США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України", - Стефанчук
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Парламентарії низки держав підписали спільну заяву про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Сьогодні наші друзі - парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
Він додав, що у тексті заяви йдеться, що всі ці країни з Україною та стоятимуть за нас. Представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. Зокрема, підтримувати військову та цивільну оборону України - забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.
Також парламентарії різних країн просять надати гуманітарну допомогу - забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують, врятувати поранених і біженців.
Крім того, парламентарії закликають захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Стефанчук наголосив, що важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.
Будь ласка, зачекайте...
"українські парламентарі восени 2019 р. підписали спільну заяву про нагальну потребу модернізувати ППО України" ?
Коростильов восени 2019: дайте мені 40 млн. долл. і через два роки я дам вам український ЗРК середнього радіусу
але у когось вистигав асхвальт....
Будемо цими папірцями прикриватись від ракет.
Тільки фсбшні покидьки в цей час намагаються згадувати про порохоботів та зеботів щоб розколоти країну...
Тому згинь звідси, кацапський вилупок!
а , намалювати табличку і поставити бордюри, або нанести завершальний слой, на дорогах побудованих до 2019 року великого розуму не треба... треба просто не мати совісті і мати стадо баранів замість народу!
від московських орків , тому не скигліть ( азіровське слово) 🙁
що нам нічого не дають і не дадуть 😠
Украіна переможе !!