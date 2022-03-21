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Співробітник "Леруа Мерлен", яка не йде з РФ, загинув внаслідок обстрілів у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

леруа,мерлен

Обстріл знищив магазин та вбив одного зі співробітників. Центральний офіс компанії відмовляється припинити роботу в Росії.

Про це йдеться на сторінці "Леруа Мерлен Україна" у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, порівняно з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати", - повідомили в українському представництві компанії.

Там закликали підписати петицію проти діяльності магазинів ADEO group на території країни-агресора РФ.

Також читайте: Leroy Merlin не просто працює в Росії, але ще й заважає українській філії допомогти волонтерам

Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет уточнює, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO — французька компанія, що є одним з найбільших платників податків в РФ.

"Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в Росії", - написав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Убит гражданин Украины, который работал в магазине украинского филиала французской торговой сети "Леруа Марлен".
В чём для него карма?.. Надо было уволиться и во время войны попробовать найти другую работу?
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21.03.2022 14:18
+15
Кармой это было бы, если бы погиб кто-то из руководства Леруа Мерлен или кто-то для них важный. А так - погиб украинец, на которого шлюхам из Леруа Мерлен просто плевать.
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21.03.2022 14:25
+14
Жабоїди, сер.
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21.03.2022 14:14
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no kommens
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21.03.2022 14:13 Відповісти
А я прокоментую. Господь є. І це - попередження. Хто має вуха - той почує.
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21.03.2022 14:32 Відповісти
тоді і я "розговлюся" - робітники, тікайте із проклятого Богом Леруа-Марлена, Нестле та інших диявольських фірм, бо буде лихо...
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21.03.2022 14:35 Відповісти
а перед тим нахапайте і підпаліть жабоідний магазин
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21.03.2022 16:23 Відповісти
Заклики до мародерства у військовий час прирівнюються до мародерства. Майте це на увазі. І караються відповідно.
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21.03.2022 16:54 Відповісти
ПАНОВЕ, ДУЖЕ ВАЖЛИВО. ХТО ВОЛОДІЄ ФРАНЦУЗЬКОЮ ЧИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ ПИШІТЬ НА ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАСІБОВ ПРЕССИ, КАНАЛІВ, ГАЗЕТ І ВИДАНЬ. І ПОВІДОМЛЯЙТЕ ЦЕЙ ФАКТ. ТАМ ДУЖЕ СИЛЬНИЙ ВПЛИВ ПРЕССИ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ І МОЖЛИВІСТЬ НАТИСНУТИ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАССОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ТОЙ ЖЕ ЛЕРУА ЧИ АШАН.
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21.03.2022 15:25 Відповісти
Жабоїди, сер.
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21.03.2022 14:14 Відповісти
Він був громадянин Франції чи України?

Скоріше за все, охоронець. Хто іще може знаходитись в зачиненому ТЦ близько 23 години?
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21.03.2022 14:17 Відповісти
це що, ***** не пожалів чотири, чи скільки їх там, ракет по міліону баксів, щоб розхерачити Марлєгна ?

осьо вона - <********* вдячність....
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21.03.2022 14:37 Відповісти
там этот мурлен занимал наверное одну сотую комплекса , но дело не в этом что он делал в комедиантское время в магазине - охрана там как бы общая , магазин закрывается
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21.03.2022 14:47 Відповісти
Карма получается. Может сейчас наконец-то дойдёт что-нибудь
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21.03.2022 14:14 Відповісти
Убит гражданин Украины, который работал в магазине украинского филиала французской торговой сети "Леруа Марлен".
В чём для него карма?.. Надо было уволиться и во время войны попробовать найти другую работу?
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21.03.2022 14:18 Відповісти
не переживай, вони, охоронці та працівники будуть і після війни сужити фіпмам-коллаборонтам:

гроші не пахнуть, а совість на хліб не намажеш
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21.03.2022 14:39 Відповісти
Колаборант - той, хто допомагає ворогу.
Мережа - французька. Її російська філія "допомагає" нашому ворогу тим, що, одержуючи гроші від російських споживачів, сплачує з них податки до російського бюджету.
Українська філія до російського бюджету не сплачує нічого, але сплачує зарплату українським співробітникам.

