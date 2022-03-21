МЗС закликає світ відреагувати на примусове вивезення в РФ понад 2 тис. дітей з ОРДЛО: Це має ознаки викрадення

За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві акцентують увагу, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

"Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії", - йдеться у повідомленні.

МЗС України закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

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"Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - резюмують в МЗС.