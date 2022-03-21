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Спільний підхід до РФ і санкцій - це єдиний спосіб зупинити Путіна, - прем'єр Чехії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія,петр,фіала

Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити президента Росії Володимира Путіна, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін коїть воєнні злочини і що через його війну гинуть безневинні люди. Ми маємо продовжувати наполягати на чіткому та єдиному підході до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", -йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
...Путин никогда не признает своего поражения, даже если оно будет очевидно. Это для него психологически неприемлемо.

Он будет идти до конца по схеме: зачем мир, в котором не будет нас? Неважно насколько большими будут потери, он плевать на них хотел. Десять тысяч, сто тысяч, миллион... Это игра ва-банк. Или пан, или пропал. И он будет повышать ставки.

Наша задача выжить и обескровить чудовище. Убить столько россиян, сколько мы сможем, и еще чуть-чуть. Убивать, жечь их танки, сбивать самолеты до тех пор, пока последний российский военный не поползет обратно на Россию, оставляя за собой кровавый след.

Этот спич не о жестокости, это инструкция к выживанию. Ян Валетов
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21.03.2022 13:28
+13
Єдиний шлях - це військова допомога, спротив і повний розгром рашистський військ. Інше - це все від лукавого.
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21.03.2022 13:28
+9
В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре. Говорят, что это работала наша спецура с беларусскими патриотами. Друзья из спецслужб просили передать, что они только начали. Взорванными жд путями мы не ограничимся.
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21.03.2022 13:28
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Пора вводити повне нафто-газове ембарго!
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21.03.2022 13:27 Відповісти
Тут такое дело, что альтернативы пока что нет. Они вроде как и хотят помочь, но и своих граждан не хотят оставить без работы. Ведь газ это не только тепло в домах.

Ещё совсем недавно наши немецкие политики, критиковали Катар за финансирование терроризма итд. И что теперь, поехали на поклон забыв все, что было раньше.
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21.03.2022 13:55 Відповісти
От немецкого флажка и немецкого 314здежа про безальтернативность феляции }{уйлу меня уже откровенно подташнивает.

ВСУ перемололи уже танков на 2 Бундесвера пока вы тут кукарекали о том как вам тяжко будет без руснявого газа. Подумайте теперь как вам будет без ваших домов и жизей, евроскоты тупорылые.
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21.03.2022 14:07 Відповісти
Нам тяжко не будет, но и вы не стоите того чтобы в Германии стало ещё хуже. Каждая страна беспокоиться только за свой народ. Это даже вначале распространения Ковида было видно, что нет никакой единой Европы. Каждый тянул одеяло на себя.
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21.03.2022 14:21 Відповісти
путлер хочет возвращения советского союза. Можем пропустить его и пускай забирает восточный Берлин и Германию. Только он уже обезумел, вначале бомбить будет все живое, даже если будете сразу сдаваться. И если выбирать боевиков ИГИЛ или боевиков Мордора, тут еще вопрос к то больше беспредельщик. Поэтому если у вас выбор пару градусов меньше в доме следующей зимой или ФАБ-500 в тепленький дом, то я советую первый вариант. Пока не поздно.

Мы вот тоже по глупости отдали 500 ракет X-55 Мордору, который нас этими ракетами и ***********. Можете давать ему бабкии на эти ракеты и повторить ту же ошибку. И от бандита нельзя откупиться даже половиной имущества, если он увидит, что можно забрать все. И вы не откупитесь.

П.С. Сорри что на орочьем, не знаю знаете ли вы нормальный (украинский) язык.
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21.03.2022 15:20 Відповісти
Приклад: от у нас індивідуальне опалення. Ми перевіряли скільки газу витрачається, якщо на вулиці -5 градусів, а в домі 20. Потім ми перевірили витрати при 18 та при 16.5. Так от, з 20 до 16.5 витрати на газ зменшились приблизно на 40%. Це приблизна доля газу Мордора в Європі.

Зрозуміло, що для підприємств так не спрацює, там йде газ для виробництва товарів. Але 40% економії тільки на 3.5 градусах, а в Германії набагато краща ситуація з енергозберіганням, ніж в Україні. Тому реально дуже добре обміркуйте що краще, бігати в труселях по дому, чи бігти від орків в Іспанію чи ще далі.
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21.03.2022 15:25 Відповісти
Єдиний шлях - це військова допомога, спротив і повний розгром рашистський військ. Інше - це все від лукавого.
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21.03.2022 13:28 Відповісти
В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре. Говорят, что это работала наша спецура с беларусскими патриотами. Друзья из спецслужб просили передать, что они только начали. Взорванными жд путями мы не ограничимся.
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21.03.2022 13:28 Відповісти
Вчора 20 числа в Мозирі літали літаки і щось вибухнуло, так писалось в новинах 24 каналу.
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21.03.2022 13:42 Відповісти
...Путин никогда не признает своего поражения, даже если оно будет очевидно. Это для него психологически неприемлемо.