росія витрачає кошти на війну, тому першочергове завдання - позбавити її цих коштів шляхом відмови купувати будь-що у росії.
росія виробляє зброю для війни проти України, тому першочергове завдання - позбавити її компонентів, що використовуються у російській зброї, тобто не продавати росії такі компоненти.

Звичайно, заради морального задоволення можна перестати купувати товари в українській філії, щоб французи недоотримали прибуток.
Але чим допомагає росії те, що українці перестануть отримувати гроші від "Леруа Марлен" у вигляді зарплатні?
Закликаю у виборі між емоціями та логікою віддавати перевагу логіці. Те, що українці звільняться з української філії "Леруа Марлен" і їм стане нічим оплатити квартплату, комуналку та продукти харчування, Україні і українцям не допоможе нічим.
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21.03.2022 15:18 Відповісти
Руководству плеват
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21.03.2022 14:14 Відповісти
Карма .
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21.03.2022 14:14 Відповісти
Кармой это было бы, если бы погиб кто-то из руководства Леруа Мерлен или кто-то для них важный. А так - погиб украинец, на которого шлюхам из Леруа Мерлен просто плевать.
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21.03.2022 14:25 Відповісти
а совість на хліб не намажеш

 вірно ?
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21.03.2022 14:40 Відповісти
один менталітет з орками-гроші на крові.
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21.03.2022 14:16 Відповісти
інтєрєсно мислітє !

ввести налог на коллабоцію !
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21.03.2022 14:41 Відповісти
акциз
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21.03.2022 16:12 Відповісти
https://www.gazeta.ru/auto/news/2022/03/21/17455537.shtml


Концерн Renault возобновил работу в России
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21.03.2022 14:17 Відповісти
Не читайте до обеда советских газет...
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21.03.2022 14:30 Відповісти
спасибо, дорогой, меня за много дней наконец-то улыбнуло !
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21.03.2022 14:42 Відповісти
gaZeta.Sru кое-кто читает обосранные гаZеты третьего рейха в сортире четвертого тундряного рейха
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21.03.2022 14:46 Відповісти
А ще космічний корабель з російськими космонавтами Zафюрера-12 облетів Сонце! А щоб не попекло космонавтів, він зробив це вночі!

Ви знайшли де інформацію читати, на ***************.ру. Як діти, їй-богу))
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21.03.2022 15:00 Відповісти
Українці та телеграм-канали!!!

‼️Перестаньте заради хайпу та ексклюзиву публікувати фото та відеоматеріали, з яких можна дізнатись локацію та об"єкт потрапляння ворожого снаряду.

Тому що наступного разу з урахуванням наданих ВАМИ візуальних даних - вони вже не ********, або знайдуть щось поряд, що також можна знищити.

Наприклад, КМДА опублікувала фото, яке взяла редакція Оперативного, де окрім полум"я та шматку дороги нічого не видно. Не видно, що поряд, не вказана адреса та назва ураженого об"єкту, що є прийнятним. А більше деталей та інформації - категорично не можна! https://t.me/operativnoZSU/14710
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21.03.2022 14:17 Відповісти
❗️Важлива інформація!
Ворожі коригувальники можуть вдаватися до нових підступів

Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію. При цьому «добродій»‎ може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч.

Це може бути коригувальник ворога!
Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!
https://t.me/spravdi/3065
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21.03.2022 15:06 Відповісти
Ох дилемма будет у ребят, особенно если это разгонят по новостям мировым.
Прям интересно посмотреть.
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21.03.2022 14:17 Відповісти
Нічого не зміниться - французи продовжуватимуть працювати в раші.
Цікаво, а французький банк "Креди-Агриколь" , що працює в Україні, продовжує працювати в роZZії?
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21.03.2022 14:21 Відповісти
Ну это другой уровень.
Говорить, что мы за мир во всем мире и простые милые россияне не должны страдать - это одно.
А теперь будет, нам плевать на то что убили нашего сотрудника, будем работать с убийцами дальше - это совсем другое.
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21.03.2022 14:25 Відповісти
"Ну, это наверное злые биндеры специально убили нашего работника, чтобы отомстить нам за то, что мы не бросаем бедных россиян в их страшной беде! В воронке уже нашли визитку Яроша!"
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21.03.2022 14:21 Відповісти
власник в франції і йому глибоко пох...й смерть Українця.
викинути нах..й цей леруа а розширити епіцентр та нову лінію.
втрат не буде ніяких.
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21.03.2022 14:21 Відповісти
це їх Бог наказав
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21.03.2022 14:22 Відповісти
кого "їх", дурачок? Наші працівники Леруа просять французьку материнську компанію закрити магазини в параші.
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21.03.2022 15:09 Відповісти
Закрыть и все
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21.03.2022 14:26 Відповісти
ніт! нагнати в Леруа коллаборантів

