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Від початку війни в Україні через обстріли військ РФ загинув 21 рятувальник, 47 - травмовані, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,рятувальник

Обстріли українських рятувальників під час виконання ними рятувальних робіт є порушенням Женевської конвенції і стануть предметом розгляду в міжнародних судах.

Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як повідомив Примуш, на сьогодні внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинув 21 український рятувальник і 47 травмовано. Це є воєнним злочином і буде розглянуто в міжнародних судах.

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"Згідно з Женевською конвенцією (про захист цивільного населення під час війни. – Ред.), обстріли чи інші загрози для рятувальників в умовах рятувальних операцій є воєнним злочином. Ми всі ці випадки фіксуємо, матеріали по кожному з них передаються до відповідних органів, які надаватимуть правову оцінку таким діям, встановлюватимуть винних осіб, які до цього причетні. Це буде предметом розгляду в міжнародних судах, які вже тривають", - наголосив Примуш.

Він також зазначив, що порушенням міжнародних норм є утримання рятувальників у полоні.

"Утримання в полоні рятувальників також є порушенням Женевської конвенції, і всі ці матеріали ми передаємо для відповідного реагування", - сказав Примуш.
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к нам мясо вошло
Десантный корабль Черноморского флота «Орск» доставил боевую технику в порт Бердянск
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21.03.2022 14:20 Відповісти
Це вже хоч щось: "Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільну заяву "Про невідкладну необхідність модернізації ППО України". Про це повідомляє Руслан Стефанчук.
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21.03.2022 14:25 Відповісти
а по времени это сколько? год-два?
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21.03.2022 14:28 Відповісти
"невідкладну"
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21.03.2022 14:31 Відповісти
подлая пидоросия не знает морали, стреляя в спасателей, врачей, ремонтников, гражданских ..
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
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21.03.2022 14:36 Відповісти
 
 