Он будет идти до конца по схеме: зачем мир, в котором не будет нас? Неважно насколько большими будут потери, он плевать на них хотел. Десять тысяч, сто тысяч, миллион... Это игра ва-банк. Или пан, или пропал. И он будет повышать ставки.

Наша задача выжить и обескровить чудовище. Убить столько россиян, сколько мы сможем, и еще чуть-чуть. Убивать, жечь их танки, сбивать самолеты до тех пор, пока последний российский военный не поползет обратно на Россию, оставляя за собой кровавый след.

Этот спич не о жестокости, это инструкция к выживанию. Ян Валетов
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21.03.2022 13:28 Відповісти
да понты это все оно с бункера не вылазит дрожит за свою жизнь и детей своих тамже прячет...неужели ты думаешь что он себя и детей приговорит нет он просто режим сев кореи включил чтоб его не сковырнули
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21.03.2022 13:58 Відповісти
світ теж собі може подумати, а на чорта мені путін, якщо не буде мене?
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21.03.2022 14:10 Відповісти
кАК ОСТАНОВИТЬ - ВСЕ ЗНАЮТ И ПИСТЯТ ПРО ЭТО...
Но пистеть - не х--ло останавливать
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21.03.2022 13:34 Відповісти
для спільного підходу з ЄС , НАТО , потрібно повиганяти за рашистським кораблем німецьких,французьких ,угорських шлюх,котрі мають спільні інтереси з рашистським сутинером
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21.03.2022 13:35 Відповісти
санкции войну не остановят
уж точно не с таким руководством как сейчас у них
придется политикам европы это осознать
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21.03.2022 13:37 Відповісти
Політикам? Не смішіть! Це мають усвідомити громадяни і дати копняка своїм політикам!
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21.03.2022 13:41 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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21.03.2022 13:39 Відповісти
"Мне не нужно самой жить хорошо - мне нужно, чтобы другие не жили лучше" (С) какая-то русская бабка из одноклассников.

Никакие Ильины и Шмелёвы так полно и кратко не выразили эту мысль.
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21.03.2022 14:27 Відповісти
Усе частіше виникає бажання пропустити з десяток рашистських БТРГ до Західної Європи...
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21.03.2022 13:40 Відповісти
В Угорщину, наприклад.
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21.03.2022 13:44 Відповісти
Любые санкции это не то что остановит орков. Необходима более весомая военная помощь стран НАТО.
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21.03.2022 13:51 Відповісти
Договаривай до конца. Страны НАТО должны вмешаться в этот конфликт и развязать третью мировую? Как говориться; Так не доставайся же ты никому!
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21.03.2022 13:59 Відповісти
Ваш конфликт с Россией будет уже без участия Украины.
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21.03.2022 15:28 Відповісти
путіна зупинять тільки голодні бунти цивільних та військових.
тому потрібно відключити все можливе що підтримує обіг продуктів
тільки громадяни можуть зрозуміти все що робиться без кнута
а піддані його величності, це не громадяни
це ведоме стадо...
а стадо бунтує тільки тоді коли голодне......
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21.03.2022 14:18 Відповісти
Европейські країни повинні зрозуміти що хата -Україна остання і що вона перша ворога зустрічає.
Фашистський россійський непотріб може зупинити озброєне військо....
В Україні військовий ресурс не безкінчений, бо українці не готувались до війни.
Тому уся Европа має надати Українській армії зброю. Европа нехай не має надії що Ху... зупиниться після захоплення України та Білорусії.
Утілізація Фізичного тіла Ху.. не змінить плани фашистської хунти яка захопила владу у РФії, замість цього вже напівзігнившого тіла представляти РФію буде нове косметично підроблене. І хунта буде продовжувати тероризувати світ - бо без цього фашистська РФійська хунта згине.
Невже громадяни що живуть у РФії не розуміють що хунта знищує не тільки Українців Білорусів Грузин, Вірмен, Азербайджанців - вони знищують у першу чергу генофонд народів що живуть на свою біду у РФії.
Чекати дій санкцій треба роки, а за цей час країни і цілі нації орки знищать.
Тільки об"єднаний спротив може зупинити рашистсько фашистську хунту.
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21.03.2022 14:19 Відповісти
Единственный способ остановить путина- это **@шить его затундрённое воинство на всех направлениях, **@шить его экономику санкциями, торпедировать-наложить вето-дать в рыло всему к@цапейскому
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21.03.2022 16:52 Відповісти
 
 