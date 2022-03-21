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МЗС закликає світ відреагувати на примусове вивезення в РФ понад 2 тис. дітей з ОРДЛО: Це має ознаки викрадення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України. 

У зовнішньополітичному відомстві акцентують увагу, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

"Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії", - йдеться у повідомленні.

МЗС України закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

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"Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - резюмують в МЗС.

Автор: Ірина Дашківська
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8 лет перемещались, и если это дети у которых есть родители, то для них это нормально.
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21.03.2022 13:48 Відповісти
А скільки з них було вивезено з районів , окупованих після 24.02?
Зокрема, з околиць Маріуполя
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21.03.2022 14:06 Відповісти
росія проводить політику державного тероризму. До путіна слід відноситися, як до терориста, так само, як Америка відносилася до Бен Ладена.
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21.03.2022 13:50 Відповісти
Но поскольку его должность выборная, то все его избиратели пособники бункерфюрера.
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21.03.2022 13:52 Відповісти
Так.
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21.03.2022 13:58 Відповісти
Государственный киднеппинг... Еще одна статья обвинения.
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21.03.2022 13:50 Відповісти
судить могут только проигравших, кто бы судил нацистов если бы они не проиграли = никто. а если они проиграют, уже особо похер, что с ними будет, конечно хотелось бы кровавых пыток и казней для пособников *****, но кто ж на это пойдет? цивилизованный запад или мы которые хотим быть с цивилизованым миром? так что все эти бла бла бла...
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21.03.2022 14:00 Відповісти
Сначала похмелись , а потом пиши. Иначе бредни пишешь
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21.03.2022 14:16 Відповісти
Путлер настоящий террорист и то что он делает с детьми - это просто немыслимо. Нет пощады ему и его свинособакам !
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21.03.2022 14:24 Відповісти
 
 