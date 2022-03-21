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США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України", - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанчук

Парламентарії низки держав підписали спільну заяву про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні наші друзі - парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він додав, що у тексті заяви йдеться, що всі ці країни з Україною та стоятимуть за нас. Представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. Зокрема, підтримувати військову та цивільну оборону України - забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.

Також парламентарії різних країн просять надати гуманітарну допомогу - забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують, врятувати поранених і біженців.

Крім того, парламентарії закликають захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Стефанчук наголосив, що важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.

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Топ коментарі
+16
Теперь по самолетам будем стрелять этой спiльной заявой?
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21.03.2022 14:00
+14
в України були всі козирі на руках, щоб закупити чи виготовити власне ППО....але дороги були важніші, на це погодились 73 проценти населення, так що тепер трохи цинічно виглядає звинувачення в сторону і НАТО і ЄС.
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21.03.2022 14:38
+12
И что это значит? Дополнительная "озабоченность" из-за отсутствия в Украине современных средств ПВО?
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21.03.2022 14:01
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21.03.2022 13:55 Відповісти
дык - ??????????????
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21.03.2022 15:42 Відповісти
мены привидилось:

"українські парламентарі восени 2019 р. підписали спільну заяву про нагальну потребу модернізувати ППО України" ?

Коростильов восени 2019: дайте мені 40 млн. долл. і через два роки я дам вам український ЗРК середнього радіусу

але у когось вистигав асхвальт....
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21.03.2022 15:46 Відповісти
Було б чудово.
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21.03.2022 13:58 Відповісти
Теперь по самолетам будем стрелять этой спiльной заявой?
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21.03.2022 14:00 Відповісти
Шаріков,дочитай до кінця.Я розумію,що ти не читач,ти більше по випорожненях. Данилов-"Системи ППО зі США будуть в Україні найближчи часом." Чомусь впевнений,що вони вже в Україні...
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21.03.2022 15:25 Відповісти
Дуже надіюся на це, але те що повітряна тривога 5-6 разів на добу дуже погано в це віриться.
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21.03.2022 15:43 Відповісти
Повітряна тривога, бо це ППО якраз намагаються знищити. Вивчайте питання!
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22.03.2022 00:08 Відповісти
Якщо в двух словах то це означає - Рашці песець.
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21.03.2022 15:26 Відповісти
Тобто ці полу-покери знову пропітляли та ППО замість них мусить робити будь-хто.
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21.03.2022 14:00 Відповісти
И что это значит? Дополнительная "озабоченность" из-за отсутствия в Украине современных средств ПВО?
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21.03.2022 14:01 Відповісти
Розмножать і нам надішлють.
Будемо цими папірцями прикриватись від ракет.
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21.03.2022 14:03 Відповісти
в України були всі козирі на руках, щоб закупити чи виготовити власне ППО....але дороги були важніші, на це погодились 73 проценти населення, так що тепер трохи цинічно виглядає звинувачення в сторону і НАТО і ЄС.
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21.03.2022 14:38 Відповісти
Сгинь чучело кацапское!
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21.03.2022 14:48 Відповісти
а по кацапськи тут тільки ти патякаєш
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21.03.2022 15:11 Відповісти
В українській мові немає слова "патякаєш"...
Тільки фсбшні покидьки в цей час намагаються згадувати про порохоботів та зеботів щоб розколоти країну...
Тому згинь звідси, кацапський вилупок!
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21.03.2022 17:15 Відповісти
як це нема? ти з дуба впав?
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21.03.2022 18:39 Відповісти
а чмо кацапське української не знає http://sum.in.ua/s/patjakaty
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21.03.2022 18:45 Відповісти
Сізіфус, дрібна паскуда,а хто і коли хоть слово сказав про необхідність ППО ? Було про ковід,про пенсії,та про що завгодно,тільки не про ППО.Та і над Києвом ППО вже було в повному обсязі ще з 2014р. Чи не було? Дороги? Та після обєднання ГДР і ФРГ будували саме дороги,в Польші почали саме з доріг.Наші заробітчани в Португалії,в Іспанії "піднялися" саме на дорогах.
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21.03.2022 15:20 Відповісти
ну да, в німеччини в сусідах підараси , які з нею воювали з 2014 року! та , і ковід і пенсії ми пройшли скажем так на 2 з плюсом... про індексацію чули? а , про продані маски? так отож!
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21.03.2022 15:31 Відповісти
гнида ти миршава...для таких як ти, війни не було з 14-го року, і такі як ти мріяли вже про світле майбутнє - халява і бохатство? Та любому довбню відомо, що маючи вже повністю готовий цикл виготовлення ракет і пускових установок і курва, ЧУЄШ, ти гнидо цинічна і брехлива...курва, ВЖЕ ПОВНІСТЮ ГОТОВИЙ ЦИКЛ....взяти і похєрити це все і принципово ігнорувати вбивства солдат на донбасі і відводити війська - і це по твоєму логічне і правильне рішення, будівництво доріг на стратегічних напрямках прямо аж від самої ОРДЛО? ти ***** кацапська, тепер отримуй рашкінські бомби на свою тупу зелену голову.
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21.03.2022 16:16 Відповісти
Бараніфус,ти б не бризкав тут отруєною слинкою.Дасть бог можеж в ній втопитися...Який номер побудованої від ОРДЛО дороги?Брехло зачухане.Літаки з бомбами і ракетами-по дорогах літають,припадочне?Танки їздять?Скільки вже їх згоріло? 498?І хто тобі сказав,що цикл знищений? Ти звідки можеш таке знати,ублюдочне? Люди з Луча не хочуть "Оборонпрома", а ане відновлення виробництва ракет.Чи ти читати не годне?
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21.03.2022 23:07 Відповісти
Та і дороги , тобто , їхня якість і ціна , бажають бажати кращого(((