кажуть що снаряд дічи не попадає, але це не стосується криворуких ******** ракет
Чернобаївкою доказано !
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21.03.2022 14:49 Відповісти
Чекайте, керівництво леруа мерлен, ********** і до вас добереться.
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21.03.2022 14:26 Відповісти
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21.03.2022 14:29 Відповісти
А я скажу просто підараси. Не їх обстрілюють
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21.03.2022 14:35 Відповісти
Леруа Мерлен, должен остаться в Украине без клиентов. В любом случае, это плохая сеть. Товар там дерьмовый и я вообще сомневаюсь, что это французы.
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21.03.2022 14:36 Відповісти
Цензор подає цю новину наче загинув французький топ менеджер, який відповідає за ринок па-раші, а довпойопи лайкають цю новину. Гидко, дуже гидко, що ви публікуєте таке, бо загинув звичайний роботяга українець, наш співгромадянин. Такий самий, як тисячі інших, що стали жертвами рашистської агресії. Не ганьбіться, видаліть новину.
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21.03.2022 14:39 Відповісти
Я якось в відкриття одного магазу зайшов, то якісь начальнички по торг. площі ходили і тереверили по хранцюзькі!
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21.03.2022 14:43 Відповісти
Нестле ,Леруа-Мерлен: просто Бізнес..нічого особистого !

---------------------------------------------

«Капітал, -- уникає заколотів і сварок і з природи своєї боязкий.
Це цілковита правда, алеж не вся правда.
Капітал боїться відсутности зиску або дуже малого зиску, як природа боїться порожнечі.
При відповідному зиску Капітал стає відважним.
При якихось 10 процентах його можна побачити повсюди;
при 20 процентах він стає жвавим;
при 50 процентах він абсолютно готовий ризикувати;
за 100 процентів він топче ногами всі людські закони;
300 процентів - і немає такого злочину, що на нього він не ризикнув би, навіть під загрозою шибениці.
Коли заколоти й сварки дають зиск, він заохочує і до заколотів і до сварок. Докази - контрабанда і торговля рабами». (T. J. Dunning: «Trade-Unions and Strikes», London 1860, p. 36)[

--------------------------------

Акции компаний стали наиболее прибыльными активами в 2021 году, единогласно отметили аналитики, опрошенные РБК. Наибольшую доходность среди них показали производители сырья, тогда как в 2020 году первые места были у технологических компаний.

Лидером по доходности в уходящем году стали привилегированные акции «Мечела» (+300,7% в рублях) и «Распадской» (+191,2%), которая объявила повышенные дивиденды, отмечает управляющий активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Столь высоким результатам горнодобывающих компаний, как писал РБК, способствовали рекордные цены на уголь, зафиксированные в 2021 году.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/29/12/2021/61c5882b9a79474c404bd73a
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21.03.2022 14:50 Відповісти
Питання не до власників леруа, а до їх придуркуватого президента, кажуть він сказав бізнесові не поспішати з парашного ринку.
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21.03.2022 15:08 Відповісти
Він скоро докерується до того що буде Марсельська Народна Республіка. Нема напевно зараз у світі такого ідіота як Мікрон, на його фоні Шольц виглядає великим лідером демократичного світу.
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21.03.2022 15:31 Відповісти
Карма кому? загинув українець.
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21.03.2022 15:31 Відповісти
упс, сорі,не дочитав,думав власник леруа..офісу в Україні
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21.03.2022 15:55 Відповісти
чому ви радуєтесь? чому злословите?
Адже загинув громадянин України, не француз!
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21.03.2022 15:20 Відповісти
Чему удивляться, во второй мировой французы почти сразу пошли под фашистов, теперь легли под москалей, они обыкновенные пррлажные шлюхи.
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21.03.2022 15:50 Відповісти
 
 