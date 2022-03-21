Те, що відбувається зараз у Маріуполі, – масштабний воєнний злочин РФ, - Боррель

Те жахіття, що його путінська Росія вчиняє нині на території України, порушує навіть закони війни і є масштабним воєнним злочином.

Про це сьогодні під час підходу до преси перед початком зустрічі європейських міністрів із закордонних справ та оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія зараз здійснює багато воєнних злочинів – саме це слово має бути сказане. Те, що відбувається зараз у Маріуполі – це масштабний воєнний злочин, це руйнація усього, бомбардування та вбивство всіх, невибірковим шляхом. Це щось жахливе і має бути засуджено у найсильніших термінах. Те, що відбувається - це масштабний воєнний злочин. Повністю руйнується ціле місто, гинуть люди", - сказав Боррель.

Він зауважив, що росія використовує проти України всі свої військові спроможності, при цьому вона використовує їх проти цивільного населення.

"Це не є навіть війною. Це знищення країни без будь-якої поваги до законів війни, тому що війна також має свої закони", - додав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні, - Боррель

Він стверджувально відповів на запитання журналістів, чи розглядатимуть сьогодні європейські міністри питання щодо притягнення путінської Росії до відповідальності за злочини, що скоєні в Україні.