а , намалювати табличку і поставити бордюри, або нанести завершальний слой, на дорогах побудованих до 2019 року великого розуму не треба... треба просто не мати совісті і мати стадо баранів замість народу!
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21.03.2022 15:27 Відповісти
Озабоченностью по самолетам - огонь!
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21.03.2022 14:05 Відповісти
Асфальтом жахни! Асфальтом!
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21.03.2022 16:56 Відповісти
Сейчас троли и зрада\зрадники отгавкаются и все будет хорошо. И не надо про небо, которое никогда не закроют, хорошая ППО сама закроет небо от ракет.
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21.03.2022 14:05 Відповісти
Бесполезно им объяснять, что всё сделают. Зрада зрадная у некоторых в крови наверное.
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21.03.2022 14:30 Відповісти
Нужно создать комиссию для сознания комиссии, которая создаст комиссию по рассмотрению обеспокоенности в этом вопросе
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21.03.2022 14:07 Відповісти
Оце і вся "робота" цього орангутанга, об'явити що хтось щось допомагає Україні. А українська ппо в асфальті.
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21.03.2022 14:09 Відповісти
Закрий є@ бло і зміни методичку , наволоч 😡
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21.03.2022 14:53 Відповісти
alex 2650dc57 - забаньте, російський бот.
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21.03.2022 15:13 Відповісти
та нє... в "скотах" і "папіках"!
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21.03.2022 15:32 Відповісти
Импотенты
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21.03.2022 14:09 Відповісти
Комменты 50 оттенков зрады.
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21.03.2022 14:13 Відповісти
Работает лахта и местные долбо...бы, которые в силу своей тупости не понимают, что их используют как гандон.
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21.03.2022 14:21 Відповісти
поспілкувались , 2 гандона((((
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21.03.2022 15:33 Відповісти
сейчас все сядут паяльники и начнут модернизировать.....
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21.03.2022 14:28 Відповісти
Багато краін членів НАТО , нам надають все необхідне для захисту
від московських орків , тому не скигліть ( азіровське слово) 🙁
що нам нічого не дають і не дадуть 😠
Украіна переможе !!
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21.03.2022 14:49 Відповісти
Так що пока на перемовах с московськими фашистами окупантами капітуляція з 15 пунктів відкладається. Ось тепер будемо ще сильніше захищати свою європейську Українську державу вже швидкого члена ЄС та НАТО зі своїм Кримом та Донбасом у складі.
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21.03.2022 15:25 Відповісти
Порожняки ганяти - це слуги великі майстри...
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21.03.2022 16:02 Відповісти
Венгрия,Румыния и Болгария держутся в сторонке.Ну ну...
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21.03.2022 16:55 Відповісти
 
 