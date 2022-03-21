На Миколаївщині через обстріли російських окупантів за минулу добу поранено 65 людей, серед яких дитина, - облрада

Через обстріли російськими військами міст і сіл Миколаївщини за минулу добу до лікарень госпіталізовано 65 осіб, серед яких дитина.

Про це написала у Телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу на Миколаївщині поранено 65 осіб, серед яких 1 дитина. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 268 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - повідомила вона.

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