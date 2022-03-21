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На російських кораблях зафарбовують назви та бортові номери, готуючись до імовірних провокацій, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.

"Зараз військові країни-агресора зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням у них українських військових кораблів", - ідеться у повідомленні Держприкордонслужби у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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У відомстві зазначили, що військовий флот Росії продовжує плекати найгірші традиції піратства.

"Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну орки неодноразово відзначилися підлістю в Чорному морі. Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли чотири цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують у полоні цивільні вантажні судна.

Перешкоджають рятувальним операціям: захопили одне пошуково-рятувальне судно й неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден", - розповіли в Держприкордонслужбі.

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Також у відомстві звертають увагу на те, що незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії "Регістр Ллойда Вояж Рус" продавати та оновлювати в РФ електронні навігаційні карти C-MAP, які використовує більшість російських суден. Крім того, країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони входження російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили бойкот усім російським суднам і вантажам.

"Дунайська комісія позбавила РФ повноважень і вимагає компенсації за зрив судноплавства. Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор і Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі
+26
Мерзенна брехлива нація уродів та тварюк.
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21.03.2022 13:22
+16
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 13:24
+14
Мабуть вони думають що якщо нападе корабль без номеру, назви або розпінавальних знаків, то ні хто не здогадається хто то був
От йолопи
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21.03.2022 13:31
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21.03.2022 13:21 Відповісти
Мерзенна брехлива нація уродів та тварюк.
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21.03.2022 13:22 Відповісти
ну да !

ракетний крейсер "Москва" "Київ" напав на мірную россійскую шхуну
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21.03.2022 15:49 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 13:24 Відповісти
В України не має військових кораблів, тільки катера. Був один «Гетьман Санайдачний» але тей затоплений.
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21.03.2022 13:26 Відповісти
Цікаво, а які українській корабель вони планують звинуватити? "Катер Скадовск прєступно апстрелял из тяжьолого ракєтного вааружєния расєйскоє мирноє судно" - щось таке?
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21.03.2022 13:30 Відповісти
Їм ще треба змінити прапор на чорній із черепом та кістками. І буде самий правдивий прапор
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21.03.2022 13:30 Відповісти
Не треба, їхня тряпка і так вже у світі найвідоміша за будь-який "Веселий Роджер"
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21.03.2022 13:35 Відповісти
Коли вже їх почнуть робить підводними,людоньки що ж це робиться!
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21.03.2022 13:31 Відповісти
Мабуть вони думають що якщо нападе корабль без номеру, назви або розпінавальних знаків, то ні хто не здогадається хто то був
От йолопи
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21.03.2022 13:31 Відповісти
Зайвохромосомні креативні, курви.
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21.03.2022 13:35 Відповісти
Ну долбоёбы, другого не сказать, у кого то еще есть такие корабли в черном море? У инопланетян? Как можно быть таким дебилами, им уже давно никто не верит, а они продолжают валять дурака, как всегда впрочем.
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21.03.2022 13:35 Відповісти
Яке ж воно огидне ця москальня !!! НІ гонору ні порядності !!! БИДЛОТА І СИКУНИ !!!!!
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21.03.2022 13:42 Відповісти
Ну, и чьих дидов рашисты сейчас копируют?
https://youtu.be/rzkkOoDM8wE?t=1695
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21.03.2022 13:43 Відповісти
Вот тут удобнее
Такого быть не должно - боевая единица и без номера
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21.03.2022 13:46 Відповісти
Е безліч фото усіх без винятку рашиських корит, е детальні обриси. Хоч як замальовуй номери, опізнати досить легко любе рашиське плаваюче лайно.
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21.03.2022 13:45 Відповісти
Це вони готуються скоювати військовы злочини. Якщо ти не знаєш, хто з двох капітанів дав наказ стріляти по цивільним, то наказати можна лише їх командира (якого мочкане ФСБ або кадирівці, мже цечастково і пояснює повальні смерті кацапських генералів).
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21.03.2022 13:49 Відповісти
Поблизу Одеси наші захисники підбили корабель окупантів.

https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/poblizu-odesi-nashi-zakhisniki-pidbili-korabel-okupantiv-202203211435141
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21.03.2022 13:49 Відповісти
Под асфальтом. Там этих Нептунов.... А так же Стугн, касок, бронежилетов...
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21.03.2022 14:49 Відповісти
изобретательны в паскудстве руссофашисты.
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21.03.2022 14:37 Відповісти
А чому б один байрактар не використати з Одеси та не знищiти кораблi рашистiв
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21.03.2022 14:42 Відповісти
Ублюдочная армия
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21.03.2022 15:07 Відповісти
Пох.... Корабль ***** видно из далека.
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21.03.2022 17:13 Відповісти
Повна дурня, у нас що є флот, який на когось може напасти? Був єдиний великий корабель "Гетьман Сагайдачний" і той притопили... Це майже теж саме, як застосовувати ТУ-22, а казати, що то "хохли" ******** з кукурузників. Тільки ідіот в таке може повірити.
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22.03.2022 00:26 Відповісти
 
 