21.03.2022 13:28 Відповісти
А что делает лично этот Боррель,чтобы пристегнуть Россию? Многие западные чиновники,особенно из ЕС и НАТО очень сочно осуждают словесами,но ничего не делают практически.А ведь вполне могут.начиная с ПОЛНОГО запрета работы своих фирм и банков с Россией.депортация членов семей российских олигархов и чиновников,причастных к войне.Ведь Кабаева спокойно сидит себе в Швейцарии.а дочка путина в Нидерландах,хотя должны быть подсанкционны и депортированы..Все эти боррели-шольцы-макроны просто пиарятся своми "демократическими" заявлениями ,вместо конкретных шагов,вполне тим посильных..ьтем более об того Борреля лавров не так давно публично "вытер ноги".когда тот.по личной инициативе поехал "усилять дружбу с путиным" (за что и на западе его покритиковали)
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21.03.2022 13:30 Відповісти
А депортировать обязательно в Мариуполь.

Посмотреть как родителя любят своих отпрысков.
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21.03.2022 14:15 Відповісти
Щось мені отой барель нагадує нашого виделконосця (вилоносця) який зара гатить собі в груди й волає про загарбницьку війну, але як що його візьмуть в полон орки, то він з ними ОТАК , по швидкому, розбереться - заморить їх усіх своїми стараніями
https://youtu.be/n_51m-4Zt14
і вони ВИСНАЖЕНІ більше воювати не будуть і здадуться в полон...
Ляшку в полон ))))
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21.03.2022 13:30 Відповісти
ко-ко-ко, ко ко, ко... пора уже полное эмбарго с рашкой влупить, зима уже уходит, в сраку пускай свою газ и нефть запихают себе, ничего бюргеры и лягушаты не померзнут в квартирах если будет не 28 градусов, а 21 (я вообще в частном секторе с 10-13 живу уже годы, и ничего).
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21.03.2022 13:31 Відповісти
а наши президенты и коррумпированные чинуши с такими же депутатми ну никак не хотят освоить Римський статут , не смотря на то , что украинцы давно этого требуют Видать Кремль им не разрешает .
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21.03.2022 13:31 Відповісти
Срочно принимайте нефтяное эмбарго , меньше распускайте сопли !
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21.03.2022 13:38 Відповісти
это происходит не только в Мариуполе
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21.03.2022 13:44 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCb7yXPB8LoWsxsP5Pn283aw/about баним прокозий канал
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21.03.2022 13:44 Відповісти
У цього ху№ловського півня декілька каналів...
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21.03.2022 13:56 Відповісти
ну значит баним ВСЕ
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21.03.2022 14:07 Відповісти
Ти ба, прозрів високий чин ЄС! Та ми і без тебе це знаємо! Робіть щось суттєве і дієве, а не констатуйте очевидне! 🤔
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21.03.2022 13:44 Відповісти
Воно б у ЄС меньше розмовляли а зробили повне і імбарго на купівлю та продаж будь чого з рф ! Та закрили небо над Україною!
А пи#даболити й люся дристовіч може ....
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21.03.2022 13:49 Відповісти
ИСТИНА!Эти нелюди найдут свой приговор и свое наказание.
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21.03.2022 15:23 Відповісти
ЗЛОЧИН БУВ - КОЛИ НЕ ЗАМІНУВАЛИ ВИХІД З КРИМСЬКОГО ПЕРЕШИЙКУ, НЕ ПІДІРВАЛИ МОСТИ НА ПІВДНІ...
НУ ТО ТАКЕ, ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ БУДЕМО РОЗБИРАТИСЬ...
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21.03.2022 15:59 Відповісти
за " оте таке " нада буде когось повісити , тому що воно коштує добрячий кусок української землі , стертий з лиця Маріуполь , десятки тисяч убитих і поранених , і житті найкращих воїнів Азова , правосєків , морпіхів ЗСУ !!!
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21.03.2022 20:04 Відповісти
шо опять абеспокоился ....слюнтяй безхребетный !!!!!
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21.03.2022 18:39 Відповісти
Мне понравилось:" Цэ щось жахлывэ и мае буты засуджэно у найсыльнишых тэрминах" (с). Засуджэно у найсыльнишых, *****, тэрминах!!!
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21.03.2022 19:09 Відповісти
А кацапі такі сміливі бо у них є стара радянська ядерна зброя. А такі ракети вже навчились збивати на Заході, тому держава під назвою расія скоріш за все буде згортати свою діяльність
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21.03.2022 23:36 Відповісти
 
 