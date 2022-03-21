На російських кораблях зафарбовують назви та бортові номери, готуючись до імовірних провокацій, - Держприкордонслужба

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.

"Зараз військові країни-агресора зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням у них українських військових кораблів", - ідеться у повідомленні Держприкордонслужби у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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У відомстві зазначили, що військовий флот Росії продовжує плекати найгірші традиції піратства.

"Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну орки неодноразово відзначилися підлістю в Чорному морі. Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли чотири цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують у полоні цивільні вантажні судна.

Перешкоджають рятувальним операціям: захопили одне пошуково-рятувальне судно й неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден", - розповіли в Держприкордонслужбі.

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Також у відомстві звертають увагу на те, що незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії "Регістр Ллойда Вояж Рус" продавати та оновлювати в РФ електронні навігаційні карти C-MAP, які використовує більшість російських суден. Крім того, країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони входження російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили бойкот усім російським суднам і вантажам.

"Дунайська комісія позбавила РФ повноважень і вимагає компенсації за зрив судноплавства. Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор і Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози", - наголошується в повідомленні.